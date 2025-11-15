Red Bull League of Its Own 2025: Alle Infos zum LoL-Event München

Nach dem historischen Erfolg bei den LoL Worlds 2025 kommt Weltmeister T1 um Megastar Lee „Faker“ Sang-hyeok zu einem einzigartigen Red Bull Esports Event nach Deutschland: Bei Red Bull League of Its Own 2025 trifft der amtierende Champion um T1 Faker, Gumayusi und Oner bei diesem League of Legends Event in München auf die besten LoL-Teams Europas. Was dich erwartet, wo das Event steigt und wie du zuschauen kannst erfährst du hier!

01 League of Legends Event München: Was ist Red Bull League of Its Own?

Red Bull League of Its Own ist ein Showmatch -Event, das seinesgleichen sucht: Bei diesem einzigartigen LoL Showmatch 2025 treffen die Top-Teams des internationalen League of Legends-Esports zu einem unvergleichlichen Kräftemessen aufeinander.

Triff T1 Faker & das Weltmeister-Team beim League of Legends Event München © Colin Young-Wolff/Riot Games

Ein epischer Showdown zum Jahresende , der exklusive Match-Ups und unglaubliche Spannung verspricht , da die Teams hier neue Strategien ausprobieren und neue Taktiken einstudieren können.

Die besten LoL-Teams Europas treten Ende November die Reise nach München an, um es mit dem amtierenden Weltmeister T1 samt T1 Faker aufzunehmen. Wer hat das Zeug dazu, den "Unkillable Demon King" Faker und seine Teammates in die Schranken zu weisen?

T1 Faker in Deutschland: Triff den Megastar bei Red Bull League of Its Own © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

Freu dich auf unvergleichliche Matches wie T1 vs G2 Esports, ein Wiedersehen mit NNO Old League of Legends und Karmine Corp in Deutschland. DAS wird das Esport Event Bayern, das du nicht verpassen solltest.

02 Wann und wo findet das Event statt? SAP Garden München Esport

Red Bull League of Its Own 2025 steigt am 29. November 2025 im beeindruckenden SAP Garden, München . Der Einlass in die Location startet ab 13:30 Uhr, danach steht der gesamte Tag ganz im Zeichen von League of Legends.

Dieses einzigartige SAP Garden München Esport-Event bringt die Megastars der internationalen League of Legends-Szene nach Deutschland. Triff Stars wie T1 Faker, G2 Caps oder Noway4u live zu einem Meet & Greet.

SAP Garden - Eine der schönsten Sportstätten der Welt

Der SAP Garden ist eines der neuesten Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt München und feierte erst im September 2024 Eröffnung. Die Heimat des viermaligen deutschen Eishockey-Meisters EHC Red Bull München fasst 11.500 Plätze und markiert eine modernsten Sportstätten der Welt.

Das finden nicht nur wir, sondern auch die UNESCO-Kommission, die den SAP Garden erst kürzlich mit dem renommierten Prix Versailles Award in der Kategorie "World’s Most Beautiful Arenas 2025" ausgezeichnet hat. Am 04. Dezember könnte bei der Zeremonie in Paris sogar noch eine Auszeichnung mit einem der drei Weltpreise folgen.

Luftansicht des SAP Garden © 3XN Der Red Bull Gaming Garden © SAP Garden

Der SAP Garden liegt mitten im weltberühmte Münchener Olympiapark und beherbergt neben drei Eisflächen, zahlreichen Fanshops und Kiosken, Büroräumen und einem Kinoraum auch den Red Bull Gaming Garden , der Content-Studio, Veranstaltungsort für Turniere und Raum für Creator, Esport-Profis sowie die gesamte Community in sich vereint.

03 Wie kann ich zuschauen?

Karmine Corp kommt nach Deutschland: Saken und sein Team sind dabei © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

Trotz der enormen Kapazität der Arena, waren die Tickets für Red Bull League of Its Own 2025 binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft.

Wer keine der heißbegehrten Karten ergattern konnte, hat allerdings die Möglichkeit, das League of Legends-Event ganz bequem LIVE von zu Hause aus zu verfolgen . Ausgestrahlt wird das Event auf Twitch und YouTube:

Bitte beachte: Wer LIVE vor Ort mit dabei ist sollte beachten, dass das Mindestalter für Zuschauer:innen bei 16 Jahren liegt. Um die Sicherheit der Zuschauer:innen zu gewährleisten gilt ein Taschenverbot. Taschen, die das Format DIN A4 überschreiten, dürfen nicht mit ins Stadion genommen werden, ebenso Regenschirme.

