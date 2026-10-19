Як підготуватися до Red Bull Wings Cup: поради від Yozhyk

Red Bull Wings Cup — новий міжнародний турнір з EA SPORTS FC 27, у якому гравці з майже 80 країн змагаються за право поїхати на Світовий фінал у Маямі. Зареєструватися на Відкриту лігу ти можеш до 25 жовтня, а на Університетську до 8 листопада. 14 листопада в Києві пройде Національний фінал. Його переможець представить країну на стадіоні Inter Miami у січні 2027 року.

Ми поговорили з Євгеном ‘Yozhyk’ Мостовиком — багаторазовим чемпіоном України, переможцем міжнародних турнірів і багаторічним гравцем NAVI — про те, як підготуватися до турніру й що робити, коли кожна гра на виліт.

Євген ‘Yozhyk’ Мостовик планує брати участь у Red Bull Wings Cup © Зображення надав Євген ‘Yozhyk’ Мостовик

— Почнімо з самого початку: звідки нікнейм Yozhyk?

— Його придумали мої друзі дитинства у дворі: моя зачіска нагадувала їм це звірятко. Зважаючи на те, що я зі Львова, мабуть, трохи дивно, що не «Їжак» чи «Їжачок». Але якось так склалося, і воно «приклеїлося». Тож коли знадобився нікнейм, так і вписав.

— Ти граєш ще з часів FIFA. Як усе почалося і в який момент гра стала для тебе чимось більшим, ніж хобі?

— По-справжньому все почалося з FIFA 08, коли я дізнався, що в інтернеті є сайти й платформи, які формують рейтинги і проводять турніри. Потім дізнався і про офлайн-івенти, на яких грали найкращі. Вже тоді гра почала ставати чимось більшим, ніж хобі: я мав великий відсоток виграних матчів і одразу претендував на найвищі, призові місця. А з ними прийшли й перші заробітки як кіберспортсмена. Мій перший чемпіонат України в межах World Cyber Games з FIFA 08 завершився третім місцем. Перші ж два місця відправлялися на світовий гранд-фінал у Німеччину. Я мріяв представляти Україну, але тоді мені не вистачило досвіду. А от уже в FIFA 09 я вперше став чемпіоном України й полетів на гранд-фінал у Китай. Ну а далі — історія.

— Ти багаторазовий переможець і призер національних та міжнародних змагань. Які перемоги для тебе найцінніші й чому?

— Перемога на чемпіонаті Європи 2011 року та дві перемоги на великих азійських турнірах International Esports Tournament у 2014 і 2015 роках, куди, крім представників Азії, «для різноманіття» запрошували сильних гравців із нашого континенту. Чому найцінніші? Тому що виграти щось серйозне за кордоном завжди вважається крутим. Міжнародний рівень у будь-якому виді спорту викликає значно більше поваги й уваги, ніж внутрішня арена. Там найвищий рівень конкуренції, і ти представляєш усю країну.

Графіка в EA Sports FC 27 виходить на новий рівень © EA Sports

— Ти вже встиг розібратися з EA SPORTS FC 27? Що, на твій погляд, змінилося найбільше порівняно з FC 26?

— Так, загалом. За кілька тижнів звикаєш до нових механік, але далі починається шліфування їхнього виконання до якомога кращого рівня. Найбільше змінилися забігання, коли кнопкою L1 розганяємо гравців. Побудова атак, яка роками працювала до цього, змінилася. До цього я досі адаптуюся.

— Які PlayStyles чи типи гравців зараз найсильніші в меті?

— Мені дуже подобається золотий Incisive у плеймейкера. З ним розрізні передачі та передачі на хід стають розкішними. У меті — технічні й спритні гравці в атаці. Але не в захисті: там точно хочеться міцніших фігур.

— У Відкритій лізі Red Bull Wings Cup учасники грають власним складом в Ultimate Team. Як зібрати ефективний склад, якщо бюджет обмежений?

— Використовувати спритних дівчат в атаці й хороших за співвідношенням ціни та якості хлопців у захисті. Звісно, такі атакувальні демони, як Дембеле чи Мбаппе, виглядатимуть не гірше за представниць жіночого футболу, але й коштують вони ого-го.

Як буде виглядати EA SPORTS FC 27? © EA Sports

— В Університетській лізі грають у режимі Rush. Чим він відрізняється від класичного матчу і що в ньому найважливіше?

— Поле значно менше, гравців теж менше — 5 на 5. У цьому режимі ми зазвичай граємо в Ultimate Team, керуючи лише одним гравцем на полі. Тож коли в руках уся команда 5 на 5, має бути весело й динамічно. Думаю, це прикольний і незвичний формат. Але поради даю лише тоді, коли сам через це пройшов. Тут не той випадок.

— Чи є сенс тренуватися перед турніром, чи часу вже немає? Скільки грати, що відпрацьовувати окремо, чи варто аналізувати свої матчі?

— Тренуватися треба завжди. Скільки і як — нехай кожен обирає сам. Але найважливіше — аналізувати свої помилки, виправляти їх у наступних матчах і ставати кращою версією себе.

— Які найчастіші помилки роблять гравці на турнірах, де кожна гра на виліт?

— На турніри проходять через відбори. Це означає, що всі щось уміють, і вміють добре. Чого не можна робити, то це «вимикатися» раніше часу. Поки не пролунав фінальний свисток, гра триває.

Трініті Родман виглядає круто у футболці Red Bull © EA Sports

— Як не втратити концентрацію і впоратися з нервами, коли пропускаєш гол чи програєш перший тайм?

— Тут допомагає досвід. У тебе він або є, або ти його здобуваєш. Головне — вірити в те, що ти вмієш, і намагатися показати це, не втрачаючи голови.

— Схеми, тактики, налаштування контролера: що з цього справді дає перевагу, а що переоцінене?

— Кожен із цих аспектів має значення. З одного боку, нічого надзвичайного, з іншого — усе має бути на своєму місці.

— Чи плануєш сам брати участь у Red Bull Wings Cup?

— Обовʼязково. Хоча я вже й гравець у віці (на днях відзначив 35), спортивний азарт досі живе в мені. Та й, думаю, нове покоління буде радо рубатися зі мною. А що з цього вийде — час покаже.

Реєстрація на Red Bull Wings Cup для Відкритої ліги тримає до 25 жовтня, а для Університетської до 8 листопада, тож саме час пришвидшитися! Обирай Відкриту лігу та грай на PS5 через PlayStation Tournaments, а якщо ти студент або студентка — дивися розклад, обирай найближчий універ і залітай на квалу. Головний приз — право представляти Україну на Світовому фіналі в Маямі, США. Усі подробиці — на сторінці Red Bull Wings Cup Україна.

Red Bull Wings Cup в Україні © Red Bull