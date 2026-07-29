Mostar: Spektakularni dron show u znaku Red Bull Cliff Divinga

Čak 500 letjelica pojavilo se na noćnom nebu te su u letu svojim svjetlima kreirale različite oblike, među kojima su logotip Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, limenka energetskog napitka Red Bull i logotip Red Bulla, a prikazana je i animacija skoka te poruka "Hvala Mostar".

Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba Mostar: Spektakularni dron show © redbull.ba

Ovaj impresivan prizor na nebu istinski je oduševio Mostarce, turiste i sve one koji su ga imali priliku vidjeti tokom ugodne ljetne večeri.

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"Red Bull je bio prvi koji nam je ukazao povjerenje prije tri godine, a sada smo prvi put u Evropi zahvaljujući upravo Red Bullu. Za show je korišteno ukupno 500 dronova i zaista smo sretni zbog večerašnjeg performansa, publika je sigurno uživala", izjavio je Muyasar Abulkhair, osnivač i izvršni direktor kompanije Skyvertise, koja je realizovala show dronova.

Kao što je već najavljeno, četvrtak (30. juli) je prvi dan takmičenja u okviru stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, a najbolji skakači svijeta skakat će u Neretvu direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji skokova. Zagrijavanje je planirano za 15:00 sati, dok će prva runda skokova početi u 15:45 sati.

Drugi dan takmičenja (petak 31. juli) će se odvijati s platforme, tako da će muškarci skakati s visine od 27, a žene s 21 metar. Druga runda počinje u 15:15 sati s direktnim prijenosom na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

Finalni dan (subota, 1. august) donosi konačni "obračun" u borbi za pobjede. Takmičenje će početi u 16:30 sati, uz direktan prijenos na videoservisu YouTube , platformi Red Bull TV i Hayat TV.

Podsjetimo, za finalni dan takmičenja organizovan je poseban voz na relaciji Sarajevo – Mostar – Sarajevo. Polazak sa Željezničke stanice u glavnom gradu BiH je u 11:00 sati, a povratak iz grada na Neretvi u 19:00 sati. Povratna karta košta 30 KM i može se kupiti putem platforme ENTRIO .

Recimo i da su za petak, 31. juli, i subotu, 1. august, planirani nastupi na četiri stagea, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj sevdaha ove sedmice u Mostaru.