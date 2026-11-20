На початку травня у Києві вперше за пʼять років відгримів Red Bull BC One Cypher Ukraine . Перемогу здобули дебютанти цього турніру, але аж ніяк не новачки у брейкінгу. Серед бі-ґьорл найкращою стала Кіра ‘Riva’ Іванюк , а чоловічий титул виборов Ілля ‘Raptor’ Мащенко . Шлях до перемоги в кожного був непростим.

У чоловічому фіналі Ілля зійшовся з бі-боєм Gymnast — досвідченим танцівником і тренером збірної України з брейкінгу на Іграх у Парижі. Обидва мали потужну підтримку залу, та долю батлу вирішив останній раунд.

B-boy Raptor у фіналі Red Bull BC One Cypher Ukraine 2026 © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool Кіра ‘Riva’ Іванюк танцює на Red Bull BC One Cypher Ukraine у Києві © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Не менш принциповим було жіноче протистояння. Суперницею Кіри стала бі-ґьорл Sonya — її багаторічна партнерка по команді Sabretooth Crew з Білої Церкви. Обидві представляють збірну України, неодноразово ставали чемпіонками національних змагань і добре знають одна одну на майданчику. Цього разу сильнішою виявилася Riva. Під час оголошення результатів на її очах виступили сльози. Пізніше дівчина зізналася, що довго не могла повірити, наскільки великою є для неї ця перемога. Разом із титулом вона здобула шанс поборотися за місце на Red Bull BC One World Final Toronto .

Тепер на обох чемпіонів чекає наступне випробування — Red Bull BC One Last Chance Cypher . Наприкінці листопада в Торонто українці матимуть нагоду пробитися до основної сітки Світового фіналу Red Bull BC One. Напередодні вирішальних батлів ми поговорили з чемпіонами про те, як минули півроку після перемоги, що змінилося в їхній підготовці та на що вони розраховують у Торонто.

Українські чемпіони — хто вони?

Кірі Іванюк 18 років , девʼять із яких вона присвятила брейкінгу. Її щоденний ритм — це навчання, тренування й виступи на змаганнях із брейкінгу в Україні та світі.

У 2023 році вона вперше виступила на турнірі в Іспанії, а 2024-го змагалася в Японії та Китаї — за підсумками цих випробувань вона увійшла до топ-32 найкращих бі-ґьорл світу. Та по-справжньому змінити її життя може успіх у Торонто. «Після національного відбору зʼявилося відчуття відповідальності та очікування чогось великого. Тренування так і лишилися інтенсивними, але додався організований режим», — розповідає Riva.

B-girl Riva на Red Bull BC One Cypher Ukraine у Києві © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool Quotation Після нацвідбору зʼявилося відчуття відповідальності та очікування чогось великого B-girl Riva

Іллі Мащенку 19 років . Танцює він з шести, і за цей час брейкінг став невідʼємною частиною його життя. Колись він навіть пробував писати біти для реперів.

Два роки тому про Raptor написала низка світових ЗМІ, які висвітлюють брейкінг-культуру: українець здобув срібло на чемпіонаті світу з брейкінгу серед молоді в китайському місті Усі. Він обійшов понад 200 атлетів із 42 країн світу, але все одно залишився незадоволеним результатом. Наступного разу танцівник планує повернутися за золотом.

B-boy Raptor на Red Bull BC One Cypher Ukraine у Києві © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool Quotation Сьогодні Red Bull BC One — це найсильніший за рівнем батл у світі B-boy Raptor

Перемога на Red Bull BC One Cypher Ukraine та поїздка до Торонто стали для Іллі головною метою 2026 року. Втім, підготовка до головної сцени планети виявилася зовсім не такою, як він планував.

Несподіване випробування

Після національного фіналу Raptor зберіг хороші стосунки з Gymnast, який має величезний авторитет у брейкінг-комʼюніті України. Та найскладнішим суперником на шляху до Торонто для Іллі виявився не інший бі-бой, а травма. «Наразі мені ніхто не може допомогти підготуватися до Торонто, оскільки в мене травма і я відновлююся до змагань. Намагаюся підтримувати фізичну форму скакалкою і бігом. Аналізую батли можливих суперників», — пояснює танцівник.

