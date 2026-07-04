Riamu gewann Red Bull Dance Your Style Qualifier in Salzburg

Mozartstadt, alte Mauern, spektakuläre Moves und Street-Dance-Energie. Salzburg kann Mozart, Festspiele und Sound of Music. Aber an diesem Samstagabend konnte Salzburg auch Streetdance. Der Red Bull Dance Your Style Qualifier brachte Streetdance-Energie ins DomQuartier Salzburg. Dort, wo normalerweise Geschichte, Kunst und klassische Musik den Ton angeben, gaben für ein paar Stunden kreative Moves und coole Beats und der Applaus der Zuschauer:innen den Ton an. Genau dieser Kontrast ließ verlieh diesem Abend sein ganz besonderes Flair.

Red Bull Dance your Style 2026 Qualifier meets DomQuartier Salzburg © Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

Der erste Red Bull Dance Your Style Qualifier in Salzburg begann mit einer offenen Pre-Selection, bei der sich Tänzer:innen aus ganz Österreich anmelden und ihr Können in einer Jamsession unter Beweis stellen konnten. Die Tänzerinnen Cat aus Wien und Red Bull Dance Ikone Waackxxxy aus Südkorea entschieden als Judges, wer einen Startplatz im offiziellen Qualifier der Top 16 bekam. Dort galt das bewährte 1-gegen-1-Streetdance-Battle-Prinzip: Nur der DJ wusste, welche Songs als Nächstes gespielt wurden – die Tänzer:innen mussten spontan reagieren und das Publikum mit Improvisation, Musikalität und Persönlichkeit überzeugen.

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Für die Tänzer:innen bedeutete das: Keine vorbereitete Choreo. Keine zweite Chance. Sobald der Beat einsetzte, zählte nur noch der Moment auf dem Dancefloor. Hip Hop, House, Locking, Popping, Waacking, Dancehall, Krump oder Freestyle – jeder Style bringt seine eigene Tanz-Sprache mit. Am Ende geht es aber darum, wer die Musik am stärksten in Bewegung übersetzt und die Crowd mitnimmt. Das ist essenziell, da die Zuschauer:innen bei Red Bull Dance Your Style eine absolute Schlüsselrolle einnehmen. Es entscheidet ausschließlich das Publikum via Voting bestimmt, wer von den beiden Tänzer:innen das Battle für sich entscheidet. Auf den Punkt gebracht: Die Crowd hatte auch beim Red Bull Dance Your Style Qualifier im DomQuartier Salzburg das letzte Wort.

01 Streetdance meets Mozart-Klänge

Cooler Mozart meets Streetdance Showcase M.O.D., Lil Syd und Waackxxxy © Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

Ein besonderer Moment des Abends war der Showcase mit Titelverteidiger M.O.D., dem Red Bull Dance Your Style Österreich-Sieger 2024 Lil Syd und Red Bull Dance Your Style World Final Siegerin 2023 Waackxxxy. Anlässlich des 270. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart erschufen urbane Tanzstile auf die Musik Mozarts eine einmalige Symbiose.

02 Vier Tänzer:innen qualifizierten sich in Salzburg für das National Final

Riamu, Jomi, SarO und Noah holten sich ihr Ticket für das National Final © Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

Mit beeindruckender Musikalität, Kreativität und Bühnenpräsenz sicherte sich Riamu den Sieg beim Red Bull Dance Your Style Qualifier im DomQuartier Salzburg. Vom ersten Battle an zeigte der Wiener sein Potenzial und wickelte die Zuschauer:innen mit seinem Charisma auf dem Dancefloor um den Finger. Im Finale traf Riamu auf Jomi aus Vorarlberg und bewies auch im letzten Battle des Abends über drei Runden sein facettenreiches Repertoire.

Riamu aus Wien gewann den Red Bull Dance your Style Qualifier in Salzburg © Daniel Eberhöfer / Red Bull Content Pool

Am Ende fielen sich jedoch beide Finalist:innen um den Hals, den ihnen wurde bewusst, was sie geschafft haben. Beim Red Bull Dance Your Style Qualifier im DomQuartier Salzburg jubelte nicht nur der Gewinner, sondern alle vier Halbfinalist:innen. Neben Riamu und Jomi haben sich auch SarO und Noah sich ihre Tickets für das Red Bull Dance Your Style National Final am 28. August 2026 gecheckt.

