Of je nu lokaal of online massive multiplayer shooters, racegames of zelfs platformgames speelt, één regel geldt altijd: hoe meer zielen, hoe meer vreugde ... en de overwinningen smaken des te zoeter! Vandaar dus: een lijst met de 15 beste co-op games voor pc . Waar wacht je nog op om samen met anderen een spelletje te spelen?

1. Fortnite Battle Royale (2017)

Fortnite brengt miljoenen volgers over de hele wereld samen en is – weinig verrassend – een van de meest populaire co-op pc-games die momenteel op de markt zijn. Fortnite Battle Royale is een PvP-game (speler-versus-speler) boordevol actie met ook een dosis strategie . In elk spel strijden 100 spelers tegen elkaar en schakelen ze elkaar tot de allerlaatste één na één uit. Dit is niet het moment om je waakzaamheid te laten verslappen!

2. Killing Floor 2 (2016)

Killing Floor 2 is een co-op first-person shooter (FPS) waar maximaal zes spelers tegelijk mee kunnen spelen. We worden geconfronteerd met golven Zeds, militaire klonen die zijn vrijgegeven door een geschifte onderzoeker. Sinds de release op 18 november 2016 is Killing Floor 2 beoordeeld als een van de beste zombiegames op pc en is de fun vertienvoudigd!

3. Left 4 Dead 2 (2009)

Left 4 Dead 2 is een klassieke pc-titel van Valve die gore-liefhebbers in verrukking brengt met zijn talloze confrontaties met zombies . Om ook maar een kort ogenblik te overleven, moet je een sterk team hebben dat klaarstaat om je te verdedigen tegen de hordes levende doden en hun verrassingsaanvallen. Het hectische tempo van Left 4 Dead 2 vereist dat je constant in communicatie blijft met je teamgenoten: headset uitzetten verboden!

4. Divinity: Original Sin 2 (2017)

Divinity: Original Sin 2 is een rollenspel boordevol meeslepende avonturen en interactieve ervaringen. Deze co-op game voor pc behoort volgens PCGamesN tot de beste in zijn categorie. Je raakt heel snel in de ban van de ongebreidelde magie en bovennatuurlijke rijken. In deze wereld is teamcommunicatie essentieel om niet te bezwijken voor aanvallen van vijanden.

5. Rainbow Six Siege (2015)

Deze PvP-shooter dompelt ons onder in een spannende tactische interventie. Tom Clancy's Rainbow Six Siege biedt je verschillende agentopties en een winkel met alles wat je nodig hebt om je personage te customizen en zo dodelijk mogelijk te maken. Sinds de release in december 2015 zijn fans van co-op games er gek op.

6. Diablo III (2012)

De pc-versie van deze actie-RPG werd uitgebracht in mei 2012 en het duurde niet lang voor records werden gebroken in de categorie computerspellen: er werden meer dan 3,5 miljoen exemplaren van verkocht binnen 24 uur na de release. De derde aflevering van de gelijknamige serie biedt zeven personageklassen. Het doel: Diablo, de Lord of Terror, verslaan. Diablo III bestaat uit vier bedrijven en biedt eindeloze mogelijkheden voor teamwork. De game fascineert met zijn stimulerende gameplay en beklijvende plot.

7. Call of Duty: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: Modern Warfare is een co-op game die ons van begin tot eind in een episch verhaal onderdompelt. Het biedt zowel klassieke als coöperatieve multiplayer-opties met een uitstekende toegankelijkheid. Deze titel vereist de 64-bits versie van Windows 7 of Windows 10.

8. The Division 2 (2019)

In Tom Clancy's The Division 2 wordt een team van hoogstaande agenten aangevoerd in een wanhopige stad in Washington nadat een virus het grootste deel van de bevolking heeft weggevaagd . Deze shooter RPG vol actie kan in PvP- of Co-op-modus worden gespeeld. The Division 2 werd uitgebracht op 15 maart 2019 en kreeg een M voor jongvolwassenen.

9. Don't Starve Together (2016)

Er gaat niets boven Don't Starve Together om met je vrienden te verdwalen in de wildernis en je overlevingsinstinct te testen. Dit is een uitbreiding van het overlevingsspel Don't Starve dat zes mensen tegelijk kunnen spelen. Start een openbaar of privéspel met vrienden of vreemden om te zien wie het langst zal overleven in de donkere en sombere wereld van Don't Starve.

10. Monster Hunter: World (2018)

De Windows-versie van het actie-rollenspel Monster Hunter: World werd uitgebracht in augustus 2018 en heeft sindsdien niet aan populariteit ingeboet. Het doel van het spel is om monsters te vangen of uit te schakelen , waarna je de materialen die ze meedragen, moet proberen af te pakken om er je eigen uitrusting, harnas en wapens van te maken. Je kan in groep (tot vier personen) jagen of de beesten solo trotseren.

11. Sea of Thieves (2018)

In Sea of Thieves , een first-person actie-avonturengame, worden spelers snel meegevoerd naar een wereld die is geïnspireerd door de Goonies en Pirates of the Caribbean . Het doel van deze multiplayer game: een legendarische piraat worden door een reeks reizen te maken voor verschillende handelsbedrijven.

12. Grand Theft Auto Online (2013)

Sinds de release in oktober 2013 is Grand Theft Auto Online een doorslaand wereldwijd succes geweest. Fans van de serie moesten tot november 2015 wachten op de pc-versie van dit multiplayer actie-avonturenspel , maar ze werden niet teleurgesteld. In deze versie kunnen 30 mensen tegelijkertijd in de co-op modus spelen, door de straten van San Andreas racen en verschillende missies voltooien om verder te komen in het spel.

13. Portal 2 (2011)

Valve lanceerde in april 2011 Portal 2 , een puzzel- en platformspel waarin je teleportatieportalen op de juiste plaatsen moet zetten om door de levels te komen. De coöperatieve modus stelt spelers in staat om als team puzzels op te lossen en in de huid te kruipen van personages als P-Body en Atlas. De game is compatibel met Mac OS X, Windows en Linux.

14. Payday 2 (2013)

Deze first-person shooter is het vervolg op de game Payday: The Heist uit 2011. Wederom worden we meegesleurd in een overval, maar deze keer in de metro van Washington. Met drie vrienden (of vreemden) tegelijk kunnen we naar eigen goeddunken auto's stelen of in winkels en banken binnendringen en drugs produceren en verdelen. We begrijpen waarom Payday 2 de M rating voor jongvolwassenen meekreeg.

15. Minecraft (2009)

Minecraft is de best verkochte game aller tijden . Hij biedt solo- en multi-player speelopties: in competitie- of teammodus kun je het opnemen tegen hordes en een nieuwe wereld bouwen met behulp van de verschillende gereedschappen en materialen die je in dit driedimensionale universum vindt. Er worden verschillende spelmodi aangeboden om verschillende soorten spelers tevreden te stellen: hardcore, survival, avontuur, creatief en toeschouwer.