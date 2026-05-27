FNCS Major 1 Summit 2026: Fortnite-Weltklasse live in Düsseldorf

Das erste große LAN-Turnier der FNCS-Saison 2026 steigt in Deutschland. 50 Duos, 1,3 Millionen Dollar Preisgeld und eine Arena voller Fortnite-Energie. Mit dabei: Martin 'MrSavage' Foss Andersen und der Österreicher Taylor-Petrik 'vic0' Gatschelhofer. Alles, was du zum FNCS Major 1 Summit wissen musst.

01 Was ist der FNCS Major 1 Summit?

Der FNCS Major 1 Summit ist das erste offizielle LAN-Turnier der Fortnite Champion Series 2026 und ein echter Meilenstein für die deutschsprachige Esports-Szene . Zum ersten Mal in der Geschichte des FNCS gastiert ein offizielles internationales Fortnite-Turnier in Deutschland. Veranstalter sind BLAST in Kooperation mit FKP Scorpio Entertainment.

Insgesamt treten 50 der weltbesten Duos gegeneinander an. Die Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes spiegelt die globale Reichweite des Turniers wider: 20 Teams aus Europa, 13 aus Nordamerika (NAC), fünf aus Brasilien, drei aus NAW sowie jeweils drei Duos aus Asien, Ozeanien und dem Nahen Osten. Kurz: Der Summit vereint die Elite des Fortnite-Wettbewerbs auf einer Bühne.

Amar bei Red Bull For The Win 2025 in Wien © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Das Event steigt vom 29. bis 31. Mai 2026 im PSD BANK DOME in Düsseldorf. Wer es nicht nach Düsseldorf schafft, kann das Event über Legends Landing direkt in Fortnite verfolgen . Alternativ lädt niemand geringeres als Fortnite-Pro und Streamer-Legende Amar 'Amar' Al Naimi zur deutschsprachigen Watchparty auf seinem Twitch-Kanal .

02 FNCS Major 1 Summit: So funktioniert das Turnier

Das Drei-Tage-Format des FNCS Major 1 Summit ist darauf ausgelegt, die Besten der Besten herauszufiltern. Los geht es am Freitag, dem 29. Mai 2026:

Freitag – Tag 1: Sechs Matches in der ersten Gruppenphase. Die 25 bestplatzierten Duos sichern sich direkt einen Platz im Finale am Sonntag.

Samstag – Tag 2: Die verbleibenden 25 Teams aus Tag 1 treffen auf weitere 25 Duos, die sich über die Major-Finals online qualifiziert haben. Auch hier werden sechs Partien gespielt, die besten 25 ziehen ins Finale ein.

Sonntag – Finaltag: Die 50 qualifizierten Duos spielen acht Matches um den Titel. Jede Partie dauert rund 24 Minuten, zwischen den Games gibt es kurze Pausen für Strategie-Absprachen.

Für die Fans in der Arena bedeutet das: Jede Rotation, jeder Build-Fight, jedes Ausscheiden wird live vor Publikum erlebt. Mit großen LED-Screens, professioneller Lichtinszenierung und Live-Kommentar direkt aus der Halle. Fortnite auf Weltklasse-Niveau, in gemütlicher LAN-Atmosphäre. Das ist einzigartig.

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03 Preisgeld und Qualifikation

Jetzt haltet euch fest. Der Preispool des FNCS Major 1 Summit 2026 umfasst satte 1.300.000 US-Dollar ! Das siegreiche Duo sackt dabei satte 250.000 USD ein und sogar das Duo auf Rang 75 nimmt noch 4.000 US-Dollar mit nach Hause. Und da soll nochmal jemand sagen, Esports lohne sich nicht.

Beim FNCS Major 1 Summit geht es allerdings nicht nur ums Geld. Die Platzierung entscheidet auch über die Zukunft der Teams in der Saison. Die fünf Top-Duos lösen ihr Ticket für die Fortnite Global Championship 2026 , dem Saisonhöhepunkt, der später im Jahr stattfinden wird. Der Summit ersetzt in der FNCS-Struktur 2026 den klassischen Major 1 als Qualifikationsweg für die Globals. Die Stakes könnten also kaum höher sein.

04 Diese Stars sind dabei – vic0, MrSavage und mehr

Das Teilnehmerfeld des FNCS Major 1 Summit 2026 liest sich wie ein Who-is-who des Fortnite-Wettbewerbs. Neben internationalen Top-Spielern wie Peterbot, Clix und Sphinx sind auch mehrere deutsche Akteure am Start: Flickzy, Rezon ay, Volko und JannisZ treten vor heimischem Publikum an. Zwei Namen stechen dabei besonders heraus:

Ausnahmetalent VicO hält die Fahne für Österreich hoch © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

vic0 , bürgerlicher Name Taylor-Petrik Gatschelhofer, geboren am 22. Mai 2007, ist der österreichische Ausnahmespieler schlechthin. Der 18-Jährige spielt für BIG und hat in seiner noch jungen Karriere bereits über 679.000 US-Dollar an Turnierpreisgeldern eingefahren. Allein 2026 stehen bisher rund 70.000 Dollar zu Buche. Den EU-Major-1-Grand-Finals-Titel 2025 holte er sich ebenfalls. vic0 ist derzeit einer der heißesten Namen im europäischen FNCS-Zirkus.

Martin 'MrSavage' Foss Andersen © Herman Berger/Red Bull Content Pool

MrSavage , bürgerlicher Name Martin Foss Andersen, geboren am 12. November 2004, ist eine lebende Fortnite-Legende. Der Norweger von XSET gewann bereits 2018 das allererste offizielle Fortnite-Turnier überhaupt (EU Solo Showdown) und stand 2019 beim Fortnite World Cup in beiden Disziplinen (Solo und Duo) auf der Bühne. Über 600.000 Dollar Preisgeld und jahrelange Konstanz auf Weltklasse-Niveau machen MrSavage zu einem der bekanntesten Gesichter des Spiels und sein Auftritt in Düsseldorf ist für viele Fans ein echtes Highlight.

Ach und ganz nebenbei hält MrSavage den Weltrekord für die weiteste Fortnite-Elimination aller Zeiten im Real Life:

05 FNCS Major 1 Summit live verfolgen

Das FNCS Major 1 Summit 2026 in Düsseldorf ist live auf watch.fortnite.com und den offiziellen Fortnite-Streams auf Twitch und YouTube verfolgbar. Der öffentliche Finaltag ist am 30. Mai 2026 ab 16:00 Uhr zugänglich.

Wer das Event nicht live vor Ort erleben kann, ist trotzdem bestens versorgt: Amar Al-Naimi, Red Bull Athlet und einer der bekanntesten Fortnite-Creator Deutschlands, hostet die offizielle deutsche Watchparty zum FNCS Major 1 Summit via Twitch .

Amar ist in Wien geboren, lebt in Köln und hat sich über die Jahre zu einer festen Größe der deutschsprachigen Gaming-Szene entwickelt. Mit über 1,8 Millionen Twitch-Followern und einer Karriere, die von Call-of-Duty-Wettbewerben über Fortnite bis hin zu eigenen Events und einem Modelabel reicht, bringt er genau das mit, was eine Watchparty dieser Größenordnung braucht: Know-how, Energie und eine Fanbase, die mitfiebert. Seit 2022 ist Amar offizieller Red Bull Athlet und war zuletzt unter anderem als Caster bei Red Bull For The Win 2025 im Einsatz.