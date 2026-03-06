Poznati timovi takmičenja Red Bull Target Jumping, sve je spremno za akciju

Četiri sedmice prije takmičenja Red Bull Target Jumping za 2026. godinu u Zakopanama u Poljskoj, objavljeni su kompletni sastavi timova. Prvi put su kapiteni timova sami birali svoje skakače umjesto da ih nasumično izvlače, ali uz jedan izuzetak - poljske skakače su birali fanovi putem online glasanja.

Otkrivamo ko će biti u svakom od timova na takmičenju Red Bull Target Jumping 1. aprila 2026. godine i koje legende će ih predvoditi.

01 Strategije odabira

Kapiteni timova su Adam Małysz, Janne Ahonen, Martin Schmitt, Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern, a svi su slijedili različite strategije tokom procesa selekcije uoči događaja koji se ne smije propustiti.

Neki su se oslanjali na provjerena imena, dok su drugi prilagodili svoje izbore iz prošle godine. Ahonen, koji je debitovao kao kapiten, iznenadio je sve svojom prvom odlukom, odabravši Gregora Deschwandena umjesto najboljeg skijaša skakača na svijetu Domena Prevca.

"On je lud", rekao je Finac kroz smijeh.

Gledajte akciju uživo iz Zakopana 1. aprila

02 Tim Małysz

Adam Małysz, domaćin i kreator događaja, odlučio se za svog sunarodnika i trostrukog olimpijskog osvajača medalje Kacpera Tomasiaka zajedno s Bugarinom Vladimirom Zografskim, dok mu je sudbina dodijelila i Ukrajinca Yevhena Marusiaka.

Adam Małysz je prošle godine vodio svoj tim do četvrtog mjesta © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Poljski navijači unijeli su malo ekscentričnosti u Małyszov tim, glasajući za dvostrukog pojedinačnog svjetskog prvaka Piotra Żyłu. Zabava je zagarantovana, a komunikacija ne bi trebala biti problem.

Postavu čine:

Kacper Tomasiak (Poljska)

Piotr Żyła (Poljska)

Vladimir Zografski (Bugarska)

Yevhen Marusiak (Ukrajina)

03 Tim Schmitt

Martin Schmitt, čiji je tim trijumfovao 2025. godine, položio je nadu u dokazane sportiste. Nijemac je odabrao Anžea Lanišeka uz poruku: "Držim se svog tima". Uopće nije iznenađenje što je odabrao i Andreasa Wellingera, dok su mu glasovi navijača poklonili Dawida Kubackog, još jednog člana prošlogodišnjeg pobjedničkog tima, koji je tako kompletirao gotovo identičnu postavu kao i 2025. godine.

Postavu čine:

Anže Lanišek (Slovenija)

Dawid Kubacki (Poljska)

Marius Lindvik (Norveška)

Andreas Wellinger (Njemačka)

Martin Schmitt slavi pobjedu sa svojim timom 2025. godine © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Tim Ahonen

Janne Ahonen će još jednom obnoviti svoje poznato rivalstvo s Małyszom u drugom izdanju Red Bull Target Jumpinga. Nakon što je iznenadio i kao prvog izabrao Deschwandena, Finac je za svoj tim "rezervisao" i nedavnog osvajača srebrne olimpijske medalje Kristoffera Sundala te svjetskog prvaka iz 2020. godine Karla Geigera, dok je Maciej Kot dodan u tim putem glasanja.

Postavu čine:

Gregor Deschwanden (Švicarska)

Maciej Kot (Poljska)

Kristoffer Sundal (Norveška)

Karl Geiger (Njemačka)

05 Tim Morgenstern

U onome što na papiru izgleda kao impresivna postava, Thomas Morgenstern se odlučio za osvajača olimpijske zlatne medalje i dobitnika brojnih drugih priznanja Ryōyūa Kobayashija. Pawel Wasek, Timi Zajc i Tate Frantz pridružili su se "japanskoj sili".

Postavu čine:

Ryōyū Kobayashi (Japan)

Pawel Wasek (Poljska)

Timi Zajc (Slovenija)

Tate Frantz (SAD)

Očekuje se još jedan dramatičan Red Bull Target Jumping © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Tim Goldberger

Nakon što je u svoj tim dodao Prevca, Andreas Goldberger je rekao sljedeće: "Odlično! Onda mu odmah mogu računati 20 metara više u svakom skoku".

Vjerovatno je mislio na let od 150,5 metara s prošlogodišnjeg događaja, koji je izveo sjajni Slovenac. Baš kao i 2025. godine, Goldberger je odabrao Valentina Fouberta, dok su Alexander Zniszczoł i Alex Insam kompletirali tim legendarnog Austrijanca.

Postavu čine:

Domen Prevc (Slovenija)

Aleksander Zniszczoł (Polljska)

Valentin Foubert (Francuska)

Alex Insam (Italija)

1 min Watch Domen Prevc jump 150.5m See the longest jump from Red Bull Target Jumping 2025: 150.5m from Slovenian Domen Prevc, who set an unofficial record at the Wielka Krokiew in Zakopane.

Kako će se vrhunski svjetski sportisti nositi s ciljem od 1.000 metara, vidjet ćemo 1. aprila. Ove godine izuzetno precizne sportiste očekuje dodatna nagrada. Ako neko dostigne zadanu udaljenost, tim će dobiti Jokera. Kapiten će u tom slučaju moći oduzeti ili dodati između jednog i tri metra od ukupne udaljenosti ili ostaviti rezultat nepromijenjenim.

Red Bull Target Jumping se vraća s uzbudljivim drugim izdanjem za 2026. godinu. Uključite se 1. aprila da biste uživali u svoj akciji uživo.