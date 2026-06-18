Ko su najveći WRC vozači svih vremena?

01 Juha Kankkunen

Juha Kankkunen vozi Safari Rally u Keniji © Toyota

Nacionalnost: Finac

Datum rođenja: 2. april 1959. godine

Godine u WRC-u: 1979. - 2010.

Svjetski prvak: 1986., 1987., 1991 i 1993.

Startovi u reliju: 161

Pobjede u reliju: 23

Pobjede na etapama: 390

Podijumi: 75

Ostale serije: Dakar Rally

Juha Kankkunen se uvijek ponašao opušteno, što je bilo u kontrastu s vatrenim Carlosom Sainzom, čime je pokazivao svoju čeličnu odlučnost.

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Poput Sébastiena Ogiera, Kankkunen je pokazao svestranost i konzistentnost te je osvojio titule s tri različita tima. Godine 1986. bio je najbrži za upravljačem legendarnog Peugeota 205 T16 u timu koji je vodio Jean Todt, a 1993. je prešao u Lanciju i postao prvi vozač koji je uspješno odbranio titulu prvaka WRC-a.

Doveo je Lancijin tim na vrh 1991. godine, ali se borio protiv interne politike jednako koliko i protiv svojih rivala. Bio je najdominantniji 1993. godine, kada je vozio automobil Toyota Celica Turbo 4WD. Godine 2010. se vratio u WRC kako bi vozio na 60. Reliju Finske, koji je završio na impresivnom osmom mjestu.

02 Carlos Sainz

Luis i Carlos slave svoju pobjedu 1992. godine u Španiji © Getty Images

Nacionalnost: Španac

Datum rođenja: 12. april 1962. godine

Godine u WRC-u: 1987. - 2005.

Svjetski prvak: 1990. i 1992.

Startovi: 194

Pobjede: 26

Pobjede na etapama: 586

Podijumi: 97

Ostale serije: World Rally Raid, Dakar Rally, Extreme E

Carlos Sainz je potpisao za Toyotu kada se ekipa priključila WRC-u 1989. godine i upustio se u izazov protiv već etabliranog Lancijinog tima sa svojom plejadom zvijezda među kojima su bili Miki Biasion i Didier Auriol.

Poznat pod nadimkom "El Matador", napravio je svoj proboj na veliku scenu 1990. godine, kada je ostvario prvu pobjedu na reliju u Grčkoj.

Upisao je još tri pobjede i postao svjetski prvak s ogromnih 45 bodova prednosti u odnosu na konkurenciju.

Godine 1992. je ponovio taj uspjeh nadmašivši svog velikog rivala Juhu Kankkunena. Tada je slavio uzastopne pobjede u Španiji i Velikoj Britaniji.

Kasnije je legendarni Španac pomogao Volkswagenu da razvije pobjednički Polo R WRC.

Izvan WRC-a, predvodio je Volkswagen, Peugeot, MINI i Audi do vrha na reliju Dakar.

03 Colin McRae

Colin McRae je bio prvi britanski vozač koji je osvojio vozačku WRC titulu © Volkswagen Motorsport

Nacionalnost: Britanac

Datum rođenja: 5. august 1968. godine

Preminuo: 15. septembar 2007. godine

Godine u WRC-u: 1988. - 2006.

Svjetski prvak: 1995.

Startovi: 142

Pobjede: 25

Pobjede na etapama: 460

Podijumi: 42

Ostale serije: 24 sata Le Mansa, Dakar Rally

Colin McRae je bio superzvijezda WRC-a, ili bi pobjeđivao ili bi uništio automobil pokušavajući da pobijedi, što je dokazano njegovim omjerom pobjeda na etapama u odnosu na pobjede na relijima.

S timom Prodrive, McRae je ostvario prvu pobjedu za Subaru vozeći model Legacy, prije nego što je taj automobil zamijenjen legendarnim modelom Impreza 555, u kojem je Colin 1995. osvojio prvi svjetski naslov za pomenuti brend.

Bio je najmlađi svjetski prvak sve dok Kalle Rovanperä nije srušio taj rekord 2022. godine i doveo je Subaru do tri uzastopne konstruktorske titule, ali nije uspio osvojiti još jedan vozački naslov.

Njegovi nastupi na X Gamesu u SAD-u te video igre Colin McRae Dirt i Dirt Rally učinili su McRaea poznatim imenom u svakom domu dugo nakon njegove prerane smrti 2007. godine.

Zbog čega je Colin McRae bio tako dobar? Pogledajte njegovu majstorsku vožnju.

04 Tommi Mäkinen

Tommi Mäkinen u Australiji 2000. godine vozi Mistsubishi Lancer Evo © DPPI/Francois Flammand

Nacionalnost: Finac

Datum rođenja: 26. juni 1964. godine

Godine u WRC-u: 1988. - 2003.

Svjetski prvak: 1996., 1997., 1998. i 1999.

Startovi: 135

Pobjede: 24

Pobjede na etapama: 361

Podijumi: 45

Prije nego što su WRC-om vladali Francuzi po imenu Sébastien, postojali su Finci, naizgled beskonačan broj neustrašivih i brzih vozača poput Markkua Aléna, Arija Vatanena, Hannua Mikkole i Marcusa Grönholma. Za upravljačem Mitsubishi Lancera Evo III, Mäkinen je bio žestoki rival McRaeu i bio je konstantniji, što se pokazalo ključnim jer su ti dodatni bodovi u prvenstvu bili odlučujući za osvajanje četiri WRC titule. Kao šef tima, odveo je Toyotu Gazoo na vrh i angažovao je trofejne vozače Otta Tänaka, Sébastiena Ogiera i mladog Kallea Rovanperu.

