FISHER is coming: Warum Wien sich auf Red Bull Midsummer freuen darf

Wenn der längste Tag des Jahres zur globalen Dayparty wird, darf einer nicht fehlen: FISHER. Der australische Superstar führt das Line-up als Sunset-Headliner von Red Bull Midsummer in Wien an und bringt am 20. Juni 2026 seine unverwechselbare Energie auf die Galopprennbahn Freudenau. Unser Tipp: 13 Stunden lang Feiern bei Red Bull Midsummer – mit Musik, Kulinarik, Sport und Kunst, lasst euch das nicht entgehen! Oder wie FISHER es sagen würde: "Let’s go flick it"!
Vorab haben wir mit ihm über den Reiz von Dayparties, sieben Städte im selben Red Bull Midsummer Vibe und seine Vorfreude auf Wien gesprochen.
Am 20. Juni steigt eine ganz besondere Dayparty! Was ist für dich das Einzigartige an Red Bull Midsummer?
Es wird auf jeden Fall ziemlich cool! Sieben Städte, sieben Partys rund um den Globus gleichzeitig, das ist schon ziemlich episch. Ein Teil davon zu sein, ist etwas richtig Besonderes, die Vorfreunde ist riesig.
Wien ist calling: Was erwartest du dir von deinem Aufenthalt und Set in Wien?
Wien hat einen besonderen Vibe. Ich freue mich auf eine super Stimmung, viele glückliche Gesichter und natürlich auch auf ein Wiener Schnitzel.
Du gehst als Sunset-Headliner auf die Bühne: Was dürfen sich die Fans erwarten, wie fühlt sich ein FISHER Sunset-Set an?
Ich liebe Dayparties und ganz besonders den Sunset-Vibe, besser geht’s für mich eigentlich nicht. Sommer-Feeling, du siehst die Energie von allen, jeder ist positiv und gut drauf. Eine bessere Atmosphäre als einen Sunset-Slot kannst du dir als DJ eigentlich nicht wünschen.
Was wird der ultimative FISHER-Moment bei Red Bull Midsummer sein?
Just flick the wrist and do the fish!
01
Das erwartet dich bei Red Bull Midsummer 2026
Ein Tag, drei Kontinente, sieben Städte und ein gemeinsamer Rhythmus. Erlebe mit Red Bull Midsummer einen einzigartigen Tag in Wien, der einmal um die Welt geht. Am 20. Juni 2026 feiert Red Bull Midsummer in den längsten Tag des Jahres: Von 10:00 bis 23:00 Uhr erwartet dich ein Programm aus elektronischer Musik, kuratierten Aktivitäten und besonderen Experiences auf der Galopprennbahn Freudenau.