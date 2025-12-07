Kalle Rovanperä kreće u novi izazov: Šta ga čeka u Super Formuli?

Super Formula je veoma bliska Formuli 1, a za dvostrukog svjetskog prvaka u reliju Kallea Rovanperu predstavlja najbrži put do utrka na vrhuncu autosporta. Ovo takmičenje je najviši nivo serije utrka jednosjeda u Japanu, iznad domaćih F3 i Super GT takmičenja. Performanse bolida su čak bliže performansama F1 bolida nego onima u F2.

Kalle Rovanperä je fokusiran na dolazak u Formulu 1 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

01 Šta je Super Formula?

Super Formula je najviši nivo autosporta u Japanu. To je serija utrka jednosjeda u kojoj se 22 vozača takmiče vozeći bolide gotovo istih performansi. Zahvaljujući visokom nivou potisne sile, ti bolidi dostižu munjevite brzine, što ovu seriju čini jednom od najbržih i najkonkurentnijih u svijetu autosporta. Takmičenje je privlačilo neke od najboljih vozača, kako iz Japana tako i iz inostranstva, uključujući legendarnog Michaela Schumachera. Iz trenutne F1 postave, Liam Lawson i Pierre Gasly su bili veoma blizu osvajanja titule prvaka Super Formule prije nego što su prešli u Formulu 1, a aktuelni prvak je vozač Red Bull Junior Teama Ayumu Iwasa.

Rovanperä, svjetski prvak u reliju, ulazi u ovu seriju kako bi se u potpunosti prilagodio kružnim utrkama. Nakon što je osvojio WRC titule 2022. i 2023. godine, Kalle je odvojio vrijeme da se okuša u driftu, prije nego što se vratio reliju i osvojio treću titulu. Sada je ambiciozni Finac donio hrabru odluku da napusti WRC zbog karijere u jednosjedima te će se 2026. godine takmičiti u Super Formuli u nastojanju da stigne u Formulu 1, što je njegov krajnji cilj.

Radujem se napretku i pomicanju svojih granica kada krenem od nule Kalle Rovanperä

02 Šta čini Super Formulu tako brzom i poštovanom?

Kao najviša i najbrža japanska serija trkaćih automobila, Super Formula okuplja najbolje iz japanskog autosporta i jedan je od najtežih testova vozačkih vještina na svijetu. Ali, to je ujedno i takmičenje između giganata u proizvodnji automobila, Toyote i Honde, kompanija koje posjeduju polovinu staza na kojima se održava 10 od 12 utrka. Rivalstvo je žestoko, a mnogi vozači su "proizvod" ovih brendova te su prošli kroz rangove u raznim domaćim serijama jednosjeda, među kojima su Super GT i Super Formula Lights.

Većina tih staza započela su započele svoj vijek testne staze dizajnirane za testiranje novih automobila, tako da svaka utrka predstava test maksimalnog ubrzanja, prianjanja i skretanja. Bolidi su opremljeni pogonskim jedinicama koje pružaju istu snagu od oko 550 KS, upola manje od F1 automobila, ali bolidi Super Formule imaju aerodinamiku za maksimalni potisak te ogromne Yokohama gume za stvaranje ogromnog mehaničkog prianjanja, što omogućava velike brzine i niska vremena kruga.

Liam Lawson je bio viceprvak u Super Formuli 2023. godine © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

03 Kratka historija Super Formule

Super Formula je najnovija verzija All-Japan Formule 2000, koja je nastala 1973. godine. Od tada se transformisala u takmičenja All-Japan Formula Two, Formula 3000, Formula Nippon i konačno Super Formula. Od 1973. godine, cilj prvenstva je bio da bude ultimativna domaća serija za japanske vozače i timove. Budući da nema razlike u performansama automobila, guma ili motora, ishod je određen vještinom vozača i strategijom tima.

Nivo konkurencije je vrlo visok, a brojni vozači svjetske klase dokazali su svoje vještine tamo prije nego što su potpisali ugovor u Formuli 1, uključujući prvog japanskog F1 vozača s "punim radnim vremenom" Satorua Nakajimu i sedmostrukog svjetskog F1 prvaka Michaela Schumachera. Među ostalima su Aguri Suzuki, Takuma Sato u novije vrijeme, Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne i Liam ​​Lawson. Felix Rosenqvist, Álex Palou i Patricio O'Ward su se tamo utrkivali prije nego što su prešli u IndyCar u SAD-u.

