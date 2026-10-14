Ovo su najuzbudljivija poboljšanja u EA FC 27

EA Sports FC 27 je bez dileme jedno od najiščekivanijih izdanja za sve ljubitelje fudbala. I to s razlogom. Ovaj put, developeri su zagrebali dublje pod haubu same mehanike igre, kreirajući iskustvo koje pametne transfere i taktičko slaganje ekipe nagrađuje jednako kao i samo brzo stiskanje dugmića na džojstiku.

I to nije sve. Od dodavanja i driblinga, pa sve do onih ključnih kornera i slobodnjaka, mehanika igre je znatno tečnija, dok unaprijeđeni AI pomaže i tvojim igračima i protivnicima da se nađu na pravom mjestu u presudnom trenutku.

Evo sve što trebaš znati o igri koja bi mogla biti najrealističniji fudbalski naslov do sada.

01 AI defanzivci konačno igraju glavom, a ne samo na snagu

Joško Gvardiol ima velike koristi od unaprijeđene odbrane u FC 27 © EA Sports

Ako postoji jasna tema u EA Sports FC 27 , onda je to pametnija primjena AI elemenata. Promjene su počele od zadnje linije, gdje su oni raniji, presnažni AI defanzivci "oslabljeni". Ovo možda zvuči kao pobjeda za tvoje napadače, ali pazi se: fokus je ovdje na pametnijoj odbrani, a ne na bezglavom trčanju za loptom na koje si ranije navikao.

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To u praksi znači da te defanzivci sada čekaju da prvo prihvatiš loptu pa tek onda smišljeno reaguju – umjesto da idu na sve ili ništa kao muhe bez glave koje zarađuju milione. Ono što je ključno, domet za presjecanje lopti kod odbrambenih igrača je smanjen, pa imaš puno veću šansu da dovučeš loptu blizu gola a da te odmah ne zatvore.

Ovo ne znači da AI defanzivci nisu spremni za izazov. Ako uletiš direktno među njih, i dalje će dati sve od sebe da ti otmu loptu. Što se tiče odbrane u tvom timu, Teammate Contain i brzina kretanja u stavu (jockeying speed) su pojačani, što pomaže tvojim AI igračima da ranije uoče opasnost u napadu i brže reaguju na nju.

To znači da će tvoji defanzivci biti u najboljoj mogućoj poziciji u trenutku kada preuzmeš kontrolu nad njima, bez ostavljanja onih frustrirajućih rupa u odbrani. U idealnom scenariju, ovo donosi više golova za tebe, a manje u tvojoj mreži.

02 Dodavanja su postala preciznija nego ikada

Pametnije dodavanje pomoći će ti da podigneš svoju igru na viši nivo © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Ubaciti loptu tačno tamo gdje želiš najteži je dio fudbala, kako u stvarnom životu, tako i u ranijim izdanjima EA FC-a. Za ovo novo izdanje, developeri su to olakšali više nego ikad.

Igrače će obradovati vijest da se ovaj fokus na veću kontrolu u rukama igrača zaista odnosi i na diktiranje tempa te distribuciju lopte po cijelom terenu. Bilo da preferiraš prizemna dodavanja, lopte u prostor, lobove ili visoka dodavanja, EA Sports FC 27 je cijeli taj proces učinio prirodnijim – i znatno preciznijim.

To funkcioniše tako što tebi, kao igraču, daje veću kontrolu nad smjerom dodavanja nego ikada ranije. Ovo bi lako mogla biti i najvažnija promjena u čitavoj igri. Bićeš nagrađen za precizna proigravanja prema naprijed, dok će tvoji defanzivci sada moći presjecati protivnička dodavanja – pod uslovom da dobro pročitaš igru.

Posjed je devet desetina igre. I po prvi put, zadržavanje kontrole nad loptoma zavisi isključivo od vještine samog igrača.

03 I napadači sada igraju znatno taktičnije

AI pomaže igračima da zadrže loptu pod kontrolom © EA Sports

I odbrana i napad pod upravljanjem AI-ja dobili su prijeko potrebna unapređenja u EA Sports FC 27. Kada je riječ o napadačkom AI-ju, kretanja protivničkih igrača bez lopte značajno su poboljšana kako bi unijela potpunu pometnju u tvoju odbranu i otežala put do pobjede.

EA je uveo potpuno novi sistem, uključujući Attacking Spatial Awareness (Napadačku prostornu svijest), koji pomaže AI napadačima da prave pametnije utrčavanja i vješto izbjegavaju tvoje najbolje defanzivce. Isti ovaj sistem pomaže napadačima da prepoznaju otvorene linije za dodavanje, koje će zauzeti bez narušavanja formacije. Način na koji napadaš je takođe bitan, jer u igru ulaze nova zakrivljena utrčavanja (curved runs), uz znatno veći fokus na pravovremeno hvatanje u ofsajd zamke.

