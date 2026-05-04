Verstappenov potez s utrke u Miamiju "zapalio" je društvene mreže

Velika nagrada Miamija je odmah nakon starta ušla u priličan haos, ali trenutak koji je svima ostao upečatljiv bio je onaj koji je priredio nizozemski vozač Oracle Red Bull Racinga i četverostruki šampion Max Verstappen.

Krenuvši odmah iza osvajača pole positiona Kimija Antonellija (kasnije i pobjednika utrke), Verstappen se odlično "ispalio" s drugog startnog mjesta, međutim, samo nekoliko sekundi nakon toga, Nizozemac je u prvim zavojima izgubio kontrolu nad stražnjim krajem bolida i okrenuo se za 360 stepeni usred guste grupe vozača koji su se borili za pozicije.

Dok su fanovi zadržavali dah posmatrajući šta će se dogoditi, Max je majstorski uspio zadržati bolid pod kontrolom i izbjeći veći incident koji je mogao okončati njegovu utrku već u prvom krugu.

Verstappen je zadržao kontrolu u nemogućoj situaciji

S bolidima koji prolaze oko njega, Verstappen je napravio puni okret od 360 stepeni, izbjegao je kontakt s ostalim vozačima i potencijalnu katastrofu u trenutku koji je "zapalio" društvene mreže.

"Jedini vozač na gridu koji je ovo mogao spasiti", napisao je jedan F1 fan u komentaru ispod videa koji je objavio zvanični profil Formule 1 nakon utrke.

"Max je praktično sam nosio utrku. Da on nije vozio, ovo bi bila najdosadnija utrka", dodao je drugi.

Verstappen je na timskom radiju preuzeo odgovornost za vlastitu grešku i izvinio se ekipi.

“Da, napravio sam grešku. Previše sam okrenuo upravljač i onda napravio 360. Naravno da je to šteta, ali na kraju krajeva, i ja sam samo čovjek", rekao je Max za austrijski ORF.

Sjajan povratak Maxa: Od okretanja na stazi do petog mjesta

Iako je zbog okretanja na stazi Verstappen pao na deveto mjesto, utrka je bila daleko od kraja za četverostrukog svjetskog prvaka. Kada je safety car izašao na stazu zbog sudara u kojem je učestvovao njegov timski kolega Isack Hadjar, Verstappen se odlučio na rani prelazak na tvrde gume, tako da se na stazu vratio na 16. mjesto.

Nakon toga, nizozemski as je krenuo u proboj prema naprijed pretičući vozače na zahtjevnoj uličnoj stazi u Miamiju te se uključio u borbu za podijum.

Pobjednik utrke Kimi Antonelli grli Verstappena nakon nezaboravne utrke © Getty Images/Red Bull Content Pool

Međutim, ta strategija je imala svoju cijenu. Dugi period vožnje na tvrdim gumama počeo je uzimati danak u posljednjim krugovima, a uprkos žestokoj borbi za zadržavanje pozicija, Verstappen je na utrku završio kao petoplasirani.

"Bila je to vrlo sadržajna utrka. Nažalost, u prvom krugu sam izgubio stražnji dio i okrenuo se u drugom zavoju, što je zaista bilo šteta. Dobro sam se vratio, ali onda smo morali da se snađemo i minimiziramo gubitak vremena", izjavio je Max.

Uprkos tome što se nije našao na podijumu, on je ipak istakao pozitivne strane u ukupnim performansama i smjeru kretanja tima.

"Malo smo poboljšali performanse, što je zaista obećavajuće. Sve u svemu, bio je to pozitivan vikend za nas i dobro je vratiti se u formu. Bolid je u fazi razvoja i mi nastavljamo 'pritiskati' i pokušavati napredovati, tako da idemo u pravom smjeru", poručio je Verstappen.

Rezultati utrke za Veliku nagradu Miamija 1. Mercedes Bodovi 25 2. McLaren Bodovi 18 3. McLaren Bodovi 15 4. Mercedes Bodovi 12 5. Oracle Red Bull Racing Bodovi 10 Pozicija Vozač Tim Bodovi 1. Mercedes 25 2. McLaren 18 3. McLaren 15 4. Mercedes 12 5. Oracle Red Bull Racing 10