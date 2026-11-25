Найкращі бі-ґьорл і бі-бої світу змагатимуться на Світовому фіналі Red Bull BC One 2026 29 листопада 2026 року в Торонто, Канада. Підтверджено дев'ятьох танцівників — п'ять бі-ґьорлз і чотири бі-бої — разом із суддівською панеллю, двома ведучими, діджеєм і хайпменом. Склад містить чемпіонів, що повертаються, багаторазову фіналістку, творця історії, а також нових і знайомих претендентів, готових лишити свій слід.

Після Red Bull BC One Last Chance Cypher ця стаття отримає оновлення з повним складом Світового фіналу Red Bull BC One Toronto.

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01 Склад бі-ґьорлз на Світовий фінал Red Bull BC One у Торонто

Riko готова захистити титул

Riko перемогла у світовому фіналі Red Bull BC One у 2025 році © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Riko — чинна чемпіонка Red Bull BC One серед бі-ґьорлз, яка торік виграла свій перший титул у рідній Японії. Відома своїми фірмовими переходами F-track і стилем, який вона називає Skilatack, вона поєднує швидкість із динамічною гнучкістю.

Цього року вона має шанс стати лише другою брейкеркою, яка виграє Світові фінали поспіль. Її налаштування чітке: «Я хочу танцювати так, щоб у кожному раунді здивувати всіх у найкращий можливий спосіб. Я хочу лишатися вірною причині, чому я танцюю, і виражати своє справжнє "я". Тож коли настане час, я зможу відпустити все й просто насолодитися моментом».

India женеться за історичним третім титулом

India стала наймолодшою чемпіонкою на Red Bull BC One 2024 у Ріо-де-Жанейро © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Бі-ґьорл India з Нідерландів вирізняється серед цьогорічних вайлдкардів із двох причин. Вона дворазова чемпіонка світу Red Bull BC One, вигравши у 2022 і 2024 роках, і тримає рекорд як наймолодша брейкерка, яка виграла Світовий фінал, — їй було лише 16, коли вона здобула свій перший титул у 2022-му.

Відома своєю потужністю, India каже, що хоче показати «покращену версію себе, водночас отримуючи задоволення й роблячи все якнайкраще». Третя перемога зробила б її першою бі-ґьорл, яка виграла Світовий фінал тричі.

Vortechs готова справити враження

Бі-ґьорл Vortechs — аутсайдерка серед цьогорічних учасниць © Little Shao

Це буде перша поява Vortechs на сцені Світового фіналу. Раніше відома як Powerflow, вона самоучка й пройшла вісім років свого брейкінг-шляху без учителя. Народжена у США, вона розвивала свої навички самостійно, тренуючись у своєму підвалі.

Vortechs має чисту, плавну й швидку потужність, а також десятки варіацій хедспіну й вітряка. Вона бездоганно пов'язує свої рухи й має навички, щоб видавати раунди, гідні хайлайтів, на сцені Світового фіналу.

Emma хоче привезти титул додому

Emma планує запалити на рідній землі © Little Shao/Red Bull Content Pool

Це буде друга поява Emma як вайлдкардки; перша була у 2022 році. Вона описує свій стиль одним словом: «вогонь». Її робота ніг вирізняється, а музикальність і оригінальність надають її танцю власний характер.

Триразова переможниця Red Bull BC One Cypher Canada й срібна медалістка юнацької Олімпіади, коли народжена в Канаді бі-ґьорл знову ступає на сцену світового фіналу, вона каже: «Я хочу привнести стиль та енергію, які люди зможуть упізнати як мої власні, і зробити заяву своїм танцем. Я хочу показати все, над чим працювала всі ці роки, що привело до цього моменту!»

Syssy повертається на четвертий Світовий фінал Red Bull BC One

Бі-ґьорл Syssy батлиться з майбутньою чемпіонкою Riko © Little Shao/Red Bull Content Pool

Syssy змагалася на трьох останніх Світових фіналах Red Bull BC One. Двічі як вайлдкард — у Парижі у 2023-му й у Ріо-де-Жанейро у 2024-му, — а потім знову в Токіо у 2025-му, коли вона заслужила своє місце через Red Bull BC One Last Chance Cypher. Привносячи на паркет вибуховий і безстрашний стиль, у якому «креативність, музикальність і blow ups», за словами Syssy, є її найсильнішими елементами, вона також дворазова переможниця Red Bull BC One France Cypher.