Sve ovo, opet, stavlja naglasak na realizam u igri s dinamikom koja vjerno oslikava najbolje ekipe na svijetu. Drugim riječima, pobjeda ti nije zagarantovana, bez obzira na to protiv koga igraš.

04 Transferi su postali znatno realističniji – i taktički zahtjevniji

Statistički podaci i atributi igrača sada znače više nego ikada prije © EA Sports

Van terena, tvoja sposobnost da izgradiš idealan tim upravo je dobila veliko pojačanje. I ovdje je fokus na realizmu. U Career modu sada ćeš prolaziti kroz detaljan period pregovora, koji vjerno oponaša dugotrajne i složene procese kroz koje menadžeri, klubovi i igrači prolaze prilikom transfera.

Novi i unaprijeđeni proces vodi te kroz tri faze: početne upite, interesovanje rivalskih klubova i izmjene ugovora u posljednji čas. Osim toga, EA je ostvario partnerstvo s TransferRoomom koji pravim menadžerima i igračima pomaže u planiranju transfera. Ovo unosi još jedan nivo realizma u igru, gdje se forma igrača i kvalitet lige stavljaju pod detaljnu lupu.

Pored toga, menadžeri će se sada morati snalaziti s isplatama na rate, ugovorima o pozajmici s ostankom u matičnom klubu (loan-back) i povratnim klauzulama (buyback), dok će tvoji igrači tokom karijere pratiti specifične i jedinstvene profile razvoja (Growth Profiles). Drugim riječima, igrači se mogu razviti u punom sjaju u različitim fazama karijere, što znači da bi "vruće pojačanje" danas već sutra moglo proći svoj vrhunac. Zbog toga je taktičko i pametno trošenje novca sada ključ uspjeha.

05 Igrači sada znatno vjernije odražavaju svoje stvarne vještine

Igračke vještine sada još više zavise od stvarnih sposobnosti © EA Sports

Dribling igra ključnu ulogu u EA Sports FC 27. Ako izabereš igrače s najboljim ocjenama za dribling, ostvarićeš stvarnu i primjetnu prednost na terenu. Nova opcija u igri, Off-Balance Dribbling (Dribling van ravnoteže), to čini još uočljivijim – igrači koji su majstori driblinga u stvarnom životu sada mogu mnogo duže zadržati loptu pod svojom kontrolom, čak i kada izgube ravnotežu ili su pod snažnim pritiskom protivničkih igrača.

Sve ovo u praksi donosi znatno dinamičnije duele s odbrambenim igračima, dok je uticaj popularnih stilova igre (PlayStyles), poput Finesse Shot (preciznog šuta) i Incisive Pass (prodirućeg dodavanja), smanjen. To znači da su stvarni atributi samog igrača sada daleko važniji od samog PlayStyle-a koji mu dodijeliš – što je još jedan razlog više da svoju ekipu gradiš taktički i pametno.

06 Imaš potpunu kontrolu nad prekidima

Nije doživjela promjene samo igra u odbrani. Najljepši dio svake fudbalske igre jeste postizanje golova, a EA to odlično zna. U mnogome su unaprijedili napadački segment igre, prilagođavajući akciju tako da vjerno odražava intenzitet modernih prekida.

Kornere možemo izdvojiti kao savršen primjer za to. Igrača koji izvodi korner biraš kao i ranije, ali se kamera sada prebacuje u kazneni prostor, što ti omogućava da direktno upravljaš kretanjem svojih napadača. Umjesto da izvođenje kornera prepustiš slučaju, sada imaš znatno bolju kontrolu kada je riječ o usmjeravanju igrača na utrčavanja, strateškom građenju lopte (shielding) i pravovremenom otkrivanju.

Odlučivanje o tome kako će se izvoditi korneri i slobodni udarci je na tebi © EA Sports

Raniije je ovakva gužva u šesnaestercu često predstavljala problem, posebno kada je u pitanju usmjeravanje igrača tačno tamo gdje želiš da idu. Ovaj put, u pomoć pristiže mehanika izbjegavanja (Avoidance mechanic) – potpuno nova opcija u igri. To u praksi znači da tvoji igrači više neće automatski ulaziti u nepovoljne i frustrirajuće prostore. Konačno imaš potpunu kontrolu nad prekidima, a igrači se kreću tačno onako kako im narediš.

Ovo je izuzetno korisno jer su nove mehanike ubacivanja (crossing) usmjerene na to da ti pomognu da pošalješ loptu u tačno određeni prostor, umjesto prema jednom igraču kojeg protivnik lako može blokirati. U kombinaciji s novim unapređenjima preciznosti za udarce glavom i slobodne udarce, ovo bi trebalo drastično povećati tvoje šanse da loptu pošalješ u okvir gola.