Postoji razlog zašto vozači dolaze ovdje, a to je činjenica da je prvenstvo na tako visokom nivou te da su bolidi mnogo brži od bilo čega u Evropi osim Formule 1 Liam Lawson

Akcija Super Formule na stazi Fuji Speedway blizu Tokija © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

04 Kako se Super Formula poredi s Formulom 1 i IndyCarom?

F1 bolid pobjeđuje Super Formulu SF23 u brzini, ubrzanju i zaustavnoj moći, ali je znatno složenije konstruisan i skuplji. Međutim, F1 propisi ograničavaju aerodinamiku jer se sport fokusira na stvaranje izdržljivijih, ekonomičnijih i snažnijih hibridnih motora, a istovremeno promoviše preticanje i utrkivanje "točak uz točak". Iako SF23 ima samo 550 KS, velika potisna sila, mala težina i mekane mješavine guma omogućavaju bolidima da ubrzavaju i prolaze zavoje nevjerovatnim brzinama, koje se približavaju onim u Formuli 1.

Jedina staza koja im je zajednička je Suzuka, gdje je najbrži krug ikada iznosi 1:26,983. Postavio ga je Max Verstappen u kvalifikacijama za Veliku nagradu Japana 2025. godine. Rekord kruga u utrci je 1:30.965, a postavio ga je Andrea Kimi Antonelli istom prilikom. Najbrži krug svih vremena u Super Formuli drži Nick Cassidy, koji iznosi 1:34,442 i postavljen je 2020. godine.

Najveće brzine i snaga F1 bolida u 2026. godini još uvijek su misterija, ali postojeći hibridni motori će generisati polovinu njihove snage iz nove MGU-K jedinice.

IndyCar je teža usporedba, ali šasiju za obje serije proizvodi Dallara, što pomaže u stvaranju jednakih uvjeta. Napravljen da izdrži ovalne utrke, IndyCar bolid je mnogo teži i nešto sporiji pri ubrzanju, ali nadmašuje i Super Formulu pa čak i F1 bolid na ovalima.

Serija: Formula 1 (do 2025.) Formula 1 (od 2026.) Super Formula IndyCar Pogonska jedinica: 1,6L V6 turbo hibrid 1,6L V6 turbo hibrid 2,0L turbo I4 2,2L V6 twin-turbo Snaga Više od 1.000 HP Oko 1.000 HP 550 HP 750 HP Hibridni sistem Full hibridni sistem 50/50 SUS/električni N/A blaga hibridna asistencija Maksimalna brzina 350 km/h 355 km/h 320 km/h 370 km/h (ovali) 300 km/h (cestovne staze) Masa 798 kg 768 kg 677 kg 767 kg (ovali), 771 kg (cestovne staze) Dužina 5,6 m 5,4 m 5,2 m 5,2 m Širina 2 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m Visina 0,95 m 0,95 m 0,96 m 1,2 m

05 Kakav je format prvenstva Super Formule?

U kalendaru Super Formule postoji sedam trkačkih vikenda, odnosno utrka koje se održavaju na pet izazovnih staza, a to su Suzuka, Fuji Speedway, Motegi, Autopolis i Sportsland SUGO. Pet je "dvostrukih vikenda" s dvije utrke, a tu su još treninzi i kvalifikacije. Dužina utrke obično iznosi 250 km i uključuje barem jedan obavezni pit stop, a vozači moraju koristiti i srednje i meke gume tokom utrke.

Bodovi se dodjeljuju za kvalifikacije i utrke. U kvalifikacijama vozači dobiju tri boda za pole position, dva za prvi red i jedan za treću startnu poziciju, dok pobjednici utrka osvajaju 20 bodova, drugoplasirani 15, trećeplasirani 11, a bodove osvajaju i oni koji čine top 10.

Super Formula ima dvije utrke na stazi Suzuka © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

06 Kalendar Super Formule za 2026. godinu

Ovogodišnji raspored sastoji se od 12 utrka, uključujući pet vikenda s dvije utrke, dok su Autopolis i Sugo vikendi sa po jednom utrkom.

