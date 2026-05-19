© Diego Sanches/Red Bull Content Pool
Soccer
Trenutak kada je Neymar Jr saznao da ide na prvenstvo s Brazilom
Zamisli da na ovaj način saznaš da si ponovo u reprezentaciji Brazila za Svjetsko prvenstvo 2026. godine!
Neymar Jr (34) otkrio je emotivan trenutak kada je saznao da je uvršten na spisak od 26 igrača Brazila za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo – saznao je to uživo kod kuće, okružen prijateljima, dok se objava emitovala na televiziji.
Dva dana nakon što je selektor Brazila Carlo Ancelotti potvrdio sastav za turnir, napadač Santos FC-a podijelio je snimak koji prikazuje kako je saznao da će se vratiti na najveću fudbalsku pozornicu s reprezentacijom Brazila – trenutak koji je imao posebnu težinu nakon povreda, neuspjeha i višemjesečne neizvjesnosti oko njegove reprezentativne budućnosti.
Pogledajte najnoviju epizodu serijala Neymara Jr-a na YouTube-u – 'Idem na Svjetsko prvenstvo
Neymar Jr je čekao kod kuće dok se sastav Brazila za Svjetsko prvenstvo otkrivao uživo
Prethodnih puta sam imao leptiriće u stomaku… ali ovaj put sam malo anksiozan
Na dan objave, prijatelji su iznenadili 34-godišnjaka pojavivši se u njegovoj kući kako bi zajedno uživo gledali otkrivanje sastava. Neymar Jr je već predstavljao Brazil na tri Svjetska prvenstva – 2014, 2018. i 2022. godine – ali ovaj put je, priznao je, osjećaj bio drugačiji.
"Prethodnih puta sam imao leptiriće u stomaku“, rekao je prije objave. „Ali ovaj put je drugačije. Malo sam anksiozan".
Širom Brazila, navijači su bili prikovani uz ekrane dok je novoimenovani selektor reprezentacije Carlo Ancelotti otkrivao svoj sastav tokom ceremonije u Rio de Janeiru.
„Bilo je teško izabrati ovih 26 igrača“, rekao je Ancelotti. „Konkurencija u ovoj zemlji je nevjerovatno velika.“
Soba je eksplodirala onog sekunda kada je Neymar Jr čuo svoje ime
U Neymarovoj kući, tenzija je nastavila rasti dok su se imena čitala jedno po jedno. Gabriel Martinelli. Igor Thiago. Uslijedila su i ostala.
A onda je došao taj trenutak.
Nakon slova M…“, rekao je voditelj u prenosu uživo.
“Neymar.”
Uspjeli smo, tata. Uspjeli smo
Neymar Jr je momentalno podigao obje ruke dok je cijela soba eksplodirala u slavlju. Zagrlio je prijatelje i porodicu jednog po jednog, a zatim nazvao svog oca.
Uspjeli smo, tata. Uspjeli smo“, ponavljao je preko telefona.
Nakon godina neuspjeha, Neymar Jr kaže da su ga navijači Brazila nosili do kraja
Taj trenutak dolazi nakon dugog perioda povreda, kritika i neizvjesnosti oko toga da li će se Neymar Jr uopšte vratiti na najveću fudbalsku pozornicu.
Ovo su suze čiste sreće
Neymar Jr je govorio o tome šta mu to znači, bez pokušaja da preuveličava stvari – samo je odao priznanje putu koji je morao preći da bi se vratio.
„S obzirom na sve što smo prošli, na sve što su me gledali kako prolazim, to što sam stigao ovdje i uspio da se takmičim na još jednom Svjetskom prvenstvu – to je nevjerovatno“, rekao je kasnije. „Ovo su suze čiste sreće.“
Oko njega se takođe jasno osjeća koliko mu je značila podrška izvana tokom tog perioda – posebno od navijača Brazila koji su ostali uz njega uprkos svim sumnjama.
„Želim da se zahvalim svakom Brazilcu koji me podržao i navijao za mene, koji je tražio da budem u sastavu“, rekao je. „Zaista je poseban osjećaj osjetiti tu ljubav navijača.“
Sada, dok se priprema za ono što bi moglo postati njegov četvrti nastup na Svjetskom prvenstvu, Neymar Jr je dao jedno posljednje obećanje:
„Apsolutno ćemo dati svoje živote da vratimo Pehar u Brazil.“