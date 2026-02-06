Red Bull і Ford об’єднують зусилля у Формулі-1 напередодні сезону 2026

Упродовж більшої частини історії Формули-1 команди умовно поділялися на дві категорії: виробників двигунів і клієнтів. Перші використовували власні силові установки, тоді як другі закуповували їх у сторонніх постачальників. Протягом багатьох років Red Bull належав до клієнтських команд, співпрацюючи з Renault і Honda. Однак з часом колектив із Мілтон-Кінса створив власну інфраструктуру й разом із Honda налагодив виробництво силових установок під брендом Red Bull Powertrains. Починаючи із сезону 2026, двигунним партнером команди стає Ford: компанія підтримуватиме розробку та виготовлення агрегатів, які тепер — уже без участі Honda — повністю створює підрозділ Red Bull Powertrains.

Нова ліврея, а під нею — перший в історії двигун ORBR © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Спочатку передбачалося, що американський концерн зосередиться лише на електричній частині силової установки, відповідаючи за батарею та систему розподілу енергії. Але ці плани зазнали змін. Зараз партнерство Red Bull і Ford охоплює не лише електричні компоненти, а й організацію роботи на заводі.

Новий двигун — нові можливості

Глянцеве покриття відсилає до спадщини команди © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Red Bull спільно з Ford розробили новий двигун внутрішнього згоряння та оновлену гібридну систему. Найсуттєвіші зміни порівняно з попередніми роками торкнулися саме гібридної частини: потужність і місткість MGU-K збільшили, тоді як від MGU-H повністю відмовилися. Це, своєю чергою, вимагало більшої батареї для MGU-K та радикального перегляду компонування всієї силової установки, аби оптимально розмістити всі елементи. На перший погляд, завдання може здаватися простим, однак на практиці воно потребувало залучення численних досвідчених фахівців і значного часу.

Згодом стало зрозуміло, що для максимально ефективної роботи системи потрібне глибше партнерство. У результаті інженери Red Bull у Мілтон-Кінсі та фахівці Ford у Мічигані сьогодні спільно розробляють компоненти двигуна внутрішнього згоряння й систему наддуву. Вони не обмежуються створенням окремих зразків, а безперервно вдосконалюють ці рішення, впроваджуючи нові модифікації.

1 хв Історія Red Bull Racing у Формулі-1 Дізнайся історію Red Bull Racing у Формулі-1.

Порівняно з іншими виробниками, які створюють двигуни десятиліттями, Red Bull є новачком. Це означає, що команді доводиться надолужувати багаторічний досвід і впроваджувати рішення, які для конкурентів уже давно стали звичними. Складне завдання, але цілком здійсненне. Колектив уже має привід для радості, адже боліди Red Bull та Racing Bulls подолали перші кілометри, і наразі жодних проблем із силовою установкою не виявлено.

Більше та швидше

Одним зі способів пришвидшити роботу стала зміна підходів до виготовлення деталей. Уже кілька років команди використовують компоненти, створені за допомогою 3D-друку, і саме в цій сфері Red Bull має відчутну перевагу. Якщо зазвичай виробництво деталі таким методом триває близько 16 днів, то завдяки співпраці з Ford і впровадженню їхніх виробничих практик у деяких випадках цей термін вдалося скоротити до п’яти днів. Фактично йдеться про триразове прискорення процесу, що в умовах Формули-1 має величезне значення.

3 хв Red Bull Racing: життя гвинта Поглянь, як створюється гвинт передньої підвіски, перш ніж він потрапляє у болід Red Bull Racing RB12.

Не менш важливим є і нове програмне забезпечення від Ford.

Один із наших інженерів із симуляції у Ford Racing, Кевін Руйбал, розробив унікальну модель керування, співпрацюючи з командою Red Bull у Мілтон-Кінсі. Вона працює у 1000 разів швидше за реальний час Крістіан Гертріх, головний інженер із силових агрегатів Ford Racing

Модель, про яку згадував Крістіан Гертріх, стала ключовим інструментом керування та калібрування. Вона дала змогу налаштувати симулятор так, щоб той передавав відчуття від нового двигуна ще до того, як реальний агрегат був фізично готовий до запуску. Технічна ера, що розпочнеться у 2026 році, ставить перед пілотами нові виклики. Тепер недостатньо буде просто активувати додаткову енергію на прямій. Потрібно уважно продумувати, де й у який момент використовувати потужність, а також коли доцільніше накопичувати енергію та заряджати батарею. Цілком імовірно, що пілот, який краще орієнтується в цих нюансах, демонструватиме кращий час кола, ніж суперник, навіть якщо той матиме теоретично швидший болід.

Додавання синього кольору відсилає до партнерства з Ford © VCARB/Red Bull Content Pool

Допомагати гонщикам у цьому будуть комп’ютери. Це ще один напрям спільної роботи Red Bull і Ford. Інженери американської компанії Сем Анджелі та Майк Хуанг розробили нове рішення, яке оптимізує використання електричної енергії в поєднанні з потужністю двигуна внутрішнього згоряння.

Майк розробив передовий інструмент на основі динамічного програмування, який у реальному часі виконує роль стратега. Він підказує системі, коли саме варто витратити або заощадити енергію, щоб забезпечити найшвидше проходження кола Крістіан Гертріх, головний інженер із силових агрегатів Ford Racing

З траси на вулицю

Формула-1 — це вершина автомобільних технологій. Численні інновації, які спочатку з’являлися в болідах «королівських перегонів», з часом знаходили застосування у звичайних дорожніх машинах. Схожа ситуація буде і з елементами та програмним забезпеченням для термоменеджменту й керування зарядом батареї. Саме в цьому Red Bull допомагають американській компанії: рішення, створені та відточені для болідів серії, згодом використовуватимуться в електричних вантажівках, над якими працює Ford.