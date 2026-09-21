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Tennis
Domi’s Double: Diese Regel macht Red Bull BassLine 2026 noch spektakulärer
Dominic Thiem bringt mit "Domi’s Double“ 2026 einen neuen Twist zu Red Bull BassLine. Was dahinter steckt und warum du am 23. Oktober in der Wiener Stadthalle dabei sein solltest.
Wenn am Freitag, den 23. Oktober 2026, sechs ATP-Topspieler bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle aufschlagen, bekommt das spektakuläre Tie-Break-Turnier eine neue taktische Komponente. Nach seinem spontanen „Comeback“ am Centercourt in Wien im Vorjahr hat Österreichs US-Open-Sieger Dominic Thiem eine Idee für noch mehr Spannung und Spektakel bei Red Bull BassLine entwickelt. Die neue Regel-Adaption "Domi’s Double" gibt jedem Spieler einmal pro Match die Möglichkeit, die Wertigkeit des nächsten Ballwechsels zu verdoppeln. Das heißt: Nach vorhergehender Ansage geht es beim folgenden Ballwechsel um zwei statt nur um einen Punkt.
'Domi's Double' macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer!
Red Bull BassLine wird durch diese neue Regel ein wahres Tennis-Spektakel! Denn genau solche Momente könnten bei Red Bull BassLine 2026 für noch mehr Action sorgen. Mit dieser neuen Regel kann ein Match im kurzweiligen Tie-Break-Turnier mit einem einzigen Ballwechsel komplett auf den Kopf gestellt werden. "Durch die neue Regel wird es noch einmal spannender, weil ein Match auch aus einer eigentlich fast aussichtslosen Situation noch kippen kann. Selbst wenn du weit hinten bist, hast du immer noch die Chance, zurückzukommen und das Match zu drehen“, erklärt Namensgeber Dominic Thiem. "Das macht Red Bull BassLine noch unberechenbarer – und genau das finde ich richtig cool.“
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Red Bull BassLine 2025 in der Wiener Stadthalle – die Highlights
Erlebe die Highlights von Red Bull BassLine 2025.
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So funktioniert "Domi's Double"
Die Idee ist simpel: Jeder Spieler darf einmal pro Match "Domi’s Double" aktivieren. Dafür meldet der Spieler die Entscheidung vor dem nächsten Ballwechsel bei Dominic Thiem via Handsignal an. Ab diesem Moment zählt der folgende Ballwechsel doppelt. Aufschlag oder Return? Egal. "Domi’s Double" kann in beiden Situationen eingesetzt werden. Nur eines gibt es nicht: ein zweites Mal. Ist die Option verbraucht, ist sie für den Rest des Matches weg.
Aber wo eine Chance besteht, ist natürlich auch ein Risikofaktor gegeben! Das ist der Clou an der neuen Regel: Die zwei Punkte sind nicht automatisch für den Spieler reserviert, der "Domi’s Double" aktiviert hat. Wer den Ballwechsel gewinnt, bekommt beide Punkte. Das bedeutet: Wer den Double-Call setzt, kann sich damit selbst zurück ins Match bringen – oder seinem Gegner die perfekte Vorlage liefern. Gerade beim ohnehin spektakulären Turnierformat von Red Bull BassLine, bei dem fünf Punkte zum Satzgewinn reichen, kann damit ein einziger Ballwechsel den Verlauf eines Matches komplett verändern.
Live dabei sein in der Wiener Stadthalle!
Wer sich Red Bull BassLine am 23. Oktober 2026 ab 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) in der Wiener Stadthalle nicht entgehen lassen will, kann sich ab sofort Tickets für Red Bull BassLine sichern.
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Jakub Menšík und Daniel Mérida schlagen bei Red Bull BassLine in Wien auf
Zwei der sechs Teilnehmer für Red Bull BassLine 2026 stehen bereits fest: French-Open-Halbfinalist Jakub Menšík und der spanische Youngster Daniel Mérida feiern am 23. Oktober ihre Premiere beim interaktiven Tie-Break-Event. Bei Red Bull BassLine treten sechs Spieler zunächst in zwei Dreiergruppen gegeneinander an. Gespielt wird im kurzweiligen „Best-of-three“-Tie-Break-Format, wobei fünf Punkte zum Satzgewinn genügen. Per Publikums-Voting können die Fans mitbestimmen, welche Spieler in der Gruppenphase aufeinandertreffen. Die beiden Gruppensieger ziehen ins Finale ein.