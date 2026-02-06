Anna Gasser – eine Ikone des Snowboarding

Was für eine beeindruckende Karriere von Snowboard-Queen Anna Gasser ! Und man kann es kaum glauben – während viele ihrer Konkurrentinnen seit Kindesbeinen auf dem Snowboard unterwegs sind, legte die Kärntnerin erst vor 12 Jahren so richtig auf dem Board los. Das nötige Körpergefühl nahm sie vom Kunstturnen mit, angetrieben durch ihren Ehrgeiz und mit viel Herzblut avancierte sie zu einer der bestimmenden Athletinnen ihrer Ära. ESPY Award, Österreichs Sportlerin des Jahres, den Transworld Women's "Rider of the Year" & Women's "Readers Choice" Award: Es sind nicht nur die Siege, sondern die einzigartigen Momente und Tricks , die Anna Gasser geliefert hat.

Tauche mit der Dokumentation " The Spark Within " ein in die Welt von Anna Gasser und begleite sie bei ihrer Erfolgsreise von der Kunstturnerin zur Weltklasse-Snowboarderin.

1 h 2 Min Anna Gasser – The Spark Within Ein intimes Portrait von Anna Gasser und wie sie das Snowboarden für immer veränderte, indem sie den Sport ständig vorantrieb.

9 Siege und insgesamt 20 Podestplätze im Weltcup , zweifache Freestyle- und Big-Air-Weltcup-Gesamtsiegerin sowie Slopestyle-Weltcupsiegerin – zum Drüberstreuen noch 10 Mal Edelmetall bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und X-Games. Anna Gasser hat alles gewonnen, was man in ihrem Sport gewinnen kann. Aber alles der Reihe nach ...

01 2013 – Cab Double Cork 900

Was für ein Start in die Freestyle-Snowboard-Karriere. Anna Gasser feierte im Jänner 2013 ihr Weltcup-Debüt und im November 2013 stellte sie schon alle anderen in den Schatten. Sie stand als erste Frau einen Cab Double Cork 900 – das erste Ausrufezeichen der Kärntnerin, die in den kommenden Jahren noch für Furore sorgen sollte.

02 2015 – die erste Medaille

Welch starke Nerven Anna Gasser hat, bewies sie bei ihrem ersten Medaillengewinn im Rahmen eines Großereignisses. Und das war nicht irgendeine Weltmeisterschaft, das war die Heim-WM am Kreischberg . Im dritten Lauf des Slopestyle-Bewerbs zauberte sie einen genialen Run in den steirischen Schnee und fuhr zur Silbermedaille .

03 2016-2018 – Anna Gasser dominiert die Weltelite

In der Zeit von 2016 bis 2018 verwandelte die Kärntnerin die Snowboard-Bewerbe zu Anna-Gasser-Festspielen. Sowohl im Slopestyle als auch im Big Air dominierte sie ihre Konkurrentinnen und gewann viele wichtige Contests und Weltcup-Stationen. Gold (2016) und Silber (2017) im Big Air bei den Winter X-Games in Aspen , Gold im Slopestyle und Bronze im Big Air bei den X-Games Norway 2017 . Im selben Jahr kürte sich Anna Gasser mit der Höchstpunktezahl 100 auch zur Big-Air-Weltmeisterin bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada und sicherte sich zwei Jahre in Folge den Big-Air-Gesamtweltcup. Im November 2017 wurde die damals 26-Jährige als erste Snowboarderin in Österreich überhaupt als "Sportlerin des Jahres" ausgezeichnet.

04 2018 – GOLD hoch 2!

Anna Gasser schaffte 2018 etwas Außergewöhnliches: Sie holte sich das Big Air Gold-Doppel – sowohl bei den Winter-X-Games in Aspen als auch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sprang die Kärntnerin in einer eigenen Liga. Anna Gasser holte bei den zwei wichtigsten Bewerben ihres Sports jeweils die Goldmedaille und wurde damit einer Ikone des female Snowboardings .

05 2019 – Cab Double Cork 1260

Im Snowboard-Sport geht es nicht nur um Medaillen und Siege – sondern auch um die Weiterentwicklung des Sports . Und in dieser Spezial-Disziplin setzte Anna Gasser immer wieder neue Maßstäbe. Bei Videodreharbeiten in Obergurgl gelang ihr nach längerer Verletzungspause als erster Frau ein Cab Double Cork 1260 – im selben Jahr holte sie sich wieder Gold im Big Air bei den X-Games Norway in Fornebu .

1 Min Anna Gasser's Cab Double Cork 1260 Anna Gasser did it again, ending her topsy-turvy season in style with a world-first Cab Double Cork 1260 in Obergurgl, Austria.

06 2020 – Big-Air-Gold bei den X-Games Norway

Die Big Air Bewerbe bei den X-Games Norway wurden gefühlt zu einem "Heimspiel" für Anna Gasser. Auch 2020 war sie dort nicht zu schlagen und holte sich ihre dritte Goldmedaille .

07 2022 – Anna Gasser macht sich unsterblich

Anna Gasser schrieb im Februar 2022 Sportgeschichte – und wie. Es war sicher einer der emotionalsten Momente in ihrer Karriere . Nur einen Tag, nachdem sich ihr Lebensgefährte Clemens Millauer im Training bei den Olympischen Winterspielen in Peking den Knöchel gebrochen hat, trat sie als Titelverteidigerin beim Big-Air-Bewerb an. Nach zwei von drei Sprüngen lag Anna Gasser auf Platz zwei und wusste, dass die Silbermedaille fix ist. Doch dann packte die Kärntnerin in ihrem letzten Versuch den "Cab Double Cork 1260" aus und landete ihn perfekt. Das war der Sprung, der Anna Gasser zur Doppel-Olympiasiegerin – und unsterblich machte.

08 2024 - Spektakuläre Trickpremiere

Zu Beginn der Saison 2024/25 landete die Snowboard-Queen am Stubaier Gletscher einen komplett neuen Trick - den berüchtigten Cab 1260 , einen Dreifachsalto mit dreieinhalb Drehungen um die eigene Achse. Einen weiteren Meilenstein erreichte sie mit dem dritten Platz beim FIS Big Air World Cup in Peking, China. Dort setzte sie noch einen drauf und zeigte erstmals einen Cab Triple Cork 1260 mit Drunk Driver Grab .