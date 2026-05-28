Як тренується Ярослава Магучіх, щоб бити світові рекорди

«Усі дівчата схожі на птахів, а у стрибках у висоту ти біжиш, злітаєш і відчуваєш, що летиш», — пояснює Ярослава Магучіх , 24-річна рекордсменка зі стрибків у висоту серед жінок.

Ярослава Магучіх знає, що таке літати. Вона народилася в Дніпрі, і почала займатися карате, а потім пішла за сестрою до легкоатлетичного клубу і закохалася у стрибки у висоту. У 2016 році, коли їй було 14 років, вона вже виграла золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів.

З того часу все полетіло вгору. Зараз вона має олімпійське золото, три золота світу серед дорослих, світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок та п'ять золотих нагород Європи серед дорослих — і все це ще до 25 років. «Я відчуваю, що я молода, але в спорті у нас є короткий період часу, коли ми можемо досягти великих результатів», — каже вона. Для Магучіх важливо не стільки зосереджуватися на одній величезній меті, скільки цінувати те, що перед нею зараз, чи то планка, яку потрібно перестрибнути, чи відкрите повітря. «Я просто намагаюся насолоджуватися кожною миттю», — каже вона.

У типовій манері Магучіх каже, що, хоча вона «дуже щаслива» від своєї нещодавньої перемоги на Чемпіонаті світу в приміщенні, їй є «куди рости», адже в її планах — Чемпіонат Європи та наступні літні Олімпійські ігри. «Під час змагань я зазвичай просто насолоджуюся атмосферою, не думаючи про результати чи медалі. Я багато працювала над цим, і це приходить крок за кроком. Найголовніше, що я хочу відчувати цю енергію, хочу відчувати, що я лечу».

Незалежно від того, чи прагнеш ти спортивної слави, чи ставиш перед собою більш приземлені цілі, ось поради Магучіх, як віднайти власні крила.

01 Чим займається Ярослава Магучіх у вільний час?

Тренування для тіла і розуму

З початком нового сезону Магучіх, можливо, одна з небагатьох спортсменок, яка любить проводити час у тренувальному таборі. Це просто показує, що якщо тобі доводиться робити щось складне, ти можеш спробувати отримати від цього задоволення. Звичайно, це допомагає, якщо це відбувається в одній з найкрасивіших країн світу. «Я з нетерпінням чекаю на тренувальний табір у Португалії», — каже вона. «Мені дуже подобається це місце, тому що там є ліс, трек і море. Перебування біля океану дуже добре впливає на моє психічне здоров'я. Мені подобається ходити туди і гуляти, слухати звуки океану після тренувань — це допомагає мені перезавантажитися».

Перезавантаження життєво важливе для кожного, незалежно від того, чи прагнеш ти побити світовий рекорд, чи просто запалити наступну робочу зустріч. Для Магучіх малювання і любовні романи — ключові способи перезавантаження. Ще один доказ того, що ніколи не буває забагато того, що тебе живить. Як і всі ми, вона також залежна від TikTok, де ділиться складними танцювальними рутинами. «Це крінжово, але танці — це спосіб зняти стрес», — каже вона. Іншими словами, якщо щось приносить тобі радість — роби це.

02 Як виглядають тренування Ярослави Магучіх?

Коли вона не читає романи і не вивчає рухи, Магучіх зосереджена на тому, щоб стати найкращою спортсменкою, якою вона може бути. Її тренерка, Тетяна Степанова, визначає план. «Зазвичай це одні й ті ж тренування, — каже Магучіх, — особливо коли ти перебуваєш у чотиритижневому таборі. Перший тиждень легкий. Другий — «О, Боже», а третій — найважчий. Інтенсивність наростає, і на четвертому тижні можна знову розслабитися». Це гарне нагадування про те, що незалежно від того, наскільки важким здається певний період у твоєму житті, на горизонті є перепочинок.

Коли справа доходить до кардіо, мова йде про вибухову швидкість. Для Магучіх витривалість вбиває швидкість, що унеможливлює стрибки у висоту. Іншими словами, довгі забіги відходять на другий план — що ти, мабуть, будеш радий почути, якщо твої результати на Strava не дають спокою. «У стрибках у висоту я повинна бігти швидше, ніж можу, щоб у стрибку перевести цю швидкість з горизонтального положення у вертикальне, — пояснює Магучіх. — Коли ти робиш це правильно, фізика бере гору, і ти можеш піднімати планку все вище і вище».

