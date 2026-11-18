Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Am 19. November 2026 landet GTA 6 auf deiner Konsole. Da stellt sich doch die Frage: Was kann Grand Theft Auto VI eigentlich besser als GTA 5? Dreizehn Jahre lang war Los Santos das unangefochtene Epizentrum des Open-World-Gamings . Mit Grand Theft Auto V hat Rockstar Games Maßstäbe gesetzt, die bis heute Millionen von Spielerinnen und Spielern fesseln. Doch mit Grand Theft Auto VI steht der Generationswechsel vor der Tür.

Der Sprung auf die aktuelle Konsolengeneration bringt nicht nur eine grafische Frischzellenkur mit, sondern krempelt Spielwelt, Fahndungssystem, Story-Telling und Gameplay-Physik grundlegend um. Wie schlägt sich der kommende Blockbuster gegen das bis heute meistverkaufte Entertainment-Produkt aller Zeiten? Hier ist der direkte Schlagabtausch.

01 GTA 5 Map vs GTA 6 Map: Leonida sprengt alle Grenzen

Release GTA 6: 19. November 2026

Plattformen GTA 6: PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S

Release GTA 5: 17. September 2013

Plattformen GTA 5: Xbox 360, PS3 (2013); Xbox One, PS4 (2014); PC (2015); Xbox Series X/S, PS5 (2022)

Eine der heißesten Fragen bei jedem GTA-Release ist natürlich "Wie groß ist die Spielwelt?" Und im Falle von GTA 6 lautet die Antwort: Riesig. Aktuelle Previews und Analysen gehen davon aus, dass die GTA 6 Map in etwa doppelt so groß ausfällt wie die Karte von GTA 5 (und rund dreimal so groß wie im Western-Game Red Dead Redemption 2).

A return to Vice City © Rockstar Games

Zum Vergleich: Los Santos und das angrenzende Blaine County im fünften Serienteil umfassten eine Landmasse von knapp 75 Quadratkilometern. Was für ein Open-World-Game schon mal ziemlich beachtlich ist. Aber GTA 6 verdoppelt diesen Maßstab mühelos: Der fiktive Bundesstaat Leonida fällt rund doppelt so groß aus wie die Karte von GTA 5 und bildet das bisher gigantischste Areal der Studiogeschichte.

Die Dimensionen spiegeln sich vor allem in der geografischen Vielfalt wider. Statt einer einzelnen Metropole mit Umland setzt Leonida auf sechs markante Hauptregionen . Neben der schillernden Neon-Metropole Vice City durchquerst du die trüben Sumpflandschaften der Grassrivers, das sonnige Leonida Quays, die Industriestadt Ambrosia, das verblichene Urlaubsidyll Port Gellhorn sowie die massiven Höhenzüge des Mount Kalaga National Park. Allesamt mit ihrer individuellen Flora und Fauna, eigenem Klima und geographischen Besonderheiten. Kleine Spielwelten in einer großen Welt quasi.

GTA 6 features more animal species than previous editions © Rockstar Games

Abseits des Asphalts erwacht die Wildnis zum Leben und die ist ebenfalls so artenreich wie selten zuvor: Über 170 unterschiedliche Tierarten , darunter Alligatoren, Seekühe und Haie, bevölkern die Biosphären und reagieren mit dynamischen Felleffekten auf Nässe und Schmutz. Die GTA 6 Map ist also nicht nur deutlich größer als die Karte von GTA 5, sie fällt auch merklich abwechslungsreicher und lebendiger aus.

FAQ zu GTA 6 Wann erscheint GTA 6? GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S Kommt GTA 6 für PC? Eine PC-Version ist aktuell nicht angekündigt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird. Ähnlich wie es bei GTA 5 der Fall war. Gibt es GTA 6 für Nintendo Switch 2? Auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 ist aktuell offiziell nicht in Planung. Wie groß ist die GTA 6 Map? Rockstar nennt keine offizielle Größe. Laut Previews ist sie etwa dreimal so groß wie die Karte von Red Dead Redemption 2 und etwa doppelt so groß wie die von GTA 5. Wie viele Wanted-Sterne gibt es in GTA 6? GTA 6 setzt auf bis zu sechs Wanted-Sterne. In GTA 5 waren es noch maximal fünf Sterne. Wie viele Hauptfiguren hat GTA 6? GTA 6 setzt auf zwei Hauptfiguren: Lucia Caminos und Jason Duval . In GTA 5 waren es drei (Michael, Franklin und Trevor). Wie lang ist GTA 6? Rob Nelson von Rockstar Games nennt rund 80 Stunden Spielzeit für Story und "einige" optionale Ziele. Läuft GTA 6 mit 60 FPS? Aktuell ist GTA 6 auf eine Bildrate von 30 FPS (Frames per Second) ausgelegt. Eine 60-FPS-Option schließt das Entwicklerstudio aber nicht aus. Was kostet GTA 6? Die Standard Edition kostet 79,99 Euro. Die Ultimate Edition 99,99 Euro.

