Prva ručno izrađena vozila stigla na Red Bull Soapbox Race Sarajevo

Četrdeset ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine sutra, 6. septembra, na Alipašinom polju učestvovat će u Red Bull Soapbox Race Sarajevo, utrci ručno izrađenih vozila bez motora koja će na stazi dugoj oko 400 metara pokušati savladati prepreke i gravitaciju, ali i osvojiti publiku i sudije kreativnošću i nastupom.
Događaj okuplja takmičare željne dobre zabave, brzine i prilike da svoje neobične ideje pretvore u vozila spremna za utrku. Prva vozila već su počela pristizati na lokaciju, gdje se po dolasku obavlja inspekcija koja uključuje vaganje, mjerenje i opću provjeru njihove tehničke ispravnosti.
Među prvima je stigla ekipa Mumijevi iz JU Mješovite srednje škole Gračanica, koju čine profesor Eldin i njegovi učenici. Njihovo vozilo, inspirisano crtićem „Mumijevi“, nastalo je kao maturski rad, a izrađeno je od recikliranih materijala. Učenici su radili u radionici koju im je ustupio djed Hamid, ujedno i njihov nadzor tokom izrade, dok će cijelu priču na stazi upotpuniti kostimima omiljenih likova iz djetinjstva.
„Željeli smo se kroz malo parodije i šale prisjetiti crtanih filmova uz koje smo mi odrastali, ali i mlađoj publici predstaviti junake koje možda ne poznaju. Najvažnije je da smo zajedno napravili vozilo, naučili mnogo i maturski rad pretvorili u iskustvo koje ćemo dugo pamtiti“, poručuju Mumijevi.
Iz Banje Luke stigle su Superbrke, ekipa okupljena oko istoimenog udruženja koje promoviše brigu o muškom zdravlju i važnost preventivnih pregleda. Njihova brkovima inspirisana vozilica napravljena je od početka u vlastitoj režiji, uz mnogo varenja i kreativno korištenje dijelova tački, bicikla i drugog materijala pronađenog u radionicama. Prvobitno je trebala imati četiri točka i dva vozača, ali će se na startu ipak pojaviti na tri točka i s jednim vozačem. Na lokaciju su je dovezli u Renaultu 4 iz 1990. godine, a prije početka utrke izvest će simbolični pregled kojim žele pokazati da svi trebaju biti „fit to race“.
„Naša poruka je ozbiljna, iako je prenosimo kroz zabavu: muškarci trebaju redovno odlaziti na preventivne preglede. Ako prije utrke provjeravamo vozilo i vozača, onda još više trebamo voditi računa o vlastitom zdravlju“, ističu Superbrke.
Na domaćem terenu nastupit će SVR Moto Sport sa svojom „Švrakinskom formulom“. Članovi ekipe, inače iskusni majstori, od početka su imali jedan cilj: sastaviti vozilo i dovesti ga na start. Nakon tri do četiri neprospavane noći i mnogo improvizacije, u tome su uspjeli. Kao ekipa koja je do lokacije stigla pješke, odlučno naglašavaju da je Švrakino selo postalo „prvo selo koje je dobilo svoju formulu“, a uvjeravaju i da je vozilo prošlo sve stres-testove.
„Nije uvijek bilo jasno kako ćemo doći do gotovog vozila, ali odustajanje nije bilo opcija. Improvizovali smo, radili noćima i sada jedva čekamo da Švrakinska formula pokaže šta može na domaćem terenu“, kažu iz SVR Moto Sporta.
Kapije Red Bull Soapbox Race Sarajevo otvaraju se sutra u 11:00 sati, kada počinju muzika i zagrijavanje uz Helem Nejse, DJ Soula i goste iznenađenja, dok glavni program i utrka startaju u 12:30 sati. Ulaz je besplatan. Zbog očekivanog velikog broja posjetilaca i ograničenog broja parking mjesta preporučuje se dolazak javnim gradskim prijevozom, dok će na ulicama uz trasu biti na snazi privremeno izmijenjen režim saobraćaja.
Ulazak u prostor događaja moguć je kroz označene ulaze uz sigurnosnu kontrolu, a nije dozvoljeno unositi staklenu i PET ambalažu, limenke, vlastitu hranu i piće, pirotehniku, oružje, oštre i druge potencijalno opasne predmete, uz izuzetke za bebe, malu djecu i zdravstvene potrebe.
Djeca mlađa od 12 godina trebaju biti u pratnji roditelja ili staratelja, a posjetiocima se zbog najavljenog toplog i sunčanog vremena preporučuju lagana odjeća, zaštita od sunca i raniji dolazak.