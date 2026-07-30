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© Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
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Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber an exklusiven Spots
Vier geheime Locations an außergewöhnlichen Spots in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich, motivierte Communities und viele Gänsehautmomente: Das ist die Red Bull Secret Workout Tour 2026.
Einzigartige Locations statt Gym-Routine: Statt Laufbändern, Spinningbikes und Hantelbänken warteten spektakuläre Kulissen, motivierte Menschen und abwechslungsreiche Workouts mit Fitness-Hero Sascha Huber, die weit mehr sind als nur gemeinsame Trainingseinheiten. Genau darum dreht sich alles bei der Red Bull Secret Workout Tour 2026, die gemeinsam mit Sascha Huber in diesem Sommer durch Österreich führt. Vier ikonische Orte werden für jeweils einen Tag zum außergewöhnlichsten Gym Österreichs.
"Ich will Menschen nicht nur online zu Sport motivieren, sondern ihnen durch die Red Bull Secret Workout Tour auch den Spaß an Bewegung und Fitness live weitergeben.“
Das Grundrezept der Red Bull Secret Workout Tour 2026 ist so simpel wie genial: Eine bis in die Haarspitzen motivierte Community, überraschende Challenges und ein gemeinsamer Tag voller Energie in vier geheimen Locations in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich. Wer sich für die Red Bull Secret Workout Tour mit einem Squats-Video beworben und so einen Platz für das gemeinsame Training mit Sascha Huber ergattert hatte, wusste zunächst nur eines: das Bundesland und das Datum. Erst kurz vor dem jeweiligen Workout wurde das Geheimnis gelüftet. Die Nachricht kam erst wenige Stunden davor. Ein Treffpunkt. Eine Uhrzeit. Mehr nicht.
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First Stop Salzburg: Workout-Session in den Salzwelten Hallein
Der Auftakt der Red Bull Secret Workout Tour hätte emotionaler kaum sein können. Tief unter der Erde, in den beeindruckenden Salzwelten Hallein, wurde aus einer Gruppe von Menschen, die sich wenige Stunden zuvor noch völlig fremd waren, innerhalb kürzester Zeit eine echte Community. Teilnehmer:innen reisten dafür aus ganz Österreich und Deutschland an – manche sogar mehrere hundert Kilometer. Sie kamen wegen eines gemeinsamen Workouts mit Sascha Huber und gingen mit weit mehr nach Hause: neuen Freundschaften, unvergesslichen Erinnerungen und jeder Menge Motivation.
"Viele haben mir erzählt, dass Sascha Huber ihr Leben im positiven verändert und sie zum Sport gebracht hat."
Schon der Weg zum geheimen Workout war ein Erlebnis für sich. Host Senad Grosic, bekannt durch seine spektakulären BMX-Tricks, begrüßte die Teilnehmer:innen beim vereinbarten Treffpunkt – und von dort ging es mit dem legendären Red Bull Doppeldecker-Bus auf den Dürnberg in Hallein. Erst zu diesem Zeitpunkt realisierten die Teilnehmer:innen, an welcher Location das Red Bull Secret Workout mit Sascha Huber stattfinden wird. Von dort ging es tief hinein in den Berg, wo eine spektakuläre Lichtinszenierung aus Blau- und Rottönen die historische Salzhöhle in eine außergewöhnliche Workout-Arena verwandelte.
Zwischen Felswänden und Salzkristallen pushte Fitness-Creator Sascha Huber die Community durch ein intensives Training, klatschte mit Teilnehmer:innen ab und feuerte sie an. “Es war mir eine Ehre die Leute zu hosten und das leuchten in deren Augen zu sehen als sie ihren Hero getroffen haben", erzählte Senad Grosic. "Viele haben mir erzählt, dass Sascha Huber ihr Leben im positiven verändert und sie zum Sport gebracht hat. Da fällt mir nur dieser Spruch ein: Der Wert des Lebens wird daran gemessen, was man für das Wohl seiner Mitmenschen tut.”
Besonders in Erinnerung bleiben aber die einzigartigen Momente, die dieser einzigartige Tag bereit hielt. Ein Teilnehmer erzählte mit Tränen in den Augen, dass es seit seiner Jugend sein großer Traum gewesen sei, Sascha Huber einmal persönlich zu treffen. Genau diese Begegnungen machten den ersten Tourstopp der Red Bull Secret Workout Tour so besonders. Beim anschließenden Get-together sorgten Host Senad Grosic und Überraschungsgast Marcel Hirscher für weitere Highlights und rundeten einen Tag ab, der allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis bleiben wird.
Besser hätte die Red Bull Secret Workout Tour kaum starten können. Nach diesem emotionalen Auftakt in den Salzwelten Hallein richtet sich der Blick nun nach Westen: Bereits als Nächstes macht die Tour in Tirol Station – und die Vorfreude auf das nächste geheime Community-Erlebnis ist bereits riesig.
"Die Red Bull Secret Workout Tour ist in a nutshell genau das, was das Leben und den Sport für mich ausmacht."
Es ließ sich auch ein Special Guest nicht nehmen, bei der Premiere der Red Bull Secret Workout Tour persönlich vorbeizuschauen. Mit Marcel Hirscher machte der achtfache Gesamtweltcupsieger in den Salzwelten Hallein live dabei und war von der Stimmung begeistert. „Im Vorhinein nicht wissen, was passiert - die Challenge trotzdem annehmen und Momente sammeln, die für immer bleiben: Die Red Bull Secret Workout Tour ist in a nutshell genau das, was das Leben und den Sport für mich ausmacht. Deshalb bin ich ein Fan dieses Formats", erklärte Marcel Hirscher nach seinem Lokalaugenschein." Den Austausch mit der Community nach dem Secret Workout in den Salzwelten habe ich sehr genossen: gute Fragen, ehrlicher Austausch und so viel geteilte Begeisterung für den Sport."
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Alle Termine der Red Bull Secret Workout Tour 2026
"An diesen vier Tagen in vier exklusiven Locations geht es darum, gemeinsam zu trainieren, gute Vibes aufzusaugen und einfach einen außergewöhnlichen Tag zu erleben.“
Gemeinsam lachen, sich gegenseitig pushen, neue Leute kennenlernen und Erinnerungen schaffen, die man nie wieder vergessen wird: Aus einzelnen Teilnehmer:innen wurde innerhalb kürzester Zeit eine Community. Man feuerte sich gegenseitig an, motivierte einander bei jeder Wiederholung und feierte gemeinsam jeden kleinen Erfolg. Genau das ist die DNA der Red Bull Secret Workout Tour.
- Salzburg – 29. Juli 2026 | Location: Salzwelten Hallein
- Tirol – 1. August 2026
- Kärnten – 4. August 2026
- Oberösterreich – 7. August 2026