02 Die Spielzeit von GTA 6 und GTA 5 im Vergleich

Spielzeit GTA 6: ca. 80 Stunden (Story plus Teile der Nebenaufgaben)

Spielzeit GTA 5: ca. 51,5 Stunden (Story plus Nebenaufgaben),

Komplettierung in GTA 5: ca. 89,5 Stunden

There will be plenty of cars to choose from © Rockstar Games/Take-Two

Eines ist klar. GTA 6 wird, im Vergleich zum Vorgänger, ein deutlich größeres und umfangreicheres Spielerlebnis. Rob Nelson von Rockstar Games sprach in aktuellen Berichten von rund 80 Stunden für seinen Durchlauf. Darin stecken die Hauptgeschichte und einige optionale Ziele. Für GTA 5 nennt die Website How Long to Beat im Schnitt 51,5 Stunden für Story plus Nebenaufgaben. Wer alles sehen will, braucht rund 89,5 Stunden, im Extremfall mehr als 132 Stunden. Einen Wert, den Grand Theft Auto VI locker toppen dürfte.

Der Vergleich lässt sich aktuell jedoch noch schwer beurteilen. Eben weil unklar ist, wie viele Nebenaufgaben Nelson mitgenommen hat. Trotzdem deutet vieles darauf hin, dass GTA 6 mehr Zeit frisst als sein Vorgänger. Wer alles sehen will, plant lieber ein paar freie Wochenenden mehr ein.

03 GTA 6 vs GTA 5: Polizei, KI und Wanted-System

Max. Wanted-Level GTA 6: 6 Sterne

Max. Wanted-Level GTA 5: 5 Sterne

Neu in GTA 6: Infosymbole, Suchzonen, Täterbeschreibung

There have been quite a few changes to the wanted system © Rockstar Games

In 13 Jahren hat die Künstliche Intelligenz in Games natürlich deutliche Fortschritte gemacht, was sich bei GTA 6 auch im Gameplay zeigt. In GTA 5 war die Gesetzeshüter-Mechanik oft frustrierend simpel gestrickt. Sobald ein Verbrechen begangen wurde, spawnten Streifenwagen im toten Winkel und wussten dank digitaler Sichtkegel auf der Minimap fast immer, wo sich Michael, Franklin oder Trevor versteckten. Fünf Sterne markierten das Maximum der Fandungsstufe.

GTA 6 bringt nicht nur den berüchtigten sechsten Stern zurück, sondern simuliert die Polizeiarbeit von Grund auf neu. Verbrechen lösen erst dann Alarm aus, wenn Passant:innen zum Smartphone greifen, Zeugen fliehen oder Kameras dich erfassen. Streifenpolizisten müssen erst physisch anrücken, statt aus dem Nichts aufzutauchen.

GTA 6 features a new Heat system © Rockstar Games

Noch entscheidender ist die Tätererfassung: Das Leonida Police Department baut eine detaillierte Personenbeschreibung auf. Die Cops merken sich dein Aussehen, deine Kleidung, Masken und das Fluchtfahrzeug. Wechselst du außerhalb des Sichtfelds den Wagen oder ziehst dir frische Klamotten an, verpufft der Fahndungsdruck. Bleibst du unerkannt, bleiben Sterne zunächst hohl und die Einheiten suchen gezielt den Tatort ab, statt blindlings das Feuer zu eröffnen.

In Vice City sind drei Sterne und mehr besonders gefährlich. Enge Straßen und dichter Verkehr machen die Flucht im Auto schwer. Dafür kannst du aussteigen und in Gassen verschwinden. Rockstar hat Sprinten, Springen und Klettern überarbeitet, damit das auch klappt.

