Як підготуватись до велозаїзду на довгу дистанцію

53-річний Віктор Петрович займається велоспортом уже понад 40 років. У його активі 9-годинний заїзд островом Майорка (312 км), 150 миль Небраскою по «ідеальному гравію», перегони у Франції, Німеччині, Бельгії та Італії.

Зараз спортсмен-аматор готується до участі у Dirty Kanza 200, де має проїхати 200 миль (приблизно 320 км) гравійними дорогами Канзасу. Читай його поради про те, як готувати себе і байк до багатогодинних заїздів, якщо ти не професійний спортсмен.

Придивись до гравійних перегонів

Гравійні перегони — наймолодші змагання, що прийшли до нас із США © Andrew White

На шосе стається багато аварій, тому спортсмени звернули увагу (і свої велосипеди) на гравійні дороги. Сьогодні це наймолодший вид змагань, що прийшов до нас із США. Характерна риса гравійних перегонів, окрім, звичайно, покриття — велика дистанція. Це ідеальний спосіб перевірити, на що ти здатен і чи правильно сплановані твої тренування. Тож якщо плануєш випробувати себе у довгих дистанціях, це правильний напрямок. Зверни увагу: у гравійному спорті заборонена допомога ззовні. Ти їдеш на повному самозабезпеченні, тому що це змагання на витривалість.

В Україні, на жаль, немає повністю гравійних заїздів. Але перевірити витривалість все ж можливо. Наприклад, є досить важкі перегони — GRVL200.

Вони починаються в Ірпені, і йдуть 231 км лісами, полем, асфальтом та піщаними дорогами. Організатори дають на виконання дистанції 24 години. У травні 2021 я прийшов до фінішу першим, впорався з маршрутом за 8 годин.

Тренуйся на шосе

Брейден Каррі тренується на шосе © Miles Holden

На гравії ти маєш відточувати техніку, а от фізичні характеристики найкраще розвивати на шосе. Це покриття дає можливість контролювати роботу та чітко розуміти, яке навантаження ти даєш.

На шосе не обов’язково проїжджати сотні кілометрів. Навіть змагання у цій категорії рідко перевалюють за 150 км. Але це гарний спосіб тримати себе у формі.

Володимир радить викладатися на 75% під час тренувань © Віктор Петрович Хочеш проїхати 300 км? Отже, вистачить заїзду на 220 км один раз на місяць © Віктор Петрович

Звичайно, я зараз кажу лише про тренування. Вони мають включати багато роботи на витривалість та аеробних навантажень. Але тримайся правила: найбільше тренування має становити максимум 75% від дистанції перегонів. Хочеш проїхати 300 км? Отже, тобі вистачить заїзду на 220 км один раз на місяць. Так організму буде найлегше адаптуватись.

Перевір метаболізм

Відео: на MTB крізь червоний ліс

Якщо ти плануєш участь у змаганні на 300 км, важливо завчасно перевірити свій метаболізм. Як це зробити? Звичайно зробити пробний довгий заїзд. Річ у тім, що харчування, розраховане на 6 годин дороги й на 10, може принципово відрізнятись. На восьмій годині заїзду організм може просто перестати засвоювати речовини, з якими раніше не було жодних проблем.

Тренування — це не лише фізичні показники, але й робота з метаболізмом. Немає універсального рецепта, чим харчуватись перед та під час тренування. Усе залежить від твоїх даних та особливостей організму. Слідкуй за станом, не соромся консультуватись з тренерами та вивчай питання максимально глибоко.

Відпочивай правильно

Тиждень до важливих перегонів я зазвичай присвячую відпочинку. Але не забувай про баланс: якщо ти надмірно розслабишся перед перегонами — втратиш фізичну форму. Не відпочинеш достатньо — будеш психологічно вразливим. Важливо навчитись ловити момент, коли ти уже достатньо налаштувався на перегони, але ще не сильно втратив у фізиці.

Ретельно перевіряй байк

Польовий ремонт велосипеда © Lukas Pilz

Велосипед завжди має бути налаштований. Усі деталі, що з часом зношуються, у день перегонів мають бути в ідеальному стані. Перегони довгі, слабкі місця можуть «посипатись».

Особливу увагу звертай на покришки. Підбирай гуму залежно від покриття. Але якщо ти готуєшся до гравійного заїзду, буде складно. Тут має значення навіть стан покриття: дощ, бруд, сонце — для кожної погоди потрібні різні покришки. Будь уважним, адже вибір гуми впливає на результат, а отже на час, з яким ти подолаєш дистанцію.

Слідкуй за погодою

Перегони не рідко стартують о шостій ранку, і по обіді ми маємо уже кардинально іншу погоду. Як це вирішити? Якщо одягнешся занадто легко, сильно змерзнеш на старті та витратиш дорогоцінні ресурси, щоб банально зігрітися. Візьмеш надмірну кількість одягу — матимеш зайвий баласт, який годинами доведеться тягнути на собі.

Вдягайся у три шари: де нижній відводить піт та відповідає за тепло, а верхній — захищає від вітру та дощу. Також добре працюють аксесуари: гольфи, рукава, що знімаються. Такими речами можна контролювати температуру.