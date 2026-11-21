Grand Theft Auto VI je zaista igra kakva izlazi jednom u generaciji. Svijet je ogroman, likovi su uvjerljivi i intrigantni, a gameplay je upravo onoliko zabavan i zarazan koliko su fanovi i navikli očekivati od ovog serijala.

Kad prvi put preuzmete ulogu Jasona u GTA 6, sve vam se može učiniti pomalo zbunjujućim. Ako niste sigurni odakle da krenete, ovaj vodič će vam dati nekoliko smjernica kako biste mogli uživati u svemu što nude prvi sati igre i kako ne biste rizikovali da nešto propustite.

01 Preuzmite dio sadržaja iz Ultimate Editiona

Ovo se neće odnositi na sve koji igraju GTA 6, ali za one koji su kupili Ultimate Edition igre, tokom 1. poglavlja bit će dostupan čitav niz dodatnog sadržaja u igri. Jasonov vojni bicikl i kajak nalaze se odmah pored njegove kuće; njegov automobil možete srediti novim slojem boje i s nekoliko poboljšanja performansi, a na sjeveru, u Key Lentu i Hamletu, čeka vas i nekoliko ekskluzivnih radnji dostupnih samo vlasnicima Ultimate Editiona.

Naš zasebni vodič objašnjava gdje tačno možete pronaći sav sadržaj iz Ultimate Editiona, ali s obzirom na to da ste već dali novac da sve to otključate, ovo bi definitivno trebala biti jedna od prvih stvari koje ćete uraditi.

02 Odradite nekoliko treninga da poboljšate statistiku

Čeka vas još mnogo sati u Leonidi, ali to ne znači da se Jason od samog početka ne bi trebao posvetiti radu na sebi. Na trijemu njegove kuće nalazi se gomila sprava za vježbanje, a odmah ispod možete i ubaciti koji koš. A ako želite otići negdje u blizinu, zašto ne biste otrčali ili otplivali do tamo kako biste usput odradili i malo kardija.

Jason i Lucia imaju tri glavna atributa, i svi su direktno vezani za ove treninge i sportske aktivnosti. Dizanje tegova poboljšava snagu, što vam povećava health, dok kardio predstavlja vašu izdržljivost, omogućavajući vam da duže sprintate. S druge strane, bacanje na koš, igranje golfa, bilijar, pecanje i meditacija pomažu vam da poboljšate fokus. Bolji fokus znači da u borbi možete dodatno usporiti vrijeme.

Vježbanje je najvažnija svakodnevna navika u igri GTA 6. © Rockstar Games

Iako ćete imati sasvim dovoljno vremena da ovo odradite i kasnije u igri, rani početak znači da ćete prije ubirati plodove svog truda. Osim toga, mnoge od ovih aktivnosti su same po sebi zabavne.

03 Kupite oružje koje odgovara vašem stilu igre

Nakon što zaradite nešto novca, zaputite se u prvi Ammu-Nation i kupite oružje koje najbolje odgovara vašem stilu rješavanja borbenih situacija. Više volite skidati neprijatelje s distance? Zgrabite snajper. Draže vam je nanositi razornu štetu iz neposredne blizine? Onda bi vam sačmarica mogla puno više ležati.

Svako oružje se također može nadograditi raznim dodacima i drugim prilagodbama. Iako vam neke od tih opcija trenutno mogu biti preskupe, slaganje opreme (loadouta) koju volite koristiti i s kojom ste ubojiti znatno će vam olakšati borbene situacije. Kupljeno oružje se čuva u vašem skrovištu ili u ormariću za oružje u Ammu-Nationu, što ga čini isplativom investicijom dok gradite arsenal koji odgovara vašem stilu igre.

04 Odradite dva zadatka za Shirley

Budite dobar komšija i pomozite Shirley © Rockstar Games

Vaša komšinica Shirley je prilično ekscentričan lik. U prvih sat-dva igre, dobacit će vam dok budete izlazili iz Jasonove kuće i zamoliti vas za uslugu: da joj skoknete po malo ruma do obližnje prodavnice pića.

Budite dobar komšija i učinite joj tu uslugu, a kasnije će imati još jedan, malo nestašniji zahtjev za koji tvrdi da će njenog komšiju izvući iz duboke depresije. Logika joj je blago rečeno upitna, ali riječ je o baš zabavnom sporednom zadatku.