03 Red Bull Dance Your Style Tour im DACH-Raum machte in Österreich Station

Red Bull Dance Your Style Showcase F1 Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Red Bull Dance Your Style Showcase F1 Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Red Bull Dance Your Style Showcase F1 Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Red Bull Dance Your Style Showcase F1 Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Red Bull Dance Your Style Showcase F1 Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Der Red Bull Dance Your Style Qualifier in Salzburg bildete den Abschluss des Österreich-Stopps der Red Bull Dance Your Style Tour im DACH-Raum von 28. Juni bis 04. Juli. Zu den Highlights zählten ein Showcase in der Fan Zone bei der Formel 1 am Red Bull Ring sowie Workshops mit nationalen und internationalen Tänzer:innen in Wien. Mit dabei waren die österreichischen Tänzer:innen Lil Syd, Leon V und M.O.D., Glory aus der Schweiz, Dnpri aus Deutschland sowie die internationalen Tänzer:innen Stala und Waackxxxy. Die Tour bot den teilnehmenden Tänzer:innen die Möglichkeit, sich über Ländergrenzen hinweg auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und die Vielfalt der internationalen Streetdance-Kultur erlebbar zu machen.

04 Das Line-Up des Red Bull Dance Your Style National Final

Mit den vier Tänzer:innen des Red Bull Dance Your Style Qualifier aus Salzburg ist das Teilnehmer:innenfeld für das Red Bull Dance Your Style National Final 2026 komplett. Weitere 12 Wildcards sind bereits gesetzt und repräsentieren die Vielfalt der heimischen Streetdance-Szene:

Lil Syd (Sydney Amoo) – Hip Hop | Steiermark (Sieger 2024)

Leon V (Leon Vočinkić) – Hip Hop, Afro Dance | Wien (Sieger 2023)

Sessi (Krisztina Nyawade-Sessi) – Dancehall, Contemporary | Wien

M.O.D. (Elias Nwankwo) – Hip Hop | Burgenland (Titelverteidiger 2025)

Maida (Maida Bajrektarevic) – Waacking | Wien

Isa (Isa Lientschnigg) – House | Kärnten / Berlin

Lockalita (Racquel Del Rosario) – Locking | Vorarlberg

Shabuya (Sharon Del Rosario) – Waacking | Vorarlberg

Zanbertus aka Benni (Benedikt Fenz) – Freestyle, Illusionary | Wien

Ska (Jasmin Konir) – Popping, Tutting | Wien

JoeJoe (Ray Javier Perez Morel) – Hip Hop | Wien

B.R.C aka Lil Sanguis (Bernardo Ramos Coca) – Krump | Wien

Riamu (Liam Anthony Singh) – Freestyel | Wien (Red Bull Dance Your Style Qualifier Gewinner)

Jomi (Joan-Mae Armenio) – Hip Hop / House | Vorarlberg

SarO (Sarah Osagiede) – Hip Hop / Afro | Steiermark

Noah (Noah Reichenvater) – Hip Hop| Wien

05 Die Gloriette Wien lädt zum Streetdance

Red Bull Dance Your Style Austria © Red Bull

Am 28. August 2026 verwandelt sich die Gloriette in Wien erstmals zur Bühne für das österreichische Red Bull Dance Your Style National Final. Vor der historischen Kulisse Schloss Schönbrunn, das heuer 30 Jahre UNESCO-Welterbe feiert, treffen urbaner Tanz und imperiale Geschichte aufeinander. 16 Tänzer:innen aus ganz Österreich treten im Finale gegeneinander an. In 1-vs-1-Battles gilt es dabei das Publikum mit den besten Moves zu überzeugen. Über Sieg oder Niederlage entscheidet auch beim National Final ausschließlich das Publikum per Voting und damit auch darüber, wer Österreich beim Red Bull Dance Your Style World Final im Oktober 2026 in Zürich vertreten wird.

06 Checkt euch jetzt eure Tickets für das National Final

Next Stop: Red Bull Dance Your Style National Final 2026 am 28. August 2026 bei der Gloriette in Wien! Wer live mit dabei sein will und mitentscheiden möchte, wer sich den Titel holt hat, sollte sich schnell ein Ticket sichern .

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