Правила тенісу за 5 хвилин

Плануєш дивитися US Open? Але коли чуєш «40-40, перевага Берреттіні для виграшу сету», тебе кидає в холодний піт? Не хвилюйся, зараз усе пояснимо. Очки, сети, сітка — розбираємо головні тенісні правила.

01 У тенісі спочатку виграють очки, потім гейми, потім сети

Теніс влаштований як конструктор. Очки потрібні, щоб виграти гейм. Гейми — щоб виграти сет. Сети — щоб виграти матч. Щойно ти вловиш цю логіку, половину шляху вже пройдено.

Чому рахунок 15, 30, а потім 40?

Це ТЕ питання, яке ставлять усі. Чому не рахувати 1, 2, 3? Чудове питання. Навіть історики тенісу не мають єдиної думки щодо походження цієї системи (так, справді).

На практиці просто запам'ятай:

перше очко: 15

друге очко: 30

третє очко: 40

четверте очко: гейм, за умови, що є перевага у два очки.

Просто. Ну… майже.

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Що відбувається, якщо рахунок 40:40?

Коли обидва гравці доходять до 40-40, це називають «рівно», або deuce. Відтепер виграти одним очком уже неможливо. Гравець має здобути перевагу, а потім виграти наступне очко. А якщо він програє очко після того, як мав перевагу? Повернення до «рівно». Одне слово, деякі гейми нагадують боксерський поєдинок, у якому ніхто не хоче опускатися на одне коліно.

Прояв спортивного духу — одне з неписаних правил тенісу © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Скільки геймів потрібно, щоб виграти сет?

Щоб забрати сет, треба виграти шість геймів. Але увага: потрібна ще й різниця у два гейми. Ще одна деталь: гравці міняються сторонами кожні 2 гейми.

Наприклад:

6–4: сет виграно

6–3: сет виграно

6–5: гра триває до рахунку 7–5

А якщо обидва гравці доходять до 6-6 — час для знаменитого тай-брейка.

Важливість тай-брейку

У тай-брейку напруга дійсно зростає. Обидва гравці стартують з нуля й цього разу рахують звично: 1, 2, 3… Хто першим набирає 7 очок із перевагою у два очки, той забирає сет. Як наслідок, напруга зростає на порядок, і кожен розіграш може перевернути матч.

У тенісі кожне очко має значення © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

А скільки сетів потрібно, щоб виграти матч?

Кількість сетів для перемоги в матчі залежить від турніру. На турнірах ATP (чоловіки) і WTA (жінки) категорій 1000/500/250 матчі граються до двох виграних сетів.

У чоловічій сітці на чотирьох турнірах Великого шлема (Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдон та Відкритий чемпіонат США) гравці повинні виграти три сети. У жіночій сітці — два.

Саме тому деякі пари чоловічої сітки перетворюються на справжні марафони. Коли двоє майстрів своєї справи відмовляються віддавати бодай одне очко, видовище може тривати кілька годин. Хто більше?

Що таке супертайбрейк?

Коли обидва гравці обмінюються ударами аж до самого кінця, іноді потрібне завершення, гідне такого видовища. Саме тут на допомогу приходить супертай-брейк.

Принцип простий. Замість повноцінного сету гравці розігрують тайбрейк до 10 очок (замість 7), і знову ж таки з різницею у два очки для перемоги. Кожен розіграш стає вирішальним, адже кількох очок вистачить, щоб перевернути весь матч.

На турнірах Великого шлему, як-от US Open, супертайбрейк грають, коли в останньому сеті рахунок доходить до 6-6. Натомість на більшості інших турнірів ATP і WTA матч завершується класичним тайбрейком до 7 очок, якщо гравці доходять до 6-6 у третьому й останньому сеті.

До речі: у парному розряді супертайбрейк зазвичай замінює третій сет. Правило, яке рятує від нескінченних марафонів і водночас нічого не забирає в інтриги. Одне слово, нерви гравців — як і глядачів — випробовують до останнього м'яча.

Набирай очки, щоб виграти гейми, щоб виграти сети, щоб виграти матч © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

02 Правила, які обов’язково потрібно знати

Кілька деталей часто вирішують усе, коли ти тільки відкриваєш для себе теніс.

Що відбувається, якщо м’яч торкається лінії?

М’яч у грі. Навіть якщо він лише на міліметр зачепив лінію.

Подача зачепила сітку, але приземлилася в потрібний квадрат?

Подачу перегравають. Це називається «лет».

Чи може гравець попросити відеоповтор?

Так. На великих турнірах, як-от US Open, технології дозволяють перевірити, потрапив м'яч у корт чи ні. Це знімає частину суперечок… і породжує нові.

Чи можна торкатися сітки?

Так, але не під час розіграшу. Якщо гравець торкається сітки тілом, ракеткою чи одягом, доки м'яч ще в грі, він одразу програє очко. А от коли розіграш завершено — жодних проблем.

Чи можна подавати, підкинувши м'яч, але не вдаривши по ньому?

Ні: подавати після того, як ти підкинув і зловив м'яч, не вдаривши по ньому, не можна. Це вважається помилкою. Якщо це перша подача, вважай такий жест попередженням для другої, яка вже не пробачить помилки — інакше очко втрачено.

Які правила для парних матчів?

У парі (грають 2 на 2) гравці можуть відправляти м'яч у коридори. До того ж на подачі вони розташовані по діагоналі: подавальник біля задньої лінії, партнер — у квадраті подачі перед ним, з протилежного боку.

Чесна гра — необхідна умова для безперебійного проведення матчу © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

03 Правила… які насправді не правила

У тенісу є й власний кодекс гарної поведінки. Ці жести не прописані в жодному регламенті, але вони — частина гри.

Наприклад, якщо суперник вийшов до сітки, утриматися від того, щоб зарядити йому просто в корпус, зазвичай цінують (хоча обвідний удар лишається грізною зброєю, та й змазати його теж можна).

Так само, коли м'яч зачіпає сітку й падає на потрібному боці, даруючи тобі очко, традиція вимагає коротко підняти руку на знак вибачення. Ніхто не образиться, що ти забрав очко, але визнати послугу від долі — частина хороших манер на корті.

Ще класика: якщо першу подачу зарахували, а ти знаєш, що вона була в аут, не варто святкувати очко так, ніби щойно виграв Вімблдон. Багато гравців із поваги до фейр-плей воліють переграти. Той самий дух і тоді, коли суперник посковзнувся чи порвав струни просто в розіграші: очко ти виграєш, але без бурхливих святкувань.

Ну й нарешті: чекають, доки суперник буде готовий, перш ніж подавати; уникають розмов і рухів, доки гравець готується вдарити по м'ячу; і чесно оголошують аути, коли граєш без судді. У тенісі повага до суперника важить майже стільки ж, скільки якість форхенду. Грають, щоб перемогти, але завжди у дусі фейр-плей. І це правило застосовують усі великі чемпіони.