Uradite ovo za Shirley i ne samo da ćete je usrećiti, već ćete otključati i pristup njenom automobilu kad god poželite, a riječ je o znatno sportskijem vozilu u poređenju s Jasonovim kamionetom. Samo imajte na umu da se auto neće ponovo pojaviti ako ga slupate ili ostavite negdje.

05 Eksperimentišite s foto modom

Grand Theft Auto VI je jedna od vizuelno najimpresivnijih igara ikada napravljenih. Bilo da se divite klasičnom zalasku sunca u stilu Miamija iznad vode iza Jasonove kuće, uživate u nevjerovatnom nivou detalja na modelima likova, ili radite nešto sasvim obično poput dizanja tegova ili ispijanja hladnog piva, Rockstar Games je u ovaj ogromni otvoreni svijet spakovao nivo detalja kakav još nije viđen.

Ponekad je teško otrgnuti se od potpunog uživljavanja u uloge Jasona i Lucije, ali s vremena na vrijeme pauzirajte igru i iskoristite foto mod da uhvatite kadar usred akcije, zabilježite taj nestvarni panoramski pogled ili napravite neku umjetničku fotku NPC-a, izloga ili vozila. Uz čitav niz efekata i kontrola kamere, možete napraviti sjajne snimke koji će vam poslužiti kao suveniri iz vremena provedenog u Leonidi. A i odlična je razbibriga ako ste bar malo zaluđeni fotografijom.

06 Odradite ronilačke izazove

Ronjenja su odličan način da zaradite nešto novca © Rockstar Games

Rano u glavnoj priči, Brian upoznaje Jasona s Kentonom, nakon čega krećete u misiju u kojoj vodite momačku večer na turu brodom, što ujedno služi i kao lov na blago kod zaštićene podvodne olupine. Nakon što završite ovu misiju, Kenton će Jasonu otkriti i druge lokacije na kojima može roniti i zamoliti ga da mu donese svako blago koje tamo pronađe, u zamjenu za dio zarade kada se ono proda.

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Sama ronjenja su prilično jednostavna, a brzinski obilazak od nekih 30 do 40 minuta može vam donijeti laganih 2.000 do 3.000 dolara. Završavanje početnog seta lokacija ubrzo nakon toga otključava još nekoliko njih, što vam daje još veći potencijal za zaradu na samom početku igre.

07 Istražite svijet

To ne bi bio moderan Grand Theft Auto da nema otvorenog svijeta koji vrvi od stvari koje možete doživjeti. Leonida u GTA 6 je vjerovatno najbolji Rockstarov svijet do sada – ne samo po pitanju vizuelne vjernosti i same veličine mape, već i zbog dinamičnih događaja koji se mogu odvijati svuda oko vas.

NPC-evi žive svoje svakodnevne živote, ponekad upadajući u nezgodne situacije ili tražeći pomoć. Ponekad ćete možda poželjeti napraviti korak unazad od života u kriminalnom podzemlju i uživati u nekim opuštenim aktivnostima, a u pojedinim slučajevima mogli biste naići na nešto zaista neobično i jedinstveno.

U GTA 6 se može dogoditi toliko jedinstvenih stvari da biste mogli završiti cijelu igru, a da uopće ne naiđete na neke od situacija koje otkriju drugi igrači. Ako posvetite vrijeme istraživanju svijeta, dajete sebi najbolju šansu da vidite i iskusite sve što Leonida nudi. Ovakvu igru prvi put doživljavate samo jednom, zato iskoristite maksimum iz svake prilike.

08 Napredujte kroz uvodne misije

Možda zvuči očigledno, ali iako Key Lento ima dosta toga za vidjeti i raditi, igra se zapravo ne otvara u potpunosti sve dok ne napredujete kroz glavnu priču. Zapravo, Key Lento gotovo da možete smatrati tutorijal regijom.

Prosječnom igraču trebat će otprilike 8 do 12 sati da završi prvo poglavlje igre, nakon čega se stvari znatno više otvaraju. Ako počnete imati osjećaj da ste manje-više vidjeli sve što početna područja nude, to vam je znak da krenete rješavati glavne misije. Kako budete napredovali, vidjet ćete da se paralelno otključava i sve više sporednih aktivnosti.