Staza Datum Mobility Resort Motegi 3. - 5. april Autopolis Speedway 24. - 26. april Suzuka Circuit 22. - 24. maj Fuji Speedway 17. - 19. juli Sportsland Sugo 7. - 9. august Fuji Speedway 9. - 11. oktobar Suzuka Circuit 20. - 22. novembar

07 Kakve su staze u Super Formuli?

Suzuka je legendarna staza za ljubitelje Formule 1 jer je bila mjesto obračuna i trijumfa velikana poput Ayrtona Senne, Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena. Super Formula će je posjetiti dva puta u sezoni zbog četiri utrke, a ova staza je obično mjesto gdje se odlučuje o tituli. Dizajnirao ju je John Hugenholtz, staza ima oblik "osmice" i duga je 5,8 km, ali i uska po modernim standardima, što otežava preticanje. Sa svojom mješavinom ukosnica i brzih zavoja, ova staza predstavlja svestrani test za vozače, a poznati zavoj 130R nagrađuje najhrabrije.

Fuji Speedway je poznato mjesto održavanja prve Velike nagrade Japana u Formuli 1, kada je James Hunt osvojio titulu. Od tada ju je opsežno preuredio Hermann Tilke, a ona je domaćin je utrke 6 sati Fujija, glavnog oslonca World Endurance Championshipa i takmičenja u D1 drift prvenstvu. Staza duga 4,5 km sadrži dugi glavni pravac, brze zavoje kao što je 300R i tehnički uzbrdni dio, tako da predstavlja svestrani test vještina.

Mobility Resort Motegi, ranije poznat kao Twin-Ring Motegi, dom je MotoGP-a u Japanu, gdje je tri pobjede slavio Marc Marquez, a svakom od njih je osigurao titule osvojene 2014., 2016. i 2018. godine. Motegi je također bio domaćin prve japanske IndyCar utrke na ovalnoj stazi. Super Formula će koristiti cestovnu stazu dužine 4,7 km, koju je Honda dizajnirala kao testnu. Ključno mjesto za preticanje bit će ukosnica u 11. zavoju, neposredno prije ogromnog povratnog pravca.

Autopolis Speedway je u vlasništvu Kawasakija i nalazi se na otoku Kyushu, a to je najudaljenija staza u kalendaru koja se ujedno nalazi i na najvišoj nadmorskoj visini jer je smještena tri kilometra iznad nivoa mora. S njenim prepoznatljivim Roller Coaster Straight pravcem, visina se mijenja za više od 50 m oko ove staze od duge 4,6 km, koja također sadrži složene zavoje, dvije ukosnice i brzi glavni prvi sektor.

Sportsland Sugo je još jedna testna staza, pripada Yamahi i duga je samo 3,7 km, ali promjene visine su još dramatičnije (70 m). Staza počinje tehničkom, prvom polovinom krivina srednje brzine koje idu nizbrdo, nakon čega slijedi brža, tečnija druga polovina, s nagetom posljednjom krivinom (110R), koja vodi nazad uzbrdo do pravca gdje se nalaze tribine. Sugo također ima ograničeno područje za izlijetanje, tako da će svaka greška vjerovatno biti kažnjena.

Kalle Rovanperä i Sébastien Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

08 Koji su izazovi prilagođavanja s relija na kružne utrke?

Potez Kallea Rovanpere je bez presedana. Nekoliko vozača Formule je zakoračilo u reli, posebno svjetski prvak Kimi Raïkkonen, kao i pobjednici F1 utrka Robert Kubica i Heikki Kovalainen, ali iako su devetostruki prvaci WRC-a Sebastien Loeb i Sébastien Ogier testirali bolide Formule 1, nijedan vozač nikada nije napravio skok iz WRC-a u Formulu 1, iako se pomenuti Loeb okušao u kružnim trkama u World Touring Car Championshipu i utrci 24 sata Le Mansa.

Iako uzbuđen, Rovanperä nema iluzija o izazovu koji je pred njim.

"Radujem se tome. Očigledno je da ćemo sada skočiti u dubinu. Mislim da će sljedeće dvije godine biti najveći izazov u mom životu. Zaista moram naporno raditi, bit ću autsajder svaki put kada uđem u bolid. Moram se potruditi da naučim nove stvari", izjavio je sjajni Finac.

09 Šta Kalle mora naučiti?

Trkački zanat: Najveći izazov bit će naučiti utrkivati se "točak uz točak" umjesto na etapi. Rovanperä ima prednost nad mnogim reli vozačima jer se kao dječak mnogo bavio kartingom. Vratio se kružnim utrkama s driftanjem i nastupima u Porsche Carrera Cupu i 24 sata Dubaija, ali u Super Formuli će morati usavršiti svoje vještine preticanja i odbrane pri velikim brzinama na krivudavoj stazi.

