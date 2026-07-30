Маттіа Каттанео, Ян Тратнік та Ніко Денц ведуть команду Red Bull – BORA – hansgrohe на 8-му етапі 113-го «Тур де Франс» з Періге до Бержерака, Франція, 11 липня 2026 року.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Велоспорт

Чому бонусні секунди вирішують долю «Тур де Франс»

Кілька бонусних секунд можуть суттєво вплинути на загальний залік Гранд-туру — і навіть вирішити підсумкову перемогу. За три виснажливі тижні гонки ось як лічені секунди здатні змінити все.
Автор Оллі Сміт
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Частина історії

Red Bull - BORA - hansgrohe

Завоювавши перший в історії подіум на Тур де Франс, команда Red Bull - BORA - hansgrohe продовжує свою гонитву за успіхом на Гранд-турі, формуючи наступне покоління талантів у велоспорті.

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Резюме

  1. 1
    Кожна позиція в Гранд-турі має значення
  2. 2
    Що таке бонусний час?
  3. 3
    Чому бонусний час важливий?
На таких гонках, як «Тур де Франс» і «Вуельта Іспанії», бонусні секунди нараховуються першим трьом гонщикам, що фінішують на більшості шосейних етапів. Переможець отримує 10 секунд, друге місце — шість, третє — чотири. Цей матеріал пояснює, як бонусний час впливає на велогонки, чому він важливий і як робить перегони ще захопливішими.
01

Кожна позиція в Гранд-турі має значення

Жовта майка — головний трофей «Тур де Франс», але фініш на остаточному подіумі, у топ-5, топ-10 або навіть топ-20 приносить цінні очки UCI, призові, що постійно зростають, і рівень престижу, який супроводжує гонщика протягом усієї кар'єри.
Вут ван Аерт та лідер загального заліку в жовтій майці Тадей Погачар беруть участь у 21-му етапі 112-го «Тур де Франс» 2025 року 27 липня.

Тадей Погачар у жовтій майці в 2025 році

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

З тисячами кілометрів для подолання, десятками перевалів і 21 етапом, через які треба пройти, може статися будь-що. Але іноді ці гонки і битви всередині них зводяться до лічених секунд.

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02

Що таке бонусний час?

За винятком роздільних стартів, кожен етап «Тур де Франс» передбачає бонуси 10, шість і чотири секунди для трьох перших гонщиків на фініші. Це вигідно тим, хто переходить у наступ у фіналі етапів у пошуках перемоги — винагороджуючи їх додатковим відривом від суперників, навіть якщо реальна перевага на фініші була мізерною.
10 секунд на папері звучать незначно, але це може стати різницею між лідерською майкою й відчайдушним переслідуванням — або між фінішем на подіумі й місцем поза ним.
Велокоманда Red Bull – BORA – hansgrohe мчить по Франції у день відпочинку на «Тур де Франс» 2026 року.

Бонуси присуджуються гонщикам, які здатні викластися на повну в фіналі

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Звісно, Гранд-тури зазвичай вирішуються хвилинами, а не секундами — але у виді спорту з такою кількістю змінних, як професійний велоспорт, кожна секунда на вагу золота. Накопич достатньо бонусів по 10, шість чи чотири секунди — і можна набрати відрив, достатній, щоб зламати суперників і здобути перемогу.
Один із найвідоміших прикладів — «Тур де Франс» 1989 року, який проходив ще до введення бонусного часу: тоді американець Грег Лемон переміг лише вісьмома секундами над Лораном Фіньоном. На «Тур де Франс Фам авек Зюіт» 2024 року Кася Нєвядома перемогла лише чотирма секундами над Демі Воллерінг — найменша перевага переможця в історії цієї гонки.
03

Чому бонусний час важливий?

Бонусний час було введено для заохочення агресивної гонки. З поширенням вимірювачів потужності й методично розпланованих гірських етапів епохи Team Sky гонку в загальному заліку критикували за те, що вона стала нудною і стерильною.
Ніко Денц із команди Red Bull – BORA – hansgrohe проривається на 4-му етапі 113-го «Тур де Франс» з Каркассона до Фуа, Франція, 7 липня 2026 року.

Наприкінці важких гірських етапів вирішальну роль відіграє вибухова сила

© Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Але в нинішню епоху бонусний час змінив сам характер гонок. Претенденти на загальний залік тепер мають працювати над вибуховістю, щоб боротися за спринт наприкінці важких гірських етапів, коли на кону бонусні секунди. Уже недостатньо просто їхати в гору швидше за всіх — тепер треба вміти ще й спринтувати.
Психологічний ефект не менш важливий, ніж цифровий: кожен бонусний спринт породжує нове тактичне рішення. Чи варто претенденту на загальний залік витрачати сили на спринт заради кількох секунд? Чи мають партнери по команді пожертвувати собою, щоб вивезти лідера на вигідну позицію — або навіть перехопити бонусні секунди у суперника й зберегти відрив свого лідера?
Ці рішення накопичуються день за днем і відлунюють протягом усього Гранд-туру.
Флоріан Ліповіц та Ремко Евенепел із команди Red Bull – BORA – hansgrohe долають гірський поворот під час 10-го етапу 113-го «Тур де Франс» у Франції, 14 липня 2026 року.

Бонуси додають ще більше азарту шанувальникам велоспорту

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Нагороди впливають не лише на підсумковий протокол — вони формують саму гонку. Скорочений спринт на гострому підйомному фініші раптово перетворюється на дуель лідерів загального заліку; пізня атака — вже не просто боротьба за перемогу на етапі, а спроба відібрати дорогоцінні секунди у суперників. Навіть рівнинні етапи можуть змусити команди лідерів загального заліку вступити в боротьбу, якщо є реальний шанс оспорити фініш.
Кожна бонусна можливість — це нова тактична головоломка. Бонусний час винагороджує агресивну гонку більше, ніж оборонну. Для вболівальників це означає більше захопливих перегонів — і частіше.
Мало хто розуміє це краще, ніж словенський ветеран Red Bull – BORA – hansgrohe Примош Рогліч: його перевага у 24 секунди над еквадорцем Річардом Карапасом на «Вуельті Іспанії» 2020 року складалася виключно з бонусних секунд.
У жовтні 2025 року Примож Рогліч із велосипедної команди Red Bull - BORA - hansgrohe був знятий під час підйому по мальовничій гірській дорозі в рамках фільму «Andorra Cycling Masters Movie»

Примож Рогліч як ніхто інший знає, наскільки важливі бонуси

© Dani Sanchez/Red Bull Content Pool

За три виснажливі тижні перемога дістається не завжди тому, хто завдає одного найпотужнішого удару: іноді її здобуває той, хто ні на мить не зупинявся в гонитві за маленькими перевагами.

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Частина історії

Red Bull - BORA - hansgrohe

Завоювавши перший в історії подіум на Тур де Франс, команда Red Bull - BORA - hansgrohe продовжує свою гонитву за успіхом на Гранд-турі, формуючи наступне покоління талантів у велоспорті.

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Велоспорт