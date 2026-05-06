Od fana Gira do borbe za pobjedu: Giulio Pellizzari sanja velike snove
Da li već sanjaš o Rimu?
Moj um i tijelo su u Bugarskoj (ovogodišnja početna tačka), bolje je početi odatle. Giro d'Italia je moj dječački san. Stižem tamo sa samouvjerenim i spremnim timskim kolegama znajući da smo dali sve od sebe da budemo potpuno spremni.
Ove zime sam prvi put bio u Kaliforniji kako bih usavršio svoju vozačku poziciju u specijalizovanom zračnom tunelu. Projekt "Giro" je započeo prije nekoliko mjeseci pripremom za ravni dio od 40 km, koji nas čeka na 10. etapi i na kojem ćemo morati voziti žestoko. Volim hronometre, ali do sada se nikada nisam pripremao na tako specifičan način za njih.
Uspon je tvoj teren, zar ne?
Da, i na Giru nikad nije lako. Ne kaže se slučajno da je to "najteža utrka na svijetu u najljepšoj zemlji na svijetu". Do Blockhausa, cilja sedme etape, imat ćemo ideju o tome ko se može boriti za roze majicu, a ko ne, ali ni u prijelaznim etapama ne smijemo spustiti gard.
Nisam radio nikakvo izviđanje. Vozit ću i otkrivati uspone koje treba savladati, prateći upute koje ćemo dobijati iz timskog automobila.
Zajedno s Jaijem Hindleyjem, pobjednikom izdanja iz 2022. godine, bit ćeš vođa tima Red Bull – BORA – hansgrohe.
Jai mi daje mnogo savjeta. Divim mu se zbog načina na koji živi biciklizam, on je divna osoba, a ujedno i odličan sportista. Da bi nas podržao, tim je sastavio penjače i pomagače za ravnice. Giovanni Aleotti i Gianni Moscon će biti moji "anđeli čuvari". Nakon posljednjih nekoliko dana visinskih treninga u Val Senalesu, dobro smo raspoloženi.
Giro d'Italia je…?
Težak. Kao dijete, nisam propustio nijednu etapu sa svojim ocem Achilleom, koji mi je prenio svoju strast prema dva točka. Dobro se sjećam izdanja iz 2018. godine kada je Chris Froome preokrenuo utrku na Colle delle Finestreu i, čak i ranije, kada je Vincenzo Nibali (posljednji Italijan koji je osvojio roze majicu) pobijedio na Tre Cime di Lavaredu 2013. godine. U glavi desetogodišnjeg dječaka, ova roze mrlja koja viri iz snijega, ostala je zauvijek urezana.
Šta te motiviše i daje ti snagu?
Osim Red Bulla? Činjenica da biciklizam postaje elitni sport. To što veliki brendovi vjeruju u nas i opremaju nas je super.
Koje su tvoje najdraže uspomene iz prethodnih utrka?
Monte Grappa 2024 ostaje među najljepšim trenucima. Odvojio sam se i prvi prošao prvi prolaz, zatim me je na posljednjem usponu sustigao Tadej Pogačar i pobijedio, ali sam i ja stigao među prvima. On mi je dao svoje naočale i roze majicu.
Također sam prošle godine osjetio ogromnu naklonost publike na etapi na kojoj je Primož Roglič nažalost morao odustati, a ja sam zauzeo treće mjesto u San Valentino Brentonicu. Navijanje na Giro d'Italia me čini ponosnim i tjera me da uvijek dam više od sebe.
Koje ciljeve si sebi postavio?
Da uživam. Moj san je da osvojim Giro, prije ili kasnije. Šta god da se dogodi ove godine, bit će u redu, ali moja ambicija u karijeri je da kući donesem roze majicu. Jedan okret pedala za drugim, radim na tome.
Šta obećavaš domaćim navijačima?
Da ću dati sve od sebe. Tokom tri sedmice ću doživjeti trenutke kada će noge biti lagane, u drugim trenucima će biti teško, ali bezuvjetna podrška s njihove strane mogla bi napraviti razliku. Oduševljen sam što imam zajednički san s italijanskom javnošću.
Šta tražiš od navijača?
Da glasno navijaju za sve, dok mi naporno vozimo. Kada je Tirreno–Adriatico stigao u moj grad Camerino, prijatelji su mi rekli da su se odlično proveli. Jeli su i pili, bila je to prava zabava. Najljepši aspekt biciklizma je to što spaja ljude.