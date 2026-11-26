Dok većina ljudi na više od 6.000 metara nadmorske visine razmišlja o tome kako doći do daha, Gee Atherton razmišlja o tome kako se odatle spustiti biciklom.

Poznati britanski brdski biciklista ponovo je odlučio pomjeriti granice mogućeg, a ovog puta njegova destinacija bila je Bolivija. U osmom izdanju filmskog serijala Ridgeline , nazvanom Ridgeline VIII: Into Bolivia , Atherton i njegov tim upustili su se u avanturu koja spaja ekstremni sport, nevjerovatne prirodne pejzaže i borbu s vlastitim fizičkim i mentalnim granicama.

Tamo gdje prestaju putevi, počinje avantura

Od živopisnih i bučnih ulica La Paza, preko neobičnih kamenih formacija i visokoplaninskih pustinja, pa sve do snijegom i ledom prekrivenog vulkana Parinacota, Bolivija je pred Athertona stavila izazove kakve dosad nije susreo u ovom serijalu.

Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool Tamo gdje drugi jedva dišu, Gee Atherton vozi bicikl © Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

Nadmorska visina bila je jedan od najvećih protivnika ekipe. Njene efekte osjetili su već po slijetanju u El Alto, a pojedine skokove biciklom snimali su na gotovo 5.000 metara nadmorske visine.

Posebno ih je oduševilo područje Animas, koje su otkrili tokom istraživanja terena. Impresivni kameni stubovi, uski prolazi i neobične prirodne formacije stvorili su gotovo nestvarnu kulisu za vožnju.

„Animas me potpuno oduševio. Nikada nisam bio na mjestu poput tog“, kazao je Atherton.

Stotine vijaka u gumama za vožnju po vulkanu

Najveći izazov ipak ih je čekao na vulkanu Parinacota, čiji se vrh nalazi na više od 6.000 metara nadmorske visine.

Kako voziti bicikl po snijegu i ledu na takvoj visini? Kada standardna oprema nije dovoljna, improvizacija postaje dio avanture.

Ekipa je napravila vlastitu gumu za ekstremne zimske uslove tako što je kroz Continentalovu gumu namijenjenu vožnji po blatu provukla stotine vijaka za drvo, koje su potom skratili i pretvorili u metalne šiljke.

Gumu su testirali na glečeru prije pokušaja uspona na vrh, uz pripremljenu opremu za spašavanje iz ledenjačkih pukotina i planove evakuacije.

Za Athertona i njegov tim Parinacota nije bila samo test fizičke izdržljivosti, nego i ozbiljan test mentalne snage.

Od tišine Anda do potpunog haosa La Paza

Zanimljivo je da ekipa najstresnijim dijelom snimanja nije opisala vožnju po zaleđenom vulkanu, nego onu kroz ulice La Paza.

Tokom jednog nedjeljnog jutra Atherton je planinske pejzaže zamijenio urbanim okruženjem bolivijskog grada, u kojem se prepliću boje, zvukovi i nevjerovatna energija.

„Dođemo u La Paz i tamo vlada potpuni haos. Boje, buka, zvukovi, sve je toliko živopisno. To je mjesto koje preplavi sva vaša čula. Nevjerovatno je“, opisao je Atherton.

Upravo taj kontrast između surove prirode Anda i pulsirajućeg života bolivijskih ulica daje novom filmu posebnu dimenziju.

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Svijet kao najveći biciklistički poligon

Filmski serijal Ridgeline započeo je u decembru 2020. godine, a ono što je nekada bila znatno spontanija avantura s vremenom je preraslo u niz ozbiljnih ekspedicija na neke od najzahtjevnijih terena svijeta.

Nakon Dolomita, Kazahstana i Nepala, Bolivija je predstavljala prirodan nastavak potrage za sve većim izazovima.

Atherton priznaje da je ekipa tokom prvih projekata često bila nedovoljno pripremljena. Danas su njihove avanture mnogo kompleksnije, ali želja za istraživanjem nepoznatog ostala je ista.

Quotation „Nema mnogo okruženja koja vas mogu oblikovati i pretvoriti u nešto bolju verziju vas samih. Mislim da je upravo to ono što mene i ekipu stalno vraća ovim projektima“. Gee Atherton

Ridgeline VIII: Into Bolivia mnogo je više od filma o ekstremnom biciklizmu. To je priča o ljudskoj znatiželji, pomjeranju vlastitih granica i otkrivanju nevjerovatnih dijelova naše planete iz jedne potpuno drugačije perspektive.

I dokaz da za neke ljude kraj puta zapravo predstavlja početak avanture.

Film Ridgeline VIII: Into Bolivia dostupan je na YouTube kanalu The Athertons .