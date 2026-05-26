FISHER is coming: Warum Wien sich auf Red Bull Midsummer freuen darf

Wenn der längste Tag des Jahres zur globalen Dayparty wird, darf einer nicht fehlen: FISHER. Der australische Superstar führt das Line-up als Sunset-Headliner von

in Wien an und bringt am 20. Juni 2026 seine unverwechselbare Energie auf die Galopprennbahn Freudenau. Unser Tipp: 13 Stunden lang Feiern bei Red Bull Midsummer – mit Musik, Kulinarik, Sport und Kunst, lasst euch das nicht entgehen! Oder wie FISHER es sagen würde: "Let’s go flick it"!