04 GTA 6 bringt neues Criminal Profile

GTA 6 wartet bei Vergehen aber auch mit einer ganz neuen Spielmechanik auf, die es in GTA 5 so nicht gab. Neben dem Wanted-Level führt GTA 6 das Criminal Profile ein. Es ist Rockstars Antwort auf das Ehrensystem aus Red Dead Redemption 2, teilt dein Verhalten aber nicht in Gut und Böse ein. Es misst über das ganze Spiel hinweg, wie du dich verhältst und wird anders als die Sterne nicht zurückgesetzt.

Lucia and Jason don’t hold back © Rockstar Games

Unnötige Gewalt und wilde Zerstörung wirken sich negativ aus, überraschenderweise aber auch der Umgang mit Müll oder anderen alltäglichen Dingen . Gewalt, die Missionen oder Raubüberfälle verlangen, wird nicht automatisch bestraft. Wer Überfälle sauber durchzieht, verbessert seinen Ruf als fähiger Krimineller. Das Profil beeinflusst zudem, wie die Bewohner von Leonida auf dich reagieren und kann Teile der Story verändern.

Im Extended Look wirkt das System wie ein Karma-Mechanismus. Kleine Freundlichkeiten wie einen Hund zu streicheln stehen auf der einen Seite, Verbrechen auf der anderen.

05 Charaktere und Story-Struktur: Bonnie und Clyde statt Chaostrio

Hauptfiguren GTA 6: Jason und Lucia

Hauptfiguren GTA 5: Michael, Franklin, Trevor

Die Protagonist:innen der GTA-Reihe sind ein ganz eigenes Thema und jeder hat da so seine Favoriten . GTA 5 setzte seinerzeit auf drei grundverschiedene Antihelden. Die Perspektivenwechsel zwischen Ex-Bankräuber Michael , Straßengauner Franklin und Psychopath Trevor sorgten für viel bissigen Humor und explosive Heists, hielten das Geschehen aber emotional oft auf Distanz.

The three protagonists from GTA 5 © Rockstar Games

GTA 6 schlägt mit Lucia und Jason eine intimere, geerdete Gangart ein. Ein Novum zudem: Mit Lucia übernimmt erstmals eine Frau die Hauptrolle der Serie. Drehbuchautorin Alexa D'Agostino betont, dass Lucia als vielschichtige, unperfekte Persönlichkeit entworfen wurde, die mit Charakterstärke und Durchsetzungskraft auf Augenhöhe mit früheren Ikonen wie Arthur Morgan und Niko Bellic steht.

It’s up to you to decide whether Lucia and Jason will become a couple © Rockstar Games

Die Beziehung zwischen den beiden Gaunern steht im Zentrum des Plots. Neben geteiltem Equipment und gemeinsamen Raubzügen soll das Duo auf wechselnde Vertrauenswerte und Partnerschafts-Mechaniken setzen, was dem Plot mehr narrative Tiefe verleiht.

Spannend aus spielerischer Sicht: Du kannst fast durchgehend zwischen den beiden wechseln , in manchen Story-Momenten ist das gesperrt. Abseits von Missionen können sie getrennte Wege gehen oder sich in der Welt zusammentun. Wenn du die andere Figur nicht spielst, geht sie ihrem eigenen Tagesablauf nach. Nachrichten vom Partner halten dich über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden. Wer den Anruf dabei ständig wegdrückt, soll sogar langfristig der Beziehung schaden.

06 Gameplay und Open-World von GTA 6 und GTA 6 im Vergleich

Auf spielerischer Ebene verabschiedet sich GTA 6 vom leichtfüßigen Arcade-Muster des Vorgängers. Viele Gameplay-Systeme leihen sich ersten Preview zufolge die Tiefe von Red Dead Redemption 2. Schusswechsel fühlen sich physischer an, Waffenrückstöße verlangen Feingefühl und die Nahkämpfe bieten dynamische Griffe und Trefferzonen.

Die Stadt gehört dir. Pass nur auf, dass du nicht geschnappt wirst! © Rockstar Games/Take-Two

Auch der Alltag in der Metropole verändert sich drastisch. Statt Taxis per Pfiff an den Straßenrand zu beordern, nutzt du auf dem Ingame-Smartphone zeitgemäß die Rideshare-App „RydeMe“, um dich chauffieren zu lassen und Gespräche zu belauschen. Das Smartphone spiegelt mit Social-Media-Feeds und viralen Video-Trends den absurden Wahnsinn Floridas direkt wider.