Готова ступити на сцену світового фіналу вчетверте поспіль, Syssy каже: «Я дуже щаслива й не можу дочекатися, щоб показати свій брейкінг і представити своє крю». А також: «Я хочу показати свою любов до брейкінгу й отримати задоволення».

02 Склад бі-боїв на Світовий фінал Red Bull BC One у Торонто

Issin повертається захищати титул

Issin переміг у світовому фіналі Red Bull BC One у 2025 році © Little Shao/Red Bull Content Pool

Issin — чинний чемпіон Red Bull BC One серед бі-боїв, який торік виграв свій перший пояс у рідній Японії. Дуже динамічний, орієнтований на пауер-муви бі-бой із яскравою особистістю, він повністю виражає себе через свій брейкінг. Він підсумовує свій стиль словом: «вибух».

«Я думаю про те, як я збираюся всіх здолати!» — каже він. Він також хоче «показати всім нову й еволюціоновану версію Іссіна й знести дах будівлі». Якщо він переможе знову, то стане першим бі-боєм, який здобуде титули Світового фіналу поспіль.

Phil Wizard іде по єдиний трофей, що його оминає

Phil Wizard сподівається, що «третій раз — щасливий» © Little Shao/Red Bull Content Pool

Перший бі-бой, який виграв олімпійське золото, Phil Wizard — дворазовий фіналіст Світового фіналу, фінішувавши другим у 2021 і 2023 роках. Народжений і вихований у Канаді, він привносить у свій танець веселу особистість і описує свій стиль як «вільний».

Його брейкінг різноманітний, оригінальний і непередбачуваний, із фірмовими рухами на кшталт його мандрівного руху swimmer через усю сцену. Із домашнім натовпом за спиною — чи здобуде Phil Wizard нарешті титул?

Hiro10 готовий створити більше епічних моментів

Hiro10 має звичку створювати яскраві моменти © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Hiro10 змагався на двох останніх Світових фіналах і, хоча обидва рази вибував у першому раунді, видав одні з найпам'ятніших баттлів кожної події. Його баттл 2024 року з бі-боєм Samuka породив разючий, винахідливий обмін, що підняв натовп на ноги. У 2025-му він зійшовся віч-на-віч зі співвітчизником-японцем Haruto в музичному баттлі з обміном ударами, що зірвав гучні оплески.

Hiro10 — один із найзахопливіших, найбільш музичних, орієнтованих на пауер-муви брейкерів сцени. Він прибуває на цьогорічний Світовий фінал на потужній переможній серії з простою філософією: «Не бійся програти. Ми ніколи не знаємо, що станеться. Створи момент».

Jet Leg повертається заради реваншу

Jet Leg повертається, щоб вдруге поборотися за титул © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Торік Jet Leg дебютував на Світовому фіналі Red Bull BC One, одразу справивши враження своїм дуже складним, технічним стилем.

Він запаковує дюжину рухів у кожну комбінацію, привносячи інтенсивне, готове до баттлу налаштування й енергію того, хто сповнений рішучості взяти гору над суперниками й переконати суддів. Цього року, за його словами, він працював над тим, щоб бути «якомога підготовленішим», і готовий боротися за пояс Red Bull BC One.

03 П'ятеро суддів Світового фіналу Red Bull BC One 2026

Ken Swift привносить у журі око піонера

Кен Свіфт — піонер брейкінгу, який надихнув цілі покоління танцюристів © Mason Rose

Легендарний піонер і один із найвпливовіших бі-боїв в історії брейкінгу, Ken Swift — брейкер першого покоління з Нью-Йорка. Він почав займатися брейкінгом у 1978 році, коли народилися цей танець і культура, і є одним із бі-боїв, завдяки яким брейкінг перетворився на всесвітньо визнану форму мистецтва.

Учасник крю Seven Grandmasters, він суддює від 1990-х і судив Red Bull BC One Cypher по всьому світу. Це буде його третій раз як суддя Світового фіналу Red Bull BC One — він судив у 2010 році (Токіо, Японія) і 2014-му (Париж, Франція).

«Суддівство несе велику відповідальність і є непростим завданням, але я завжди радий підтримати цю танцювальну форму мистецтва — брейкінг. Я радий, що мене розглядають і довіряють бути в тому кріслі», — сказав він.

