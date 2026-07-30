Red Bull Cliff Diving Svjetska serija jubilarni deseti put stigla je u Mostar, a danas će biti održana prva runda spektakularnog takmičenja u skokovima sa Starog mosta.

Početak prve runde skokova zakazan je za 15:45 sati, a najbolji svjetski skakači i skakačice nastupit će direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji. Voditelji programa bit će dvojac iz Helem Nejse, Gaga i Stihi, a za muzički dio zadužen je DJ Soul. Potom će u noći s četvrtka na petak biti podignuta platforma, tako da će žene tokom drugog i trećeg dana takmičenja skakati s visine od 21 metar, a muškarci s 27 metara.

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Redoslijed takmičara je, kao i prethodnih godina, određen kroz zanimljivi Lucky Draw predvođen voditeljskim parom iz grupe Helem Nejse, koji je upriličen kod Starog mosta. Skakači i skakačice su učestvovali u kvizu "jedan na jedan" te su nakon pritiska na taster odgovarali na pitanja o Mostaru, čime su zvijezde Red Bull Cliff Diving Svjetske serije pokazale koliko su naučile o gradu na Neretvi.

Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba Lucky Draw 2026. u Mostaru © redbull.ba

Najbrži na tasteru i najbolji u poznavanju "materije" imali su pravo birati koji po redu će skakati sa Starog mosta prema hladnoj smaragdnoj ljepotici Neretvi.

Redoslijed takmičara izgleda ovako:

muškarci: Jucelino Junior (W), Michael Foisy (W), Miguel Garcia (W), Carlos Gimeno, Yolotl Martinez (W), Pierrick Schafer (W), Constantin Popovici, Aidan Heslop (W), Sergio Guzman (W), James Lichtenstein, Gary Hunt i Oleksiy Prygorov

žene: Maike Halbisch (W), Lisa Faulkner, Simone Leathead, Kaylea Arnett, Iris Schmidbauer (W), Xantheia Pennisi, Stella Forsyth (W), Molly Carlson, Ginni Van Katwijk, Rhiannan Iffland, Morgane Herculano (W) i Nelli Chukanivska (w – wildcard, pozivnica).

Treba reći da u Mostaru neće nastupiti trojica skakača, a to su David Colturi, Jonathan Paredes i Catalin Preda. U gradu na Neretvi prvi put će se publici predstaviti Stella Forsyth, Maike Halbisch, Morgane Herculano, Jucelino Junior, Yolotl Martinez i Pierrick Schafer.

Kada je riječ o ukupnom poretku prije početka takmičenja u Mostaru, koji je šesti put pretposljednja stanica sezone, lider u muškoj konkurenciji je takmičar s wildcardom Aidan Heslop (Velika Britanija) s 52 boda, ispred drugoplasiranog Amerikanca Jamesa Lichtensteina, koji ima 44 boda. U top 5 su još Rumuni Constantin Popovici (35 bodova) i Catalin Preda (32 boda) te Meksikanac Jonathan Paredes (23 boda).

U ženskoj konkurenciji vodi fenomenalna Australka Rhiannan Iffland, koja nakon tri održane stanice ima ukupno 57 bodova. Slijedi je Kanađanka Simone Leathead, koja je skupila 37 bodova, a u top 5 se nalaze Kanađanka Molly Carlson (33 boda) te Amerikanke Lisa Faulkner (33 boda) i Kaylea Arnett (31 bod).

Za one koji ne budu u prilici da borave u Mostaru, za drugi i treći takmičarski dan osiguran je direktan prijenos. U petak i subotu skokove će biti moguće uživo pratiti na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije , a finalnog dana takmičenja (subota) i putem platforme Red Bull TV te Hayat TV.

Podsjetimo, oni koji žele u subotu doputovati u grad na Neretvi bez brige o gužvama i parkingu, na raspolaganju imaju posebno organizovan voz na relaciji Sarajevo - Mostar - Sarajevo. Polazak je zakazan za 11:00 sati s Glavne željezničke stanice u Sarajevu, a povratak iz Mostara je u 19:00 sati. Cijena povratne karte iznosi 30 KM, a kupovinu je moguće obaviti putem platforme ENTRIO . Preostaje samo da se udobno smjestite te uz muziku i osvježenje uživate u vožnji jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi.

Recimo i da će Mostarci, posjetitelji i turisti nakon spektakularnih skokova nastaviti zabavu uz muzički program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Posebno se izdvaja nastup grupe Divanhana u Bijelom baru u subotu 1. augusta, koji će dodatno upotpuniti ugođaj sevdaha ove sedmice u Mostaru.