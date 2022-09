In Nederland had er maar één man een doelwit op zijn rug: Max Verstappen. Heel het weekend lang zette iedereen alles op alles om te verhinderen dat hij voor eigen publiek zou winnen. Tevergeefs. Dit weekend wordt er gereden op het Autodromo Nazionale di Monza dat tegelijk zijn honderdjarige bestaan viert. Zal het Scuderia Ferrari lukken om eindelijk nog eens thuis te winnen of vliegt Verstappen voor het eerst naar wist in Monza?

01 Max zet de zegereeks (Zand)voort

Door de korte en smalle layout van het circuit van Zandvoort waren de kwalificaties enorm belangrijk en werden we getrakteerd op de kleinste tijdsverschillen van het hele seizoen. De strijd om de pole ging tussen Ferrari, Mercedes en Oracle Red Bull Racing... Met Max die aan het langste eind trok.

Tijdens de race leek de overwinning na enkele ronden al verzekerd voor de Nederlander, maar tot ieders verrassing bleek de harde band beter te werken dan verwacht. Mercedes en Alpine waren de enige teams die hierop hadden ingezet en zouden zo met één stop de finish kunnen halen, terwijl de rest er twee nodig zou hebben. Maar door een opeenvolging van de virtual safety car bij de opgave van Tsunoda en een volwaardige safety car bij de pech van Bottas, kon iedereen tot tweemaal toe extra pitten zonder aanzienlijk tijdverlies.

Hamilton leidde de race na de safety car, maar omdat hij op medium banden stond en iedereen achter hem op zachte, viel hij al snel terug in de rangorde en nam Max zijn verdiende plaats voor eigen publiek opnieuw in. George Russell overtuigde zijn team om ook op zachte banden te gaan en werd beloond met een tweede plaats, voor de Ferrari van Charles Leclerc.

02 100 jaar Monza

Het legendarische circuit van Monza viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Het staat al sinds het begin op de F1 kalender, waar het in 1950 de afsluiter was van dat allereerste seizoen. Het circuit waarop toen gereden werd, verschilt niet zoveel met dat van vandaag. De moeilijke chicanes ontbraken, maar voor de rest is het originele traject nog goed herkenbaar. Over de jaren heen is het enkele keren gewijzigd, maar de huidige layout is in gebruik sinds 2000.

Het opvallendste deel van het circuit wordt wel niet meer gebruikt: de Oval. Dit stuk piste maakte vanaf 1954 deel uit van de omloop waardoor een lap maar liefst 10 km lang was. Wanneer de rijders uit de laatste bocht Parabolica kwamen, ging het rechtdoor naar de Oval die dan terug uitkwam op het rechte stuk van de start/finish. Een enorm uniek en uitdagende layout die slechts vier keer gereden werd in de F1 (55', 56', 60' en 61'). Andere raceklassen bleven tot 1969 dit traject gebruiken. De Oval bestaat nog steeds, maar is fel gedegradeerd. In de film 'Grand Prix' uit 1966 kan je de racewagens over de Oval zien scheuren.

Monza Parabolica, nu 'Curva Alboreto' © @Aldaw0lf

Dit weekend zal er enkel gereden worden op de traditionele piste van 5793 meter. Monza is één van de snelste en meest technische circuits van de kalender. Het grootste gedeelte van de ronde rijdt men vol gas, gevolgd door heel trage chicanes waar de piloten vol op de rem moeten. De wagens krijgen weinig downforce en er wordt extra aandacht besteed aan het afstellen van de remmen. De race is ook erg belastend voor de wagens, waardoor we dit weekend waarschijnlijk mechanische opgaven zullen zien.

De bolides rijden op Monza ook aan de hoogste snelheden die de F1-wagens kunnen halen. Dit is natuurlijk een voordeel voor Oracle Red Bull Racing, die de hoogste topsnelheid van alle teams heeft. Dus misschien zien we Max voor de eerste keer in zijn carrière de Grote Prijs van Italië winnen.

03 Onder het wakend oog van de Tifosi

Zoals bij elke race in Italië, is het publiek er hoofdzakelijk om één team te zien winnen: Scuderia Ferrari. De fans - beter bekend als de Tifosi - wachten al sinds 2019 en de winst van Leclerc op een volgende overwinning van de felrode bolides. Dat betekent niet dat we afgelopen twee jaar niet op spectaculaire races getrakteerd werden. In 2020 kende Lewis Hamilton een echte offday door te pitten terwijl de pitlane gesloten was en een zo goed als gewonnen race verloor. Aan de leiding reed toen tot ieders verbazing Lance Stroll. Die kon helaas de Alpha Tauri van Pierre Gasly niet achter zich houden. Die moest op zijn beurt voor de rest van de race een felle strijd aangaan met de McLaren van Carlos Sainz. Uiteindelijk won Gasly toch zijn eerste race.

Ook vorig jaar kregen we zo’n verrassende winnaar. Tijdens de sprintrace op zaterdag was Daniel Ricciardo naar de derde startplaats geklommen, maar door een straf van Bottas veroorzaakt door een motorwissel, kon hij uiteindelijk vanaf tweede plaats vertrekken. Bij de start snoepte hij de leiding af van Max Verstappen en controleerde hij de race vanaf de eerste plek. Een slechte stop van Verstappen leidde tot een ongelukkig aanrijding met Lewis Hamilton waardoor beide kemphanen uit de race lagen.

Pech in Monza voor Max Verstappen en Lewis Hamilton © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ondertussen had Ricciardo na de stops nog steeds de leiding met zijn teamgenoot Lando Norris achter zich. Die was maar al te gretig om zelf de kop over te nemen, maar het team weerhield hem. Zo behaalde McLaren een 1-2 finish en hun eerste overwinning sinds 2012.

04 Weetjes

Afgelopen weekend reed Oracle Red Bull Racing zijn