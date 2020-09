Sport et études : 5 conseils pour un équilibre parfait

Tu reconnais sans doute cette situation. L'année académique ne fait que commencer et tes journées sont déjà surchargées de cours, de dîners, de délais, de fêtes en bulle et parfois même d’études. Et quelque part dans cet horaire chargé, tu essaies désespérément de trouver du temps pour une séance de sport bien nécessaire ...

Plus facile à dire qu'à faire ? Pourtant, il vaut mieux ne pas ignorer le sport. Tu obtiendras non seulement plus (oui, plus!) d'énergie, mais aussi une meilleure humeur, une meilleure mémoire et une meilleure concentration ! Et donc : voici cinq conseils pour combiner le sport et les études !

1. Pratique du sport à ton école supérieure ou université

Beaucoup d’écoles supérieures et universités proposent des cours de sport à leurs étudiants. Le gros avantage ? Cela te coûtera beaucoup moins cher qu'un abonnement fitness ! De plus, tu peux également prendre des cours collectifs si tu as besoin d'un peu de motivation supplémentaire et les cours de sport sont généralement donnés dans différents campus. De cette façon, tu n’as souvent pas à te déplacer trop loin et, avec un peu de chance, tu pourras peut-être même participer à un cours de sport dans le même bâtiment après les cours !

2. À deux > tout(e) seul(e)

Pas le temps de pratiquer du sport parce que tu as rendez-vous avec des amis après les cours ? Dans ce cas, invite-les à te rejoindre ! Parce que faire du sport avec ta bulle est toujours plus amusant que seul. Vous pourrez vous motiver mutuellement pour aller encore plus loin et ce sera tout aussi amusant. Gagnant-gagnant ! Et en parlant de motivation : peut-être que tu peux immédiatement transformer ce pote sportif en camarade d'étude !

3. Prévois un moment sportif fixe

Essaie de trouver de la régularité dans tes séances d'exercice en programmant une ou deux heures fixes chaque semaine et en te tenant à ce schéma pour le reste de l'année. Tu verras qu'après un certain temps, cela devient une routine, par exemple, de faire du sport le mercredi après les cours et de planifier d'autres activités autour de cette activité.

4. Cherche un sport qui te plaît vraiment

Si tu n'aimes vraiment pas le sport et que tu dois rassembler tout ton courage pour faire suffisamment d'exercice, il est peut-être temps d'essayer un autre sport. Car tu ne continueras pas à faire quelque chose que tu n’aimes pas faire, et tu le reporteras aussi plus facilement. Et ce n'est bien évidemment pas le but !

5. Ou reste tout simplement chez toi