Dazu kommt eine drastisch gesteigerte Gebäude-Interaktivität: Wo in GTA 5 die allermeisten Häuser reine Fassaden blieben, lassen sich in Leonida hunderte Geschäfte, Clubs, Diner und Wohnungen betreten, was spontane Überfälle im freien Spielverlauf unberechenbar macht.

Lucia and Jason enjoying the view of Vice City © Rockstar Games

Hinzu kommt eine deutlich lebendigere Kulisse: Laut Previews gibt es über 600.000 NPC-Animationen, in GTA 5 waren es rund 55.000 und in Red Dead Redemption 2 rund 300.000. Sämtliche NPCs, die die Spielwelt bevölkern, werden einzeln gestaltet und nicht nur aus Kleidung und Körperteilen zusammengesetzt. Leonida soll eine größere Bandbreite bei Größe und Statur zeigen und Animationen passen sich realistisch der Körpergröße sowie der Figur an.

Du kannst Passant:innen grüßen, provozieren oder beruhigen. NPCs merken, wenn du Gespräche belauschst und stellen dich zur Rede, wenn du ihnen zu lange folgst. Manche Bewohner tragen Waffen und aus beiläufigen Gesprächen können sogar ganz neue Aktivitäten oder Ereignisse entstehen.

07 Technik, Wetter und Physik: Next-Gen-Grafik für GTA 6

GTA 6 delivers a real visual feast © Rockstar games

GTA 5 basierte technisch auf der PS3- und Xbox-360-Hardware und arbeitete überwiegend mit starren Schatten, festen Wetterzonen und hochskalierten Texturen. GTA 6 nutzt die neueste Evolutionsstufe der hauseigenen RAGE-Engine und wurde kompromisslos für moderne Konsolenplattformen gebaut.

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Volles Raytracing für globale Beleuchtung und Reflexionen sorgt für fotorealistische Spiegelungen in Pfützen, Neonschildern und Autolacken. Charaktere erhalten physikalisch berechnete Einzelhaar-Animationen und Stoffsimulationen, die sichtbar auf Wind und Regen reagieren.

Ein zentrales Highlight bildet das lokale Wettersystem : Während an den Sandstränden von Vice City die Sonne brennt, können über den Sumpfgebieten schwere Gewitter und tropische Hurricanes toben. Diese Unwetter fluten Gräben, reißen Schilder um und nehmen spürbaren Einfluss auf die Fahrphysik und Reifenhaftung von Sportwagen und Muscle Cars. Womit wir direkt beim nächsten Punkt wären.

08 Fahrzeuge und Autoklau

GTA 6 is set to feature circuit racing – a first for the franchise © Rockstar Games/Take-Two

Das Fahrverhalten von GTA 6 wirkt im Extended Look dynamischer als in GTA 5, mit engeren Kurvenmanövern und plötzlichen Bremsmanövern. Du kannst es direkt in Autorennen oder Dirtbike-Rennen ausprobieren, denn GTA 6 scheint sich zu einem waschechten Arcade-Rennspiel zu entwickeln.

Hinzu kommen nächtliche Straßenrennen und weitere Events. Sogar eine feste Rundkurs-Rennstrecke soll es in Leonida geben, die sich optisch am Sebring International Raceway orientiert. Das passt zum verbesserten Fahrzeug-Handling, für das das Entwicklerteam sogar echte Rennprofis angeheuert haben soll.

Deutlich kniffliger und abwechslungsreicher als in GTA 5 präsentiert sich zudem der Autoklau: Ein Fahrzeug zu knacken erfordert deutlich mehr als nur einen Knopfdruck. Fahrzeuge sind in Sicherheitsstufen eingeteilt, teure Modelle sind deutlich schwerer zu klauen. Die Phone-App WAINK scannt ein Auto vorher und zeigt geschätzten Wert, Schloss, Alarm und Tracker. Ältere Wagen öffnest du mit einfachem Werkzeug wie einem Slim Jim, bei modernen Luxusautos brauchst du Hightech wie Key-Cloner. Einiges davon schaltest du erst im Story-Verlauf frei.

