Domi’s Double: Diese Regel macht Red Bull BassLine 2026 noch spektakulärer

Red Bull BassLine wird durch diese neue Regel ein wahres Tennis-Spektakel! Denn genau solche Momente könnten bei Red Bull BassLine 2026 für noch mehr Action sorgen. Mit dieser neuen Regel kann ein Match im kurzweiligen Tie-Break-Turnier mit einem einzigen Ballwechsel komplett auf den Kopf gestellt werden. "Durch die neue Regel wird es noch einmal spannender, weil ein Match auch aus einer eigentlich fast aussichtslosen Situation noch kippen kann. Selbst wenn du weit hinten bist, hast du immer noch die Chance, zurückzukommen und das Match zu drehen“, erklärt Namensgeber

. "Das macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer – und genau das finde ich richtig cool.“