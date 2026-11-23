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MTB
Ось календар Кубка світу UCI з маунтинбайку 2027
Переглянь повний календар Кубка світу UCI з маунтинбайку 2027, який стартує в травні в Чехії й завершується в Канаді в жовтні.
Сезон Whoop UCI Mountain Bike World Series 2027 для кожної з дисциплін — даунхілу (DH), крос-кантрі-шорт-трек (XCC) і крос-кантрі-олімпік (XCO) — тепер представлено.
Календар 2027 року приведе даунхілерів і крос-кантрі-еліту на два континенти й у вісім країн упродовж 10 етапів. Сезон відкривається крос-кантрі-гонками у звичному улюбленому Нове-Место-на-Мораві, а даунхіл-кампанія починається на тиждень пізніше у французьких Піренеях у Луденвієль-Пейраґюд.
Цього року кожен формат також матиме свій окремий фінал сезону в Північній Америці. Кубок світу з крос-кантрі завершиться в Солджер-Голлоу в Юті, США, а даунхіл-сезон добіжить кінця в так само приголомшливому Whistler Mountain Bike Park у Британській Колумбії, Канада.
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Календар UCI Mountain Bike World Series 2027
- 21–23 травня: Нове-Место-на-Мораві, Чехія (XC)
- 29–30 травня: Луденвієль-Пейраґюд, Франція (DH)
- 11–13 червня: Заальфельден-Леоганг — SalzburgerLand, Австрія (XC/DH)
- 18–20 червня: Ле-Жет, Верхня Савойя — Монблан, Франція (XC/DH)
- 2–4 липня: Ла-Тюіль, Валле-д'Аоста, Італія (XC/DH)
- 9–11 липня: Пал-Арінсаль, Андорра (XC/DH)
- 20–22 серпня: Bike Kingdom Ленцергайде, Швейцарія (XC/DH)
- 10–12 вересня: Валь-ді-Соле, Трентіно, Італія (XC/DH)
- 25–26 вересня: Солджер-Голлоу, Мідвей, Юта (XC)
- 2–3 жовтня: Whistler Mountain Bike Park, Британська Колумбія, Канада (DH)
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Знайомся з деякими із зірок UCI Mountain Bike World Series
Чудовий спосіб дізнатися більше про райдерів світового класу, які змагаються в UCI Mountain Bike World Series, — це серія Just Ride. Ведучі Роб Ворнер та Еліот Джексон регулярно спілкуються з найбільшими іменами зі світу маунтинбайкінгу.
Поглянь на епізод нижче з американською даунхіл-сенсацією Асою Верметтом, який розмірковує про своє визначне сходження від юніорської зірки до переможця Кубка світу серед еліти.
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