Der Wert des Wagens leidet bei sichtbaren Schäden. Das macht Flucht und Lieferung zur Herausforderung, denn Vice City hat schmalere Straßen und mehr Verkehr als Los Santos. Manche Autos besitzen sogar GPS-Tracker, die ihren Standort an die Polizei melden.

You can pimp your ride at the tuning workshop © Rockstar Games/Take-Two

Jason und Lucia bauen sich außerdem eine eigene Fahrzeugsammlung an ihrem aktuellen Wohnsitz auf. In den Kofferraum passen Waffen und frische Kleidung, was direkt mit dem Wanted-System zusammenhängt.

09 Aktivitäten und Nebenbeschäftigungen

Kayaking in the green hills of Mount Kalaga National Park © Rockstar Games

GTA 5 bot schon Jagd, Wandern auf Mount Chiliad, Fallschirmspringen und Flüge mit gemieteten Flugzeugen. Dazu kam eine Börse, an der du handeln konntest. GTA 6 erweitert das Spektrum an Nebenaktivitäten aber deutlich. Neben Verbrechen kannst du Billard und Minigolf spielen, Kajak fahren, tauchen, Fallschirm springen, trainieren, den Zoo besuchen und vieles mehr.

Wildtiere in Gefangenschaft oder in der Natur lassen sich beobachten und auf einer Checkliste erfassen. Das erweitert ein Feature aus Red Dead Redemption 2.

10 Soundtrack und Radio

Fictional rappers Real Dimez - aka Bae-Luxe and Roxy - feature in GTA 6 © Rockstar Games

Rockstar verspricht für GTA 6 das bislang größte und vielseitigste Radioangebot der Reihe. Am 8. Oktober 2026 stellte das Studio die ersten sechs Sender vor, mit Moderatoren und Hörproben auf der offiziellen Website. Dazu gehören Cocoteo FM mit moderner Latin-Musik, Back Country Radio mit Country und Outlaw-Sound, AfroBank FM von Afrobeat bis Amapiano, The Chamber 106.6 mit Hard Rock und Speed Metal, Flash FM mit Pop-Hits und Dirty South Classics mit Southern Rap.

Als Hosts treten bekannte Namen auf, darunter Bad Bunny , Lana Del Rey und die Slayer-Mitglieder Kerry King und Tom Araya . Bestätigte Songs sind unter anderem "Electric Feel" von MGMT, "Raining Blood" von Slayer und "Don't Come Home a Drinkin'" von Loretta Lynn. Flash FM kennst du aus früheren Vice-City-Teilen, und er kehrt zurück.

Zwei spielerische Neuheiten gibt es auch. Du kannst in GTA 6 jetzt zu Fuß Radio hören, per Smartphone und mit Kopfhörern. Außerdem bringt Rockstar erstmals On-Demand-Podcasts in die Reihe. Dazu erscheint "Grand Theft Auto VI: The Album" mit 34 Originalsongs am 19. November 2026. Die vollständigen Sender- und Titellisten will Rockstar erst zum Release veröffentlichen.

11 Multiplayer und GTA Online

GTA 5 wurde auch durch GTA Online zum Dauerbrenner. Der Online-Modus startete am 1. Oktober 2013, kurz nach dem Hauptspiel und ist der Grund dafür, dass sich das Game bis heute unglaublicher Beliebtheit erfreut. Take-Two hat angedeutet, dass GTA Online parallel zu GTA 6 weiterbetrieben wird. Eine überarbeitete, neue Version eines potenziellen "GTA 6 Online" soll voraussichtlich im Jahr 2027 folgen.

Konkrete Details zu einem GTA-6-Mehrspielermodus hat Rockstar bisher keine Details genannt. Wir wissen nur so viel: Er wird kommen. Und bis es soweit ist, hätten wir da schon mal ein paar Wünsche . Hm, Rockstar Games? Wie wär's?

12 GTA 6 vs. GTA 5 auf einen Blick

GTA 6 GTA 5 Release 19. November 2026 17. September 2013 Plattformen PS5, Xbox Series X/S PS3, Xbox 360 (später weitere Konsolen und PC) Schauplatz Leonida mit Vice City Blaine County mit Los Santos Spielwelt etwas 2x so groß wie GTA 5 75.84 km² Wanted-Level Maximal 6 Sterne Maximal 5 Sterne Protagonist:innen 2 (Lucia und Jason) 3 (Michael, Franklin und Trevor) Spielzeit etwa 80 Stunden etwa 51,5 Stunden