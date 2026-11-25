Iako će priča o Jasonu i Luciji, koji od siromaštva dolaze do bogatstva, činiti najveći dio vašeg početnog vremena provedenog u GTA 6, Leonida ima mnogo toga za ponuditi i nakon završetka glavnih misija. Neke aktivnosti možete obavljati uporedo s glavnim misijama, dok su druge idealni izazovi nakon završetka igre.

Od razbijanja kriminalnih operacija bandi do pronalaženja skrivenih kolekcionarskih predmeta, donosimo devet stvari koje možete raditi nakon završetka glavne priče igre GTA 6.

01 Pobijedite u svim utrkama i završite sve izazove s dronovima

Zaradite dodatni novac pokazujući svoje vještine za volanom © Rockstar Games

Dok se Jason i Lucia kreću kroz Leonidu, oni upoznaju brojne likove koji su duboko uključeni u trkačku scenu. Bilo da je riječ o utrkama po zemljanim stazama u Port Gellhornu s Billyjem i grupom Thrillbillies ili uličnim utrkama u Vice Cityju s Yagom, postoji mnogo prilika za zaradu novca i pokazivanje vozačkih sposobnosti.

Završetak svih utrka pruža još jedan način za zaradu novca i testiranje vaših vozačkih vještina. Tu su i 42 Top Fun izazova s dronovima koje možete pokušati završiti, čime se dodaje drugačija vrsta izazova na popis aktivnosti nakon završetka igre. Uz nekoliko dostupnih vrsta događaja, igrači koji žele provesti više vremena za volanom ili za komandama drona, imat će mnogo različitih mogućnosti.

02 Igrajte golf

Golf nudi dobrodošlu promjenu tempa u odnosu na akciju glavne priče GTA 6. Leonida ima nekoliko golf terena koje možete istražiti, uključujući i terene za avanturistički golf namijenjene ležernijem izazovu.

Igranje jedne runde dobar je način da provedete vrijeme daleko od uobičajenih kriminalnih aktivnosti. Međutim, igrači koji žele potpuno završiti igru morat će otići korak dalje i osvojiti zlatne medalje na svakom terenu. Učenje rasporeda svakog terena i usavršavanje zamaha palicom zahtijeva vrijeme, ali donosi još jedan niz izazova nakon završetka glavnih misija.

03 Istražite Leonidu kako biste otkrili dodatne događaje i skrivene zanimljivosti

Dinamični otvoreni svijet Leonide je pun iznenađenja © Rockstar Games

Jedan od najistaknutijih elemenata GTA 6 jeste njen dinamični svijet koji reaguje na igrača. Možete se baviti svojim poslom, a onda vam NPC lik zaprijeti ili zatraži pomoć. Vožnja cestom može rezultirati prizorima neobičnih i misterioznih događaja koji se odvijaju pred vašim očima, a koje nikada ranije niste vidjeli tokom desetina sati igranja.

GTA 6 ima više od 1.000 dinamičnih susreta u otvorenom svijetu koje igrači mogu otkriti. Ne predstavljaju svi duge misije, ali neki se razvijaju u veće aktivnosti ili nude vrijedne nagrade. Drugi pružaju kratke, neočekivane trenutke koji Leonidu čine nepredvidivom.

U igri se nalazi i mnogo skrivenih sadržaja (easter eggs) koje možete pronaći. Među njima su automobil Paula Walkera iz filma "Fast & Furious", veoma opsežan niz zadataka povezan s igrom Grand Theft Auto: Vice City te stan izmišljenog serijskog ubice Dextera Morgana. Pronalaženje ovih detalja daje igračima još jedan razlog da istraže područja koja su možda previdjeli tokom glavne priče.

04 Uništite sve operacije bandi

Širom Leonide nalazi se 39 različitih operacija bandi, ali samo njih 19 označeno je na mapi tokom priče. Preostalih 20 morate pronaći istraživanjem svijeta i traženjem sumnjivih aktivnosti. Operacijama bandi možete pristupiti neprimjetno ili s izvučenim oružjem, a naći ćete vrijedne predmete koje možete opljačkati.