Ілля вже знає, з ким хотів би зустрітися на сцені в Торонто, — з американським бі-боєм Victor . «Це найсильніший опонент. У нього дуже великий досвід на змаганнях такого рівня. Я давно ним надихався, тож тепер було б цікаво спробувати свої сили один на один. На початку року ми зустрічалися у командному батлі, де моя команда перемогла», — розповідає Raptor.

Бі-бой Victor позує на Red Bull BC One Cypher USA у Сан-Дієго © Little Shao / Red Bull Content Pool

Кіра тим часом готується до Red Bull BC One Last Chance Cypher у звичному інтенсивному режимі. Серед потенційних суперниць вона особливо чекає танцівниць з Італії, Японії та Франції, але не обмежує себе конкретними іменами. «Очікую побачити сильних суперниць. Хотіла б мати справу з усіма, чий досвід на світовій сцені точно перевищує мій», — говорить Riva.

Її стосунки з суперницею у фіналі, Sonya, не змінилися: дівчата й далі працюють разом і готуються до нових виступів.

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

Не перша світова сцена

Для Іллі міжнародні батли не новинка. За останні місяці він підкорив чимало сцен високого рівня, а разом із результатами зросла й кількість запрошень на змагання. Та Світовий фінал Red Bull BC One особливо виділяється серед інших турнірів. «Сьогодні це найсильніший за рівнем батл у світі», — впевнено каже танцівник.

Найбільше перед виходом на сцену його хвилюють очікування — як власні, так і ті, що сформувалися в інших завдяки його попереднім результатам. Він розуміє: це природна частина шляху бі-боя, який уже встиг заявити про себе.

Riva і Sonya у фіналі Red Bull BC One Cypher Ukraine © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Riva також має чималий міжнародний досвід. Зокрема, вона виступала на Outbreak у Словаччині, де змагалася з потужними суперницями. Але перед Торонто її хвилює дещо інше. «Перед виходом на сцену такого масштабу я хвилююся, що не зможу розслабитися та достатньо кайфанути, а замкнуся в собі», — зізнається танцівниця.

У брейкінгу кожен шукає спосіб здивувати суперника й суддів. Raptor описує свій стиль як динамічний, неочікуваний і креативний. Своєю сильною стороною він вважає вміння влучно обирати таймінг для фішок. Riva ж робить ставку на різноманітність переходів і техніку.

Плани на Торонто

Для обох українських переможців Торонто — це можливість перевірити сили проти найсильніших танцівників світу. «Успіхом для мене буде пройти Red Bull BC One Last Chance Cypher та потрапити на Red Bull BC One World Final Toronto», — говорить Ілля.

Ілля ‘Raptor’ Мащенко виступає на Red Bull BC One Cypher Ukraine у Києві © Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Кіра ставить перед собою завдання пройти до фіналу й подолати якомога більше раундів. Вона розуміє, що на цьому шляху зустріне досвідчених суперниць, але саме такі батли можуть стати найціннішим випробуванням. «Готуюся по максимуму. Хочу напакувати раунди складними фішками і розвинути власну витривалість», — каже дівчина.

27 листопада в Торонто на Raptor та Riva чекає Red Bull BC One Last Chance Cypher — шанс вибороти місце у Світовому фіналі Red Bull BC One. Попереду — сильні суперники, напружені батли й можливість показати, чого варті українські танцівники на світовій сцені.

Red Bull BC One Last Chance Cypher не транслюватимуть, але новини з Торонто ми публікуватимемо в соцмережах і на сайті — стеж за оновленнями, щоб нічого не пропустити. А пряму трансляцію Red Bull BC One World Final Toronto дивись у ніч з 29 на 30 листопада о 00:30 за київським часом на Red Bull TV . Уболівай за своїх — і зовсім скоро ми дізнаємося імена нових легенд світового брейкінгу!

Red Bull BC One Світовий Фінал Торонто 2026 © Red Bull