Як би не проходили тренування, вона знає, що Степанова прикриває її спину. «Ми підтримуємо одна одну. Вона навчила мене не поспішати з кар'єрою і зосередитися на тому, щоб зробити все можливе в майбутньому», — каже Магучіх. Це доказ того, що мати хороших людей поруч — життєво важливо. «Усі мої тренери хочуть, щоб я займалася спортом без травм і депресії. Ми працюємо як команда, з однією метою».

03 Що їсть Ярослава Магучіх?

Змагальні дні — це час, коли все це поєднується. Якщо Магучіх змагається у другій половині дня, вона може прокинутися опівдні, щоб максимально зарядитися енергією. (Ти можеш використовувати те саме виправдання, коли спиш довше). Щоразу, коли вона виступає, вона любить невеликий сніданок або обід — зазвичай щось з хлібом або трохи макаронів — щоб мати енергію для змагань. «Я не рахую калорії, — каже вона. — Я не люблю дієти, хоча у стрибках у висоту кожен грам впливає на стрибок. Зазвичай я люблю стрибати на порожній шлунок, тому що так легше».

04 Чому Ярослава Магучіх носить такий макіяж?

Не менш важливим, ніж харчування, є зовнішній вигляд, і Магучіх може витратити майже годину на зачіску та макіяж перед виїздом з готелю на стадіон чи місце проведення заходу. Вона особливо відома своїми синьо-жовтими тінями для повік — глибоко патріотичним жестом, що представляє кольори її рідної країни. «Мені подобається показувати людям, що український народ сильний, — каже вона. — І дуже доречно, що я стрибунка у висоту, адже синій колір нашого прапора уособлює небо».

Але це не просто гордість. Магучіх каже, що зосередження на чомусь, не пов'язаному зі спортом, допомагає їй заспокоїти нерви та думки перед змаганнями. «Мені подобається цей процес, тому що він дає мені час не думати про змагання, — сміється вона. — Я просто зосереджуюся на макіяжі й, можливо, думаю про те, що потім піду на розминку. І все».

05 Скільки спить Ярослава Магучіх?

Незалежно від того, як складаються змагання, після них Магучіх зосереджена на одному — на сні. «Сон — це найважливіша річ для мого тіла і для мого психічного здоров'я, — каже вона. — Він життєво необхідний для відновлення». Справа в тому, що після змагань на найбільшій у світі легкоатлетичній арені буває важко заснути. Зазвичай Магучіх вважає, що адреналін не дає їй заснути до самого ранку. Однак, коли вона засинає, то прагне проспати 12 годин — і не відчуває за це провини.

Звісно, є також знаменитий мікросон, яким вона насолоджується, іноді просто посеред змагань. У багатьох є відео, де вона кутається в ковдру і дрімає, поки чекає своєї черги біля бар'єра. «Ковдра може зігріти, коли на стадіоні холодно, — сміється вона. — Потрібно тримати м'язи в тонусі. І якщо я дрімаю — це розумно, тому що лежачи зберігається енергія між стрибками!» Висновок? Дрімати — круто!

06 Що далі у Ярослави Магучіх?

Можливо, Ярослава Магучіх — це майбутнє легкої атлетики. Але незалежно від того, змагається вона чи ні, Магучіх із задоволенням спостерігає за розвитком цього виду спорту. У вересні цього року в Будапешті відбудеться перший Чемпіонат світу з легкої атлетики в абсолютному заліку. З призовим фондом у 10 мільйонів доларів (8,55 мільйона євро) цей захід стане головним фіналом сезону, а переможці отримають 128 000 євро. «Я з нетерпінням чекаю на Будапешт, — каже Магучіх. — Спортсмени будуть кращі з кращих. Це щось нове і великий крок у майбутнє легкої атлетики».

Ярослава Магучіх піднімає прапор України

Безумовно, це та компанія, яку Магучіх заслуговує. Вона літає високо. Але якщо її кар'єра одного дня повернеться на землю, вона все одно рухатиме спорт вперед, допомагаючи наступному поколінню стрибунок у висоту виходити на старт. «Можливо, в майбутньому я буду тренеркою, але тільки для дітей, — каже вона. — Я хочу допомогти покращити та популяризувати легку атлетику в Україні, але поки що не готова про це думати».