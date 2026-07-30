Red Bull Secret Workout Tour mit Sascha Huber an exklusiven Spots

Das Grundrezept der Red Bull Secret Workout Tour 2026 ist so simpel wie genial: Eine bis in die Haarspitzen motivierte Community, überraschende Challenges und ein gemeinsamer Tag voller Energie in vier geheimen Locations in Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich. Wer sich für die Red Bull Secret Workout Tour mit einem

beworben und so einen Platz für das gemeinsame Training mit Sascha Huber ergattert hatte, wusste zunächst nur eines: das Bundesland und das Datum. Erst kurz vor dem jeweiligen Workout wurde das Geheimnis gelüftet. Die Nachricht kam erst wenige Stunden davor. Ein Treffpunkt. Eine Uhrzeit. Mehr nicht.