Sistemi preticanja: DRS je prisutan u Formuli 1, Push to Pass u IndyCaru, a Super Formula također ima tehničko pomagalo za pomoći pri preticanju. Overtaking System (OTS) pojačava performanse motora na 20 sekundi, a vozaču je na raspolaganju maksimalno 10 korištenja OTS-a po utrci. Sistem vozačima pomaže da prestignu rivale ili da se brane, ovisno o njihovoj strategiji.

Potisna sila: Dok WRC koristi aerodinamiku, bolid Super Formule oslanja se na potisnu silu za veći dio prianjanja i velike brzine u zavojima.

Zaustavljanja u boksu: Super Formula je jedina serija ispod Formule 1 koja uključuje zaustavljanja u boksu, jer vozači moraju koristiti obje smjese guma. Osim što će naučiti mehaniku ulaska u boks, Rovanperä će također morati savladati strategiju u boksu i znati kada treba ići u boks. Njegova vještina "čitanja" uvjeta u WRC-u bit će mu značajna prednost kada je u pitanju procjena prianjanja na prašnjavim ili mokrim stazama.

Mehanička vještina - ili koliko dobro Rovanperä može voziti? Kao i u Formuli 1, u ​​Super Formuli postoje stroga ograničenja u broju motora koje svaki vozač može koristiti po sezoni. Ako vozači "potroše" svoja dva motora za sezonu, bit će kažnjeni s 20 mjesta na startnoj poziciji. Osim što je brz, Kalleova vještina čuvanja motora te znajući kada treba pritiskati, a kada se suzdržati, doći će do izražaja kako se bude upoznavao s utrkama u jednosjedima.

Izuzetno sam motivisan da počnem i da naporno radim kako bih ostvario naše ciljeve te ispisao historiju Kalle Rovanperä

Šampion Super Formula Ayumu Iwasa © Getty Images/Red Bull Content Pool

Prisustvo Red Bulla u Super Formuli

U partnerstvu s Team Mugenom kojeg podržava Honda, Red Bull je u takmičenje doveo mnoštvo talenata, više od bilo koje druge vozačke akademije, Red Bull Junior Team je koristio Super Formulu i Team Mugen kao završnu školu za svoje vozače, Pierre Gasly i Liam Lawson bili su drugoplasirani 2017. i 2023. godine. Šampion Super Formule iz 2019. godine Nick Cassidy utrkivao se u bojama Red Bulla, kao i Pato O'Ward te Dan Ticktum. Ipak, najveći trijumf u seriji ostvario je Ayumu Iwasa, šampion Super Formule za 2025. godinu.

Akcija Super Formule na stazi Motegi © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

10 Zašto je Rovanperä odabrao Super Formulu?

Podrška Toyote i Red Bulla znači da Rovanperä ima najbolju moguću osnovu za uspjeh nakon svog dramatičnog prelaska u drugi autosport. Toyota mu je omogućila nesmetan prelazak u vrhunski tim podržan najboljim dostupnim mehaničarima. S druge strane, Red Bull će ga podržati tako što će mu pomoći da prilagodi trening i mentalnu pripremu novoj disciplini. Partnerstvo s HiTechom će olakšati da usavrši svoje trkačke vještine, da bude spreman za sljedeći korak u Formuli 2 te da upoznaje nove staze. Životni stil u Japanu, zemlji opsjednutoj autosportom, također će mu biti ogroman bonus, posebno s obzirom na Rovanperinu ljubav prema driftanju.

Kalle uživa kontinuitet i podršku Toyote dok prelazi iz Toyota Gazoo Racinga u WRC kako bi se pridružio Toyotinom KCMG timu.

"Razumijem da je ovaj potez iznenađujući, hrabar i vrlo ambiciozan. Neki bi čak mogli pomisliti da nema smisla, ali ja već neko vrijeme žudim za ovim i radim na tome- Sretan sam i zahvalan što sam bio dio Toyota porodice tokom cijele svoje karijere- Veliko hvala TGR-u na njihovoj kontinuiranoj podršci, na povjerenju i predanosti da mi omoguće novi put u karijeri", poručio je Rovanperä.

11 Gdje gledati Super Formulu?

Super Formulu je moguće pratiti putem službene aplikacije i YouTube kanala, kao i putem pretplate na Motorsport TV.