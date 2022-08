UCI Mountain Bike World Cup overall standings 2022

Women's UCI Downhill MTB World Cup overall standings

RANK NAME POINTS 1. Camille Balanche 1335 2. Myriam Nicole 1105 3. Valentina Höll 966 4. Eleonora Farina 795 5. Nina Hoffmann 743

Men's UCI Downhill MTB World Cup overall standings

RANK NAME POINTS 1. Amaury Pierron 1180 2. Loris Vergier 758 3. Finn Iles 746 4. Danny Hart 624 5. Andreas Kolb 591

Women's UCI Cross-Country MTB World Cup overall standings

POSITION RIDER POINTS 1. Anne Terpstra 1430 2. Rebecca McConnell 1422 3. Alessandra Keller 1312 4. Jenny Rissveds 1260 5. Loana Lecomte 1204

Men's UCI Cross-Country MTB World Cup overall standings

POSITION RIDER POINTS 1, Nino Schurter 1342 2. Vlad Dascălu 1227 3. Alan Hatherly 1210 4. David Valero-Serrano 1166 5. Luca Braidot 1160

Women's UCI Cross-Country Short Track MTB World Cup overall standings

POSITION RIDER POINTS 1. Alessandra Keller 1140 2. Rebecca McConnell 1060 3. Anne Terpstra 1034 4. Jenny Rissveds 950 5. Jolanda Neff 849

Men's UCI Cross-Country Short Track MTB World Cup overall standings

POSITION RIDER POINTS 1. Alan Hatherly 1002 2. Mathias Flückiger 988 3. Filippo Colombo 830 4. Luca Schwarzbauer 820 5. Vlad Dascălu 820

01 UCI MTB World Cup Lourdes Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Camille Balanche 3m 19.983s 2. Myriam Nicole 3m 20.607s 3. Tahnée Seagrave 3m 20.980s 4. Valentina Höll 3m 21.657s 5. Marine Cabirou 3m 25.620s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1, Amaury Pierron 2m 47.111s 2. Finn Iles 2m 48.558s 3. Loïc Bruni 2m 48.797s 4. Benoit Coulanges 2m 49.177s 5. Luca Shaw 2m 50.142s

02 UCI MTB World Cup Petrópolis Results

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Rebecca McConnell 1h 29m 41s 2. Anne Terpstra 1h 29m 58s 3. Loana Lecomte 1h 30m 19s 4. Laura Stigger 1h 31m 25s 5. Mona Mitterwallner 1h 31m 34s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1. Nino Schurter 1h 26m 52s 2. Maxime Marotte 1h 26m 52s 3. Vlad Dascălu 1h 26m 55s 4. Sebastian Fini 1h 27m 47s 5. Filippo Colombo 1h 27m 48s

03 UCI MTB World Cup Albstadt Results

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1, Rebecca McConnell 1h 19m 39s 2, Jenny Rissveds 1h 20m 27s 3, Mona Mitterwallner 1h 20m 39s 4, Loana Lecomte 1h 21m 30s 5, Alessandra Keller 1h 22m 12s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1, Tom Pidcock 1h 18m 42s 2, Nino Schurter 1h 19m 02s 3. Vlad Dascălu 1h 19m 03s 4. Titouan Carod 1h 19m 18s 5. David Valero Serrano 1h 19m 36s

04 UCI MTB World Cup Nové Město Results

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Rebecca McConnell 1h 21m 17s 2. Loana Lecomte 1h 21m 57s 3. Jenny Rissveds 1h 22m 34s 4. Jolanda Neff 1h 23m 39s 5. Caroline Bohe 1h 23m 39s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1. Tom Pidcock 1h 21m 19s 2. Vlad Dascălu 1h 21m 20s 3. Nino Schurter 1h 21m 49s 4. Anton Cooper 1h 21m 52s 5. Alan Hatherly 1h 21m 52s

05 UCI MTB World Cup Fort William Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Nina Hoffmann 5m 14.170s 2. Camille Balanche 5m 17..785s 3. Myriam Nicole 5m 21..342s 4. Eleonora Farina 5m 23..791s 5. Vali Höll 5m 25..648s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1. Amaury Pierron 4m 37.115s 2. Thibault Daprela 4m 37.584s 3. Laurie Greenland 4m 38.031s 4. Benoit Coulanges 4m 38.051s 5. Matt Walker 4m 39.042s

06 UCI MTB World Cup Leogang Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Camille Balanche 4m 08.218s 2. Myriam Nicole 4m 19.586s 3. Eleonora Farina 4m 24.261s 4. Louise-Anna Ferguson 4m 29.876s 5. Monika Hrastnik 4m 30.258s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1. Matt Walker 3m 28.816s 2. Danny Hart 3m 29.141s 3. Angel Suarez Alonso 3m 30.370s 4. Amaury Pierron 3m 30.530s 5. Andreas Kolb 3m 31.249s

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Loana Lecomte 1h 15m 42s 2. Jenny Rissveds 1h 16m 55s 3. Laura Stigger 1hr 17m 10s 4. Sina Frei 1hr 17m 23s 5. Anne Terpstra 1hr 17m 52s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1. Mathias Flückiger 1h 15m 31s 2. Nino Schurter 1h 15m 37s 3. Alan Hatherly 1h 16m 10s 4. Vlad Dascălu 1h 16m 16s 5. Maxime Marotte 1h 16m 40s

07 UCI MTB World Cup Lenzerheide Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Myriam Nicole 3m 11.751s 2. Camille Balanche 3m 16.170s 3. Eleonora Farina 3m 20.184s 4. Monika Hrastnik 3m 21.979s 5. Vali Höll 3m 22.963s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1. Amaury Pierron 2m 47.153s 2. Finn Iles 2m 48.555s 3. Greg Minnaar 2m 48.858s 4. Andreas Kolb 2m 48.865s 5. Benoît Coulanges 2m 49.907s

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Loana Lecomte 1h 17m 31s 2. Jenny Rissveds 1h 17m 39s 3. Alessandra Keller 1h 17m 55s 4. Pauline Ferrand-Prévot 1h 19m 37s 5. Anne Terpstra 1h 19m 37s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1. Luca Braidot 1h 17m 32s 2. Alan Hatherly 1h 17m 32s 3. Mathias Flückiger 1h 17m 36s 4. Nino Schurter 1h 17m 44s 5. Filippo Colombo 1h 18m 04s

08 UCI MTB World Cup Vallnord Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Vali Höll 3m 09.803s 2. Nina Hoffmann 3m 13.341s 3. Camille Balanche 3m 13.487s 4. Jess Blewitt 3m 15.002s 5. Millie Johnset 3m 15.922s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1. Loris Vergier 2m 44.500s 2. Loïc Bruni 2m 45.918s 3. Finn Iles 2m 46.197s 4. Aaron Gwin 2m 46.913s 5. Andreas Kolb 2m 47.519s

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Anne Terpstra 1h 15m 21s 2. Mona Mitterwallner 1h 16m 18s 3. Ramona Forchini 1h 16m 55s 4. Laura Stigger 1h 17m 04s 5. Caroline Bohe 1h 17m 10s

XCO Men

POSITION 1. Luca Braidot 1h 15m 31s 2. David Valero-Serrano 1h 15m 41s 3. Nino Schurter 1h 15m 58s 4. Vlad Dascălu 1h 16m 09s 5. Jordan Sarrou 1h 16m 21s

09 UCI MTB World Cup Snowshoe Results

DH Women

POSITION RIDER TIME 1. Camille Balanche 4m 28.585s 2. Myriam Nicole 4m 32.730s 3. Nina Hoffmann 4m 34.692s 4. Vali Höll 4m 44.489s 5. Monika Hrastnik 4m 45.362s

DH Men

POSITION RIDER TIME 1. Amaury Pierron 3m 34.442s 2. Bernard Kerr 3m 34.856s 3. Andreas Kolb 3m 36.250s 4. Ronan Dunne 3m 37.013s 5. Greg Minnaar 3m 37.962s

XCO Women

POSITION RIDER TIME 1. Alessandra Keller 1h 24m 35s 2. Jenny Rissveds 1h 25m 12s 3. Anne Terpstra 1h 25m 25s 4. Mona Mitterwallner 1h 25m 42s 5. Jolanda Neff 1h 26m 59s

XCO Men

POSITION RIDER TIME 1. David Valero-Serrano 1h 25m 11s 2. Titouan Carod 1h 25m 16s 3. Luca Braidot 1h 25m 22s 4. Christopher Blevins 1h 25m 22s 5. Filippo Colombo 1h 25m 31s