05 Sébastien Loeb

Sébastien Loeb je postao prvi vozač koji je osvojio devet WRC titula © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Nacionalnost: Francuz

Datum rođenja: 26. februar 1974. godine

Godine u WRC-u: 1999. - 2022.

Svjetski prvak: 2004. - 2012.

Startovi: 184

Pobjede: 80

Pobjede na etapama: 949

Podijumi: 120

Ostale serije: 24 sata Le Mansa, WTCC, Dakar Rally, Extreme E

Bivši gimnastičar Sébastien Loeb najuspješniji je vozač u historiji WRC-a, gdje je osvojio devet titula u nizu sa Citroënom. Statistika je zabetonirala njegovo naslijeđe, jer i dalje drži rekorde svih vremena za najviše reli pobjeda, kao i etapnih pobjeda te podijuma. Pored tradicionalnog relija, životopis svestranog Francuza u autosportu je zapanjujući. Postavio je rekord na utrci Pikes Peak Hill Climb, osvojio je takmičenja X Games i Extreme E te se utrkivao u šampionatu World Touring Cars, World Rallycrossu i Le Mansu, dok je tri puta završio kao drugoplasirani na reliju Dakar.

Iako Loeb ostaje jedan od najvećih vozača u historiji autosporta, njegov rekord od devet svjetskih titula više nije jedinstven, jer je Sébastien Ogier izjednačio taj uspjeh 2025. godine.

06 Sébastien Ogier

Sébastien Ogier je devetostruki prvak WRC-a © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Nacionalnost: Francuz

Datum rođenja: 17. decembar 1983. godine

Godine u WRC-u: 2008 - danas

Svjetski prvak: 2013. - 2018., 2020., 2021. i 2025.

Startovi: 207

Pobjede: 68

Pobjede na etapama: 819

Podijumi: 117

Ostale serije: 24 sata Le Mansa, WEC, DTM

(Statistika se odnosi na kraj sezone za 2025. godinu)

Sébastien Ogier je osvojio devet WRC titula, čime se izjednačio sa Sébastienom Loebom.

Nakon što je napredovao u Citroënovom timu izgrađenom oko Loeba, Ogier je prihvatio ponudu Josta Capita da bude glavni vozač u novom Volkswagenovom timu. On je 2012. godinu proveo vozeći Škodu Fabiju S2000 i razvijajući Polo R WRC, koji ga je doveo do četiri uzastopne titule. Kada je Volkswagen napustio WRC 2016. godine, Ogier je prešao u M-Sport te je osvojio svoju petu i šestu titulu. Ponovo se pridružio Citroënu, ali je 2019. godine izgubio borbu za titulu od Estonca Otta Tänaka. Prešavši u Toyotu, Ogier je osvojio još dvije titule prije nego što je krajem 2021. godine objavio da se povlači.

To povlačenje je bilo kratkog vijeka, jer je Ogier najavio da će se 2022. godine takmičiti u nekim rundama WRC-a s Toyotom. Od tada je nastavio da se takmiči na odabranim relijima, upisavši 60. pobjedu u Portugalu u maju 2024. godine. Time je Francuz sada najuspješniji vozač u historiji portugalskog relija sa šest pobjeda.

Ogier je nakon sezone 2024. godine, u kojoj je prvobitno povremeno nastupao, a kasnije i stalno, nastavio s izvanrednom vožnjom 2025. godine. Upisao je šest pobjeda i nadmašio svog timskog kolegu iz Toyote Elfyna Evansa na finalnom reliju sezone u Saudijskoj Arabiji, čime je osvojio svoju devetu WRC titulu i izjednačio rekord.

1 h 18 min Sébastien Ogier: The Final Season? Discover how Sébastien Ogier won his eighth WRC title before temporarily calling time on his career in 2024.

07 Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä je najmlađi vozač koji je osvojio WRC titulu © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Nacionalnost: Finac

Datum rođenja: 1. oktobar 2000. godine

Godine u WRC-u: 2020. - 2025.

Svjetski prvak: 2022. i 2023.

Startovi: 86

Pobjede: 18

Pobjede na etapama: 271

Podijumi: 30

Ostale serije: Drift Masters, Super Formula

Kalle Rovanperä je najmlađi vozač ikada koji je osvojio WRC titulu, a učinio je to sa samo 22 godine. Time je oborio, rekord koji je postavio Colin McRae, a koji je imao 27 godina kada je postao svjetski prvak 1995. godine. Rovanperä je počeo mlad, utrkujući se sa svime što je mogao pronaći kao dijete i učeći reli od osme godine. S ocem Harrijem u svom timu, također uspješnim reli vozačem, Rovanperä je počeo da se takmiči u nacionalnom prvenstvu Latvije kada je imao 15 godina, prije nego što je prešao u WRC2 kao 17-godišnjak. Do 2020. godine, kao aktuelni prvak šampionata WRC2, jurio je podijume u glavnoj kategoriji, ostvario je svoje prve pobjede 2021. godine i svoju prvu svjetsku titulu 2022. godine, a druga je stigla 2023. godine.

Rovanperä se povukao iz WRC-a nakon sezone 2025. godine kako bi se takmičio u japanskoj seriji Super Formula.

2 min Kalle Rovanperä is WRC's youngest-ever champ Hail rally's new king, Kalle Rovanperä, who became the youngest-ever WRC champion at Rally New Zealand.