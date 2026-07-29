Stari Most
© Dean Treml / Red Bull Content Pool
Cliff Diving

Mostar je u sedmici Red Bull Cliff Divinga magnet za turiste

Uživaju u skokovima, noćnom životu i gastro ponudi.
Piše redbull.ba
4 min readObjavljeno na dan

Ova priča dio je

Red Bull Cliff Diving - Mostar 2026.

Red Bull Cliff Diving ponovo se vraća na jednu od svojih najpoznatijih lokacija! Najbolji skakači i skakačice svijeta ponovo pomijeraju granice u Mostaru, gradu prožetom viševjekovnom tradicijom.

Bosnia and HerzegovinaMostar, Bosnia and Herzegovina
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Red Bull Cliff Diving Svjetska serija ponovo je stigla u Mostar, a ovaj spektakularni događaj već godinama donosi fenomenalnu atmosferu i višestruku korist gradu na Neretvi, čemu svjedoče lokalni stanovnici, trgovci i ugostitelji.
Mostar je definitivno jedan od najljepših gradova u BiH i šire, ima mnogo toga za ponuditi, a dokaz je činjenica da je našao svoje mjesto u kalendaru pažljivo odabranih lokacija za održavanje elitnog takmičenja u skokovima u vodu. Već duži niz godina najbolji skakači i skakačice rado stižu u Mostar i demonstriraju svoje vještine skokovima sa Starog mosta, odnosno platformi visokih 21 i 27 metara, ovisno da li je riječ o ženama ili muškarcima. U sedmici održavanja takmičenja Svjetske serije, Mostar posjećuje veliki broj turista i ljubitelja ekstremnih sportova, u gradu vladaju posebna atmosfera i energija, dok turizam doslovno cvjeta.
Sadeta Đipa

Sadeta Đipa

© redbull.ba

Adi Ćorić

Adi Ćorić

© redbull.ba

Sanja Mataradžić

Sanja Mataradžić

© redbull.ba

Hadis Halilović

Hadis Halilović

© redbull.ba

Stari most u Mostaru

© redbull.ba

"Red Bull Cliff Diving je dao Mostaru novu dimenziju prepoznatljivosti i omogućio je da grad bude poznat po još nečemu, osim po Starom mostu. Ovaj događaj mnogo znači i za turizam i za poslovanje naših radnji, jer privlači ljude koji možda ne bi došli u Mostar samo zbog mosta. Mnogi prvi put posjete grad upravo zbog Red Bull Cliff Divinga, što se pozitivno odražava i na naš posao. Možemo reći da je ovaj događaj Mostaru donio još jednu važnu atrakciju i dodatni razlog za dolazak turista", izjavila je Sanja Mataradžić, prodavačica suvenira u starom dijelu grada.
Grad na Neretvi gotovo da ne spava u sedmici u kojoj se održava takmičenje u skokovima u vodu u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Program je bogat i raznovrstan, tako da svako može pronaći ponešto za sebe.
Stari most, Mostar

Stari most, Mostar

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

"Svake godine očekujemo veliki broj turista i odličnu atmosferu tokom Red Bull Cliff Divinga. Grad tada posebno oživi, jer se tokom nekoliko dana organizuju različiti programi, zabave i koncerti, a u Mostar dolaze posjetioci iz brojnih zemalja kako bi pratili skokove. Voljeli bismo da se Red Bull Cliff Diving u Mostaru održava svake godine, bez pauze. Mostar je živ grad, posebno tokom ljeta, ali ovaj događaj mu donosi dodatnu energiju. Turisti koji ga posjete u vrijeme Cliff Divinga iz Mostara ponesu najljepše uspomene", rekla je trgovkinja Sadeta Đipa.
Naravno, Mostar je dobro poznat i po svojoj gastronomskoj ponudi. U danima vrhunskih zabava i sportskog adrenalina, potrebno je nadoknaditi energiju i "napuniti" baterije kvalitetnom i ukusnom hranom. Kao i trgovci, ugostitelji u sedmici održavanja takmičenja u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije bilježe značajan porast gostiju.
Stari most u Mostaru

Stari most u Mostaru

© Red Bull Content Pool

"Sama manifestacija je najveći događaj u Mostaru kada je riječ o ljetnoj sezoni. Veliki broj ljudi i turista dolazi u Mostar, gradske ulice su pune i naših lokalaca. Za nas Mostarce Red Bull Cliff Diving Svjetska serija predstavlja veliku draž", istakao je ugostitelj Adi Ćorić.
Poštujući lokalnu tradiciju skokova, Red Bull Cliff Diving Svjetska serija u svoj program uključuje i domaće skakače, koji velikodušno i s gostoprimstvom daju svoj doprinos organizaciji i sigurnosti učesnika. S druge strane, uvijek nauče nešto od profesionalnog Red Bull tima.

Izvorni Red Bull

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"Dolazak Red Bull Cliff Divinga predstavlja odličnu promociju Mostara, ali i doprinosi produženju turističke sezone. Za nas lokalne skakače ovaj događaj ima i posebno značenje, jer smo uključeni u njegovu organizaciju i sigurnost učesnika. Angažovani smo kao ronilačka i interventna spasilačka služba, što nam daje priliku da svojim iskustvom doprinesemo uspješnom održavanju takmičenja. Ovo je jedna od najbolje organizovanih manifestacija i od njihovog tima možemo mnogo naučiti. Volio bih da Red Bull Cliff Diving i naredne godine dođe u Mostar, jer ovaj događaj donosi veliku vrijednost gradu, turizmu i svima nama koji smo na neki način uključeni", kazao je skakač Hadis Halilović.
Catalin Preda skače s platforme visine 27,5 metara na Starom Mostu tokom treće stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, 6. septembra 2025. godine

Catalin Preda skače sa Starog mosta

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Kada je riječ o ovogodišnjem izdanju Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, publika će imati priliku gledati skokove u četvrtak (30. juli, zagrijavanje u 15:00, prvi takmičarski skokovi 15:45 sati), petak (31. juli, druga runda od 15:15) i subotu (1. august, otvaranje programa u 15:30).
Za one koji ne budu u prilici posjetiti Mostar i uživati u spektaklu pod Starim mostom, osiguran je direktan prijenos. U petak će od 14:10 sati skokove biti moguće pratiti na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, a u subotu osim na YouTubeu, na platformi Red Bull TV i Hayat TV s početkom u 16:30 sati.

Ova priča dio je

Red Bull Cliff Diving - Mostar 2026.

Red Bull Cliff Diving ponovo se vraća na jednu od svojih najpoznatijih lokacija! Najbolji skakači i skakačice svijeta ponovo pomijeraju granice u Mostaru, gradu prožetom viševjekovnom tradicijom.

Bosnia and HerzegovinaMostar, Bosnia and Herzegovina
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Cliff Diving
Diving