To su obično sef, određena vrsta droge i jedinstveno vozilo ili oružje. Ako želite još sadržaja koji se zasniva na osnovnom načinu igranja, ovo je odlična opcija. Ako ne uspijete u potpunosti opljačkati sve ključne vrijednosti tokom operacije bande, ona neće biti označena kao završena, zato budite temeljiti ili ćete se morati vratiti kada operacija ponovo bude dostupna.

05 Završite sve pljačke banaka i ispraznite svaki sef

Pljačke banaka su među najtežim izazovima u GTA 6 nakon glavne priče © Rockstar Games

Pljačke banaka i sefova predstavljaju neke od najvećih izazova nakon završetka glavne priče igre GTA 6. Postoji 22 pljačke banaka koje se otključavaju tokom trećeg poglavlja, uz osam bankovnih sefova koji postaju dostupni nakon završetka opcionalne misije u četvrtom poglavlju.

Riječ je o zahtjevnim, ali unosnim pljačkama koje nude ogromne količine novca ako uspijete pobjeći policiji i odnijeti označene novčanice do preprodavača ukradene robe. Bankovni sefovi predstavljaju glavni sadržaj završne faze igre GTA 6 pa bi trebali biti pri vrhu vašeg popisa ako ih još niste završili.

Kod manjih pljački banaka morat ćete se pobrinuti da ispraznite blagajne i sef kako bi pljačka bila označena kao završena.

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06 Završite Bretove lovačke zadatke

Jasonovog starog prijatelja Breta možete upoznati već u drugom poglavlju. On vodi Killtelligence Provisions, lovačku kompaniju koja prodaje opremu i plaća za divlje životinje koje joj donesete nakon čistog odstrjela. Međutim, postoji devet životinja koje Bret želi da ulovite za njega,

Ubijanje svake od njih donijet će vam dobru količinu novca, ali ćete najveću isplatu dobiti ako ostvarite "besprijekoran" odstrjel. Lokacije ovih životinja obično su označene na vašoj mapi. Ipak, morat ćete ponijeti odgovarajuće oružje i dvogled koji će vam pomoći da ih pronađete. Pažljiv pristup povećava šanse za čist odstrjel i maksimalnu nagradu.

07 Pronađite sve kolekcionarske predmete

Istražujte kako biste otkrili skrivene predmete za sakupljanje © Rockstar Games

Leonida je prepuna kolekcionarskih predmeta koji igračima željnim istraživanja svakog kutka mape pružaju mnogo dodatnih izazova. Među njima su 480 kolekcionarskih kartica, 33 podvodna otkrića povezana s Kentonovim ronilačkim misijama, 34 knjige, 125 flamingosa od kokaina, mjesta za meditaciju i još mnogo toga.

Neke od ovih kolekcionarskih predmeta lakše je pronaći od drugih. Na primjer, podvodna otkrića se nalaze u blizini ronilačkih lokacija na koje vas Kenton šalje. Kolekcionarske kartice, s druge strane, mnogo je teže pronaći. Pronalazak svih kolekcionarskih predmeta u GTA 6 nije nimalo jednostavan zadatak.

08 Eksperimentišite s cheat kodovima

Serijal GTA odavno je poznat po tome što igračima omogućava korištenje šifri kako bi stvorili otvoreni svijet potpunog haosa. Raketni bacač, maksimalni nivo potrage i krov prodavnice već dugo predstavljaju recept za beskrajne sate uništavanja.

Ponekad se najviše možete zabaviti tako što ćete zaboraviti na oznake na mapi i zadatke te sami pronaći način da se zabavite u svijetu igre, a šifre vam samo pomažu da iz ovog vrhunski osmišljenog otvorenog svijeta izvučete još više.

09 Ciljajte na 100 posto završenosti igre

Kraj priče je samo početak nove avanture © Rockstar Games

Ako ste završili sve ostalo s ovog popisa, preostaje vam još samo jedna stvar. Prođite kroz preostale stavke našeg popisa za 100-postotnu završenost dok doslovno ne obavite sve što igra nudi.

To uključuje posjećivanje svih WAiNK lokacija, meditiranje na svim mjestima, igranje svih videoigara, kompletiranje arsenala oružja, skeniranje osnovnih vozila, proučavanje životinjskih vrsta i zaradu stotina hiljada dolara kroz vaše ilegalne aktivnosti.