04 Welche Teams sind dabei?

Freut euch auf das absolute Who-is-Who der internationalen League of Legends-Szene. Insgesamt fünf Teams treten bei Red Bull League of Its Own gegeneinander an. Mit dabei sind:

T1

Das südkoreanische Team T1 ist das erfolgreichste LoL-Squad der Welt und hat sich erst Anfang November 2025 erneut zum Weltmeister gekrönt . Mit sechs WM-Titeln ist das Team um T1 Faker, T1 Oner oder T1 Gumayusi Rekordweltmeister in League of Legends - und kommt zu einem exklusiven T1 Meet & Greet nach Deutschland!

NNO Old

Frederik 'Noway4u' Hinteregger © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Mit reichlich Erfahrung geht das deutsche Team NNO Old bei Red Bull League of Its Own an den Start und will erneut beweisen, dass man noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Mit von der Partie sind Creators wie Frederik "NoWay" Hinteregger, Niklot "Tolkin" Stüber und Daniel "Broeki" Broekmann.

G2 Esports

Caps - G2 Esports © Wojciech Wandzel/Riot Games

G2 Esports gehört zu den größten LoL-Teams der Welt und reist als amtierender Sieger der LEC Madrid Grand Finals nach München. Hier nimmt es das Squad um Caps und LEC--MVP SkewMond mit T1 und Co auf.

Los Ratones

Los Ratones © Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool

Das britische Team Los Ratones wurde im November 2024 von Streamer und Coach Caedrel gegründet und hat in Europa in kürzester Zeit für Furore gesorgt. Bei Red Bull League of Its Own 2024 gelang es dem Team sogar, T1 zu besiegen. Ob man dies wiederholen kann, erfahrt ihr am 29. November 2025 in München.

Karmine Corp

Karmine Corp kommt nach Deutschland: Saken und sein Team sind dabei © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

Die französische Organisation Karmine Corp gibt es erst seit 2020, aber sie haben sich in kürzester Zeit zu einem der größten Teams in Frankreich entwickelt. Nach Siegen bei den LEC 2025 Winter Playoffsd und dem LEC 2025 Spring Split will das Team bei Red Bull League of Its Own erneut beweisen, dass man es mit den stärksten Teams der Szene aufnehmen kann.

05 Die Historie von Red Bull League of Its Own

Red Bull League of Its Own feierte im Jahr 2023 seine Premiere , als das Event am 09. Dezember im Velodrom Berlin Teams wie T1, BIG, Eintracht Spandau oder Team Heretics begrüßte. Insgesamt sechs packende Showmatches konnten die Zuschauer:innen vor Ort und am heimischen Bildschirm mitverfolgen.

Das Berliner Derby fand seinerzeit in BIG seinen Sieger, die es daraufhin mit T1 aufnehmen sollten. Im direkten Duell gegen den amtierenden Weltmeister hatten die Lokalmatadoren dann aber das Nachsehen. T1 fand sich auf dem Berliner Parkett ohnehin hervorragend zurecht und konnte auch die Matches gegen NNO Old, Karmine Corp und Team Heretics für sich entscheiden.

Im finalen Matches des Tages mussten sich Lee "Faker" Sang-hyeok und Co dann aber G2 Esports geschlagen geben, bei denen Martin 'Yike' Sundelin mit einer überragenden Leistung den Sieg für das LEC-Team einfuhr.

Rund ein Jahr darauf, am 15. Dezember 2024 kehrte Red Bull League of Its Own für die zweite Auflage zurück. Diesmal ging es für die Teams wie T1 und G2 Esports in die Accor Arena von Paris - ein Heimspiel also für die französischen Teams Karmine Corp und Gentle Mates.

Nachdem T1 kurz zuvor erneut die LoL Worlds gewonnen hatte, wollte es für das koreanische Team auf europäischem Boden zunächst gar nicht laufen. Man verlor die Matches gegen NNO Old, Gentle Mass und Los Ratones, bevor man mit einem Sieg gegen G2 Esports und Karmine Corp zurück in die Erfolgsspur fand.

Für unvergessliche Momente sorgten zudem die 1v1-Matches, bei denen unter anderem die europäische Ikone Rasmus "Caps" Winther auf den Streamer Dylan "Tiky" Sorrentino traf. Ein Mirror-Matchup auf Yone, das der französische Streamer für sich entscheiden konnte.

Rekkles dominierte das Event © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Für eine große Überraschung sorgte Martin "Rekkles" Larsson, der in der letzten Saison für die T1-Akademie gespielt hatte und für die letzten beiden Spiele des Turniers von Los Ratones an T1 ausgeliehen wurde. Dort fügte er sich nahtlos in das Roster ein und harmonierte besonders mit Lee 'Gumayusi' Min-hyeong. Rekkles besiegte drei seiner früheren Teams und beendete den Tag mit einer 100-prozentigen Siegquote.

Ihr seht also: Red Bull League of Its Own steht immer für packende und einzigartige Matches. Das wird auch bei der 2025er Auflage des Events bei Red Bull Gaming München der Fall sein - Ihr solltet also besser keinen Moment verpassen. Das LoL Showmatch 2025 verspricht jede Menge Spannung.