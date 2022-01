Das sind die spannendsten Downhill-Bikes im Jahr 2021

Red Bull Radical: Die Neuerfindung des Cross Country … Am 02.10.2021 startete Red Bull Radical – ein …

Doch Mentalität ist nicht alles. Auch dein treuer Begleiter bei deinen Abenteuern will gut gewählt sein. Die besten Downhill-Bikes müssen so einige Kriterien erfüllen: Sie müssen robust, leicht und schnell sein. Verschiedene Rahmen-Designs, Materialien, Komponenten und Größen der Laufräder helfen dabei.

Für 2021 bekam das Summum ein Update basierend auf dem Feedback seiner berühmt berüchtigten World Cup Racer (Laurie Greenland gewann ein WC-Rennen im Jahr 2019; Brook MacDonald feierte 2020 ein erfolgreiches Comeback; Eleonora Farina findet sich regelmäßig auf dem Podium wieder. In Sachen Material geht man mit dem Trend: 2021 stehen vor allem Aluminium-Varianten im Vordergrund, da Karbon-Bikes im

YT Industries hat die „Direct-Sales-Only“-Marken revolutioniert, als sie 2016 Aaron Gwin anheuerten. Kann so ein Bike bei World Cup-Rennen wirklich mithalten? Absolut! Gwin gewann nicht nur Rennen auf dem YT Tues, sondern holte sich in den Jahren 2016 und 2017 auch jeweils den Titel. Auch

In der 29er-Karbon-Variante sind zwei verschiedene Tues 29-Modelle zu haben: das Pro und das Pro Race. Beide bringen unglaubliche, preiswerte Kits mit. Willst du auf dem höchsten Level Downhill fahren, dann ist das Pro Race dabei wohl die richtigere Wahl.

Vali Hölls "Sound of Speed" auf dem YT Tues hörst du hier:

Die Weltmeisterin im Jahr 2019 fuhr in Leogang ein Supreme DH.

und die neugekrönte Weltmeisterin Camille Balanche unterwegs sein, solltest du dir das ausgiebig renngeprüfte Supreme DH zulegen. Besonders mit der aktuellen Version mit seinen breiten 29"-Reifen an der Front und den kleineren 27,5"-Rädern hinten machst du alles richtig.

Willst du so schnell wie

Das Design, die progressive Dimensionierung und die Winkel (lang und flach) sorgen dafür, dass das Supreme alles auffrisst, was sich ihm in den Weg stellt. Damit ist es wenig überraschend, dass es zu den beliebtesten Bikes im

Das Sender bringt eine verstellbare Kettenführung, viele praktische Features wie die zugängliche und anpassbare Dämpfer-Hardware und eine progressive und sensible Federung mit. Und das Beste: Das Sender CFR wird dir rennfertig, mit einigen der besten Komponenten, die momentan zu finden sind, geliefert.

