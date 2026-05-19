Pet najvažnijih zaključaka s Maxovog debija na utrci 24 sata Nürburgringa

Publika je s rasprodanih tribina gledala kako se Max Verstappen bliži pobjedi na 24 sata Nürburgringa, jednoj od najzahtjevnijih utrka izdržljivosti u autosportu, prije nego što je njegov tim s automobilom #3 Mercedes-AMG morao odustati zbog mehaničkog kvara pred sami kraj.

Ova utrka se održava na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife u Njemačkoj, a smatra se jednom od najtežih u autosportu, jer kombinuje 24 sata vožnje, promjenjive vremenske uslove, noćnu vožnju i konstantan saobraćaj različitih klasa vozila na zastrašujućoj stazi dugoj 25 kilometara poznatoj kao "Zeleni pakao". Ovogodišnje izdanje privuklo je nezapamćenu pažnju zbog Verstappenovog dugo najavljivanog debija, ulaznice su rasprodane, a zabilježen je i ogroman globalni interes. Ovo su najvažniji zaključci s ove utrke.

01 Svestrani Verstappen je ostavio sjajan dojam

Za Verstappena je utrka 24 sata Nürburgringa bila mnogo više od sporednog projekta. Nakon što je godinama govorio o svojoj strasti prema utrkama izdržljivosti, njegov dugo očekivani debi na Nordschleifeu bio je najjasniji znak do sada da želi testirati sebe u različitim disciplinama.

Njegov dolazak donio je ogromnu globalnu pažnju događaju i podigao je interes na daleko veći nivo od uobičajenog na utrkama izdržljivosti.

Verstappen se brzo snašao na jedinstvenoj stazi i uslovima © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Quotation Ono što mi se sviđa kod GT3 utrka jeste konkurencija i činjenica da u utrkama dijelite vožnju sa timskim kolegama Max Verstappen

Ranije se postavljalo pitanje može li se četverostruki svjetski prvak Formule 1 odmah prilagoditi jednom od najtežih izazova izdržljivosti, a on je odgovor dao veoma brzo, etablirajući se kao jedan od najbržih i najsmirenijih vozača u konkurenciji.

Nakon ranog upozorenja kada je prešao preko neravnine i skliznuo na travu, Max je pronašao impresivan ritam, obavljao je odlučna preticanja, odlično se snašao u saobraćaju na stazi i više puta je dovodio #3 Mercedes-AMG u borbu za vodstvo.

"Ono što mi se sviđa kod GT3 utrka jeste konkurencija i činjenica da u utrkama dijelite vožnju sa timskim kolegama. Na utrci 24 sata Nürburgringa staza je izuzetno zahtjevna, tako da je to jednostavno sjajna kombinacija", izjavio je Verstappen tokom jedne od pauza.

02 Team Verstappen - zajednički poduhvat

Iako je Verstappen očekivano bio u centru pažnje, sama utrka bila je potpuno drugačija od njegovih uobičajenih nastupa u jednosjedima. Ovo je bio kolektivni poduhvat jedne od najjačih postava na gridu. Iskusni vozači utrka izdržljivosti, Dani Juncadella, Jules Gounon i Lucas Auer, igrali su ključne uloge u održavanju Mercedes-AMG automobila s brojem 3 pri samom vrhu tokom gotovo cijelog dana utrkivanja.

Tim je izbjegao velike greške i incidente koji često odlučuju ovu utrku, a imao je i sjajan tempo kroz promjenjive vremenske uslove i gust saobraćaj. Juncadella je odlično vozio teške stintove, Gounon je održavao automobil u borbi, Auer je vraćao pozicije, tako da je posada automobila s brojem 3 provela veliki dio utrke ili u vodstvu ili tik iza lidera.

03 Verstappenove herojske noćne vožnje

Možda najuzbudljiviji dio utrke dogodio se tokom noći, kada Nordschleife postaje još strašniji zbog mraka i hladnijih uslova na stazi. Upravo tada je Verstappen vjerovatno pružio svoj najveći doprinos direktno se boreći protiv drugog Mercedes-AMG tima, konačnog pobjednika utrke, u napetom okršaju za prvo mjesto.

Oko 1:30 sati po lokalnom vremenu, Verstappen je odlučnim potezom prestigao Mara Engela i doveo automobil s brojem 3 na prvo mjesto, dok je Nijemac nakratko završio na travi tokom probijanja kroz saobraćaj.

Verstappen je potom ostao za upravljačem tokom dvostrukog stinta hrabro gradeći malu, ali vrijednu prednost, prije nego što je automobil predao timskim kolegama. Do nedjeljnog jutra Mercedes-AMG s brojem 3 bio je na čelu kolone.

04 Tri sata od slave – tako blizu, a ipak tako daleko

Manje od četiri sata prije kraja, Mercedes-AMG s brojem 3 djelovao je kao siguran pobjednik. Automobil je imao prednost od oko pet minuta, a njegovi vozači su kontrolisali veći dio utrke zahvaljujući dobroj strategiji i neumoljivom tempu sva četiri člana posade.

Mercedes-AMG GT3 #3 je pretrpio mehanički kvar tri sata prije kraja utrke

Ali situacija se naglo promijenila kada je Juncadella prijavio upaljenu lampicu ABS-a dok je uvjerljivo vodio. Problem je u početku bio podnošljiv, ali se brzo pogoršao uz čudne zvukove i vibracije, prije nego što je automobil drastično usporio i vratio se u boks.

Kao uzrok je identifikovan kvar pogonske osovine, čime je završen pokušaj u kojem su Max i društvo bili veoma blizu senzacionalne pobjede na debiju.

"To je veoma gorka pilula za progutati. Od trenutka kada smo preuzeli vodstvo, pogonska osovina je otkazala i naša borba za pobjedu bila je završena", rekao je Verstappen.

05 Nezapamćena atmosfera na Nordschleifeu

Utrka 24 sata Nürburgringa već je jedan od najlegendarnijih događaja kada je riječ o utrkama izdržljivosti, ali Verstappenovo učešće podiglo je interes na potpuno novi nivo. Globalna medijska pažnja rasla je tokom cijele sedmice, dok su vikend ulaznice navodno rasprodane prvi put u historiji događaja, jer su fanovi pohrlili gledati superzvijezdu na Nordschleifeu.

Čak i nakon odustajanja iz borbe za pobjedu, tim je osigurao da popravljeni automobil s brojem 3 izađe na stazu za posljednji krug kako bi Juncadella mogao pozdraviti prepune tribine i kampove oko staze.

To je bila savršena završna slika vikenda u kojem Verstappen možda nije pobijedio, ali je ipak ostavio ogroman utjecaj na utrku i svijet utrka izdržljivosti u cjelini.

"Želim se zahvaliti svima na podršci tokom cijelog vikenda. Pokušat ću se vratiti ovdje, ali ipak sve zavisi od mog rasporeda", kazao je Verstappen nakon utrke.