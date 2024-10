So wurde der beste Wingsuit der Welt entworfen!

Innovationen im Extremsport sind entscheidend für den Fortschritt in diesem Bereich und treiben die menschliche Leistung oft buchstäblich in neue Höhen. Genau das geschah Ende Oktober 2024, als der Wingsuit-Pilot Peter Salzmann einen atemberaubenden, geschichtsträchtigen 12,5 Kilometer B.A.S.E. Jump vom Jungfrauloch in der Schweiz absolvierte. Es war eine erstaunliche Leistung, die viel Vorbereitung und noch viel mehr Kopfarbeit im Vorfeld verlangte.

Es waren drei intensive Jahre für Peter Salzmann, Designer Andreas Podlipnik und das Team von Red Bull Advanced Technologies . Sie arbeiteten alle am gemeinsamen Ziel, die Vision von Peter Salzmann in die Realität umzusetzen – und dem Wingsuit-Sport eine neue Technologie zu eröffnen.

Peter Salzmann © Mirja Geh/Red Bull Content Pool "Das Einzigartige an diesem Projekt ist, dass wir etwas ausprobiert haben, das es in dieser Form so noch nicht gibt." Peter Salzmann

01 Am Anfang war eine Idee

Andreas Podlipnik traf Peter Salzmann zum ersten Mal in einem B.A.S.E.-Sprungkurs. Sie wurden gute Freunde und ergriffen die Chance, gemeinsam die Welt mit einem innovativen neuen Wingsuit-Design zu verändern. "Die Idee kam von Peter", erinnert sich Andreas Podlipnik, dessen "Werkstatt" in Bergheim bei Salzburg liegt.

Peter Salzmann wusste von Anfang an, dass das Projekt eine völlig neue Form der Innovation und des Denkens erfordern würde, um mehr Auftrieb, Gleitfähigkeit und einen längeren Zugang zur Höhe zu ermöglichen. "Das Einzigartige an diesem Projekt ist, dass wir etwas ausprobiert haben, das es in dieser Form so noch nicht gibt", betont Salzmann. Sowohl Podlipnik als auch Salzmann fliegen schon fast ihr ganzes Leben lang Wingsuits, es gab also keine besseren Köpfe, die an dieser bahnbrechenden Innovation arbeiten konnten. Sie mussten nicht nur etwas entwickeln, mit dem sie einen Weltrekord aufstellen und den allerersten Wingsuit-Foil-Flug erfolgreich durchführen konnten, sondern sie mussten auch die Wingsuit-Designs, die sie kannten und liebten, von Grund auf neu entwickeln.

Andreas Podlipnik arbeitet an einem Prototyp des ersten Wingsuit-Foils © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Die große Frage war, ob er fliegbar sein würde - und wie würde er fliegen? Würde er mehr Gleitleistung bringen?" Wingsuit-Foil-Designer Andreas Podlipnik

"Wir haben in den vergangenen Jahren versucht, die Anzüge für das Fallschirmspringen zu verbessern und damit längere Gleitflüge zu ermöglichen", erklärt Andreas Podlipnik. "Mit dem bis dahin 'normalen' Wingsuit haben wir aber irgendwann einen Punkt erreicht, an dem wir sagten: 'Wir kommen damit nicht weiter." Anstatt aufzugeben, haben sie sich mit Foiling beschäftigt, insbesondere mit Wingfoiling und Hyrdofoiling, und sich gefragt, ob es funktionieren würde, ein Foil unter dem Wingsuit anzubringen. "Könnten wir es so konstruieren, dass wir mit dem Wingsuit mehr Gleitleistung erreichen als mit dem Wingsuit allein?", erinnert sich Andreas Podlipnik an die Fragezeichen im Kopf. "Die große Frage war, ob er fliegbar sein würde - und wie würde er fliegen? Würde er mehr Gleitleistung bringen?"

Eine Neuentwicklung geht nicht ohne Herausforderung. Vor allem für Peter Salzmann, den Piloten, war eine Frage entscheidend: Würde er fliegen können? Nicht nur, dass der Erfolg des Projekts von der Bejahung dieser Frage abhängt, sondern auch Peter's Leben auf dem Spiel steht. Mit anderen Worten: Der Einsatz könnte nicht höher sein - sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. "Das Hauptproblem war, dass wir den Wing gebaut haben, aber immer wenn ich in Position war, hat er mich runtergezogen, weil er eine schlechte Strömung hatte", erinnert sich Peter Salzmann.

Das Foiling hat andere Sportarten wie das Segeln revolutioniert © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

"Der Flügel muss so konstruiert sein, dass er im normalen Flug einen zu hohen Anstellwinkel hat", erklärt der 37-jährige Salzburger. Die Lösung? "Wir haben festgestellt, dass der Anstellwinkel so extrem ist, dass ich ihn beim Fliegen anpassen muss, oder wir müssen den Flügel verstellbar machen. Im Idealfall passt sich der Flügel auch an, je nachdem, in welcher Körperposition du fliegst. Das wäre das Beste überhaupt. Aber das ist extrem kompliziert."

Es kam darauf an, den Winkelbereich um nur zwei oder drei Grad zu verändern, mit einem sicheren Testsprung im Windkanal bei jeder Stufe. Peter Salzmann erinnert sich daran, dass sie Tage gebraucht haben, um den richtigen Winkel zu finden. Den ersten Prototyp probierten sie im September 2022 in einem Indoor-Windkanal in Stockholm aus. Insgesamt testeten die beiden im Laufe von sechs Jahren sechs Prototypen und optimierten alles, von der Gleitzahl (die gewonnene horizontale Strecke im Vergleich zum Höhenverlust) bis hin zur Brusthalterung, dem Mast, den Aluminiumverbindungen, den Wing-Teilen und vielem mehr. Am Ende entschieden sie sich für einen Wing in Sandwich-Bauweise mit einem Schaumkern, der dann laminiert und vakuumgepresst wurde. Weitere Elemente des Wingsuit Foil wurden via 3D-Drucker erstellt.

"Natürlich gab es Höhen und Tiefen, wie immer, wenn man etwas Neues entwickelt." Designer Andreas Podlipnik

02 Wissen der Formel 1 als entscheidender Baustein

Mit dem Wissen über die Formel 1 und die Aerodynamik war Red Bull Advanced Technologies ein wichtiger Partner, der das Team dabei unterstützte, die effizienteste Wingkonfiguration, das Profil der Folie, die Geometrie, die Größe, den Abstand zur Karosserie und andere Parameter zu finden, um die Leistung zu maximieren. "Die Wings wurden über mehrere Entwicklungsstufen hinweg entwickelt", erklärt Andreas Podlipnik. "Natürlich gab es Höhen und Tiefen, wie immer, wenn man etwas Neues entwickelt. Manchmal waren wir zufrieden, ein anderes Mal sahen wir, dass es in die falsche Richtung ging, und wir mussten den Kurs ändern. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, die richtige Konfiguration zu finden - die richtige Größe und dafür zu sorgen, dass alles drumherum auch funktioniert. Das Ziel war immer, nicht nur aus einem Hubschrauber zu springen, sondern auch von einem Berg, so dass man damit auch Wingsuit-Sprünge machen konnte. Eine der Hauptschwierigkeiten war, dass wir keine Lösung hatten, wie wir mit dem Ding anfangen sollten."

Podlipnik und Salzmann haben sechs Prototypen entwickelt © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Dieser letzte Teil war ein besonderes Problem. Ja, sie waren sich ziemlich sicher, dass der Anzug fliegen konnte, aber konnten sie ihn auch dorthin bringen, wo er hin sollte? Konnte man mit dem Anzug Berge und andere Orte erreichen, an denen es bisher unmöglich war, zu fliegen? Durch die Konzentration auf ein leichtes und modulares Design konnte der Anzug genau das leisten, so dass die Athleten ihn auf Berge tragen und auf dem Gipfel zusammenbauen konnten. Mit einer Spannweite von 2,1 m und einem Gesamtgewicht der Wings von 3,8 kg ist der Aufstieg zwar schwierig, aber nicht anstrengend.

"Bei den Tests in Italien gab es zum Beispiel einen Busch unterhalb des Felsvorsprungs", erzählt Andreas Podlipnik. "Mit einem normalen Wingsuit könntest du leicht über den Busch springen. Aber mit dem Wingsuit Foil war dieser Startpunkt ausgeschlossen, weil man mit dem Wing an dem Busch hängen bleiben würde. Für den Springer ist das eine größere Herausforderung." Nach all der harten Arbeit fühlt sich Andreas Podlipnik jetzt endlich bereit. "Red Bull Advanced Technologies hat uns unterstützt, und wir haben die bestmögliche Konfiguration gefunden", sagt er.

Was den Flug angeht: "Am Anfang fällst du zuerst und gehst dann in den Gleitflug über". erklärt Andreas Podlipnik. "Mit einem normalen Wingsuit erreicht man eine gute Gleitzahl von 2,6 bis 2,8, maximal drei - das heißt, einen Kilometer runter, drei Kilometer vorwärts. Mit dem Wingsuit Foil können wir flacher und noch weiter gleiten und mehr Strecke vom gleichen Startpunkt aus zurücklegen."

Das Wingsuit Foil sollte sowohl tragbar als auch funktional sein © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Inwieweit der neue Wingsuit Foil den Sport generell verändert, dafür sei es noch zu früh, um die bewerten zu können, betonten Peter Salzmann und Andreas Podlipnik. "Man muss bedenken, dass er hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde und die große Wingsuit-Community noch nichts über seine Entwicklung und Leistung weiß. Andreas Podlipnik präzisiert: "Wir haben uns ehrlich gesagt nicht gefragt, ob es den Sport verändern wird. Ich gehe davon aus, dass andere Springer es auch gerne ausprobieren würden, aber ob in zehn Jahren jeder mit einem Wingsuit Foil nach unserer Idee herumspringt, kann ich nicht vorhersagen. Aber mit der Fähigkeit, weiter zu fliegen, wird es neue Möglichkeiten geben, die wir uns noch nicht vorstellen können."