Quotation Я завжди радий підтримати цю форму мистецтва — брейкінг Ken Swift

Gizmo виходить судити на рідній землі

Gizmo з Канади представляє країну-господаря © Courtesy of Gizmo

З Канади, Gizmo буде суддею, який представлятиме націю-господаря. Учасник крю Bag of Trix, він почав займатися брейкінгом приблизно у 1983/1984 роках, коли йому було вісім. Уперше він почав суддювати у 1997 році й регулярно суддює від 2002-го.

Судивши Red Bull BC One Cypher у США й Канаді, це буде його перший раз, коли він суддюватиме Світовий фінал події. Із цього приводу він каже: «Запрошення зробити внесок у подію такого калібру — це те, за що я глибоко вдячний, і це момент, який я ніколи не сприймаю як належне. Це відчувається як віха в моїй суддівській кар'єрі».

Українка Kate замикає коло як суддя світового фіналу

Kate виконує фриз на Веніс-біч © VłBRΛNCY CØLŁΞCTłVΞ

Учасниця крю MZK, харківʼянка Kate почала займатися брейкінгом у 2009 році, коли їй було 14. Вона також двічі змагалася на Світових фіналах Red Bull BC One: у 2018 році (Цюрих, Швейцарія) і 2024-му (Ріо-де-Жанейро, Бразилія).

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Kate суддює від 2013 року й судила Red Bull BC One Cypher у Швейцарії та США. Це буде її перший раз як суддя світового фіналу, і вона каже: «Я сама змагалася на цій сцені, тож це справді відчувається як момент замкненого кола — тепер опинитися в кріслі судді».

Brahim повертається 21 рік по тому, цього разу щоб судити

Brahim брав участь у Світовому фіналі Red Bull BC One у 2005 році © Little Shao

Учасник Світового фіналу Red Bull BC One на другому виданні у 2005 році (Берлін, Німеччина), Brahim був учасником сумнозвісного крю Pokemon. Він почав займатися брейкінгом у 1996 році, коли йому було 10.

Brahim суддює брейкінг-баттли від 2005 року, і оскільки це його перший раз як суддя Світового фіналу Red Bull BC One, він каже: «Я виріс із цією культурою і знаю, скільки роботи й жертв потрібно, щоб дістатися цієї сцени. Я хочу відзначити оригінальність, визнати справжню досконалість і дати кожному учаснику ту повагу, на яку він заслуговує».

Lil G привносить у панель досвід п'яти Світових фіналів Red Bull BC One

Lil G відомий як майстер потужних рухів © Little Shao/Red Bull Content Pool

Учасник крю Speedy Angels, Super Cr3w і Team Vinotinto, Lil G (він же Risktaker) почав займатися брейкінгом у 2001 році, коли йому було 11. Він п'ять разів змагався на Світових фіналах Red Bull BC One: у 2008 році (Париж, Франція), 2009-му (Нью-Йорк, США), 2010-му (Токіо, Японія), 2011-му (Москва, Росія) і 2014-му (Париж, Франція).

Він суддює від 2012 року й судив численні Red Bull BC One Cypher по всьому світу. Це буде його третій раз як суддя Світового фіналу Red Bull BC One — раніше він судив у 2019 році (Мумбаї, Індія) і 2024-му (Ріо-де-Жанейро, Бразилія).

Lil G каже, що суддювати Світовий фінал Red Bull BC One «це водночас мрія й відповідальність, які я глибоко ціную. Це представляє більше, ніж просто суддівство. Ідеться про повагу, яку я заслужив роками відданості, жертв і внеску в культуру. Я бачу це як важливу частину своєї спадщини й не сприймаю цю нагоду як належне».

Кен Свіфт, Гізмо, Кейт, Брагім та Ліл Джі розповіли, що вони шукають у чемпіоні світу Red Bull BC One.

04 Двоє ведучих Світового фіналу Red Bull BC One Toronto

Amjad знову на обов'язках ведучого

Amjad має чималий досвід проведення світових фіналів Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool

Це буде сьомий раз, коли Amjad веде Світовий фінал Red Bull BC One. Уперше він вів його у 2018 році, коли подія приїхала до його рідної Швейцарії. Потім він вів його у 2019-му (Мумбаї, Індія), 2021-му (Ґданськ, Польща), 2023-му (Париж, Франція), 2024-му (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) і 2025-му (Токіо, Японія).

Учасник крю 7 Dollars, Amjad почав вести у 2006 році й завжди прагне навчати глядачів, привносячи хорошу атмосферу й тримаючи подію вкоріненою в хіп-хоп-культурі.

Для цьогорічного видання він каже, що фанати «можуть очікувати смішних реплік під час баттлів, енергії й хорошого брейкінг-аналізу ситуації, щоб висвітлити особливі моменти».

Admir підвищується з Red Bull BC One Last Chance Cypher

MC Admir завершив виступи на Last Chance Cyphers у рамках Red Bull BC One © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Це буде перший раз, коли Admir веде Світовий фінал Red Bull BC One, хоча він вів Red Bull BC One Last Chance Cypher останні три роки: у 2023-му (Париж, Франція), 2024-му (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) і 2025-му (Токіо, Японія).

Представляючи крю 9000 Styles і Belgium with Attitude, він почав вести у 2009 році й каже, що три найважливіші речі, які він привносить, — це «зв'язок, культурне розуміння й комунікація».

Для свого дебюту як ведучий Світового фіналу Red Bull BC One він каже: «Моя роль — служити події, вносити ясність у те, що відбувається, і пов'язувати все із сутністю брейкінгу. Я привнесу автентичність, додаткову енергію й справжнє розуміння культури, яку ми представляємо».

05 Хайпмен Світового фіналу Red Bull BC One Toronto

Ivan привносить до мікрофона два десятиліття хайпу

Ivan відомий як один із найпопулярніших MC на сцені © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Це буде перший раз, коли Ivan привнесе свій енергійний стиль ведення на світовий фінал. Підживлений своєю пристрастю бути «передусім артистом», він вів Red Bull BC One Last Chance Cypher у Нью-Йорку у 2022 році, Red Bull BC One Cypher USA нещодавно у 2026-му, а також у 2025-му й 2021-му. Він також вів видання Red Bull Lords of the Floor 2024 року.

Натхненний тим, що спостерігав, як шестеро його старших братів ведуть, діджеючи на домашніх вечірках, Ivan почав вести у 1985 році. Він каже, що три найважливіші речі, які він привносить, — це: «Я показую свою вдячність до музики й натовпу, я показую своє знання брейкінгу і я привношу на сцену вдячність та єдність». Він також каже: «Я хочу тримати натовп пов'язаним із музикою через енергію». І «Ти можеш очікувати, що я привнесу культуру на сцену» на цьогорічному світовому фіналі.

06 Діджей Світового фіналу Red Bull BC One Toronto 2026

KhanFu повертається, щоб задати тон

Khanfu на Red Bull BC One Cypher у Румунії © Bogdan Zop/Red Bull Content Pool

Повертаючись на другий рік, діджей KhanFu дебютував на світовому фіналі у 2025-му, у Токіо, Японія.

Учасник крю MDK, він почав діджеїти у 2010 році й каже, що його фірмовий стиль — це «бум-бап і брейки». Він любить грати мікс традиційних брейків із новішими звуками, у діапазоні від хіп-хопу до фанку й усього іншого, що пасує для брейкінгу.

Будучи також діджеєм на Red Bull BC One Cypher по всьому світу, цього року KhanFu каже, що фанати можуть очікувати, що він «подарує пісні й атмосферу, які змусять танцівників відчути приплив енергії. Їхні навички в поєднанні з моїм гострим оком і вухами змусять найбільш музичних і вибухових танцівників залишити аудиторію з незабутньою ніччю».

07 Як дивитися Світовий фінал Red Bull BC One 2026?

Коли 29 листопада розпочнеться цифер, підключіться до прямої трансляції світового фіналу Red Bull BC One на Red Bull TV, щоб стежити за кожним батлом у режимі реального часу. Пряма трансляція також буде доступна на YouTube та TikTok .

Про автора Хто такий Еммануель Аделекун? Еммануель Аделекун — незалежний письменник із Лондона, Англія. Еммануель — б-бой, який обожнює хіп-хоп-культуру та глибоко занурений у цю сцену. Протягом понад десятиліття він представляв Велику Британію на міжнародних змаганнях з брейкінгу, вигравав чемпіонати та був членом журі на змаганнях по всьому світу. Він також працює коментатором, викладачем брейкінгу, ведучим змагань, а також продюсером і координатором заходів.