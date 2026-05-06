Od fana Gira do borbe za pobjedu: Giulio Pellizzari sanja velike snove

Giulio Pellizzari: Moj um i tijelo su u Bugarskoj (ovogodišnja početna tačka), bolje je početi odatle. Giro d'Italia je moj dječački san. Stižem tamo sa samouvjerenim i spremnim timskim kolegama znajući da smo dali sve od sebe da budemo potpuno spremni.

Ove zime sam prvi put bio u Kaliforniji kako bih usavršio svoju vozačku poziciju u specijalizovanom zračnom tunelu. Projekt "Giro" je započeo prije nekoliko mjeseci pripremom za ravni dio od 40 km, koji nas čeka na 10. etapi i na kojem ćemo morati voziti žestoko. Volim hronometre, ali do sada se nikada nisam pripremao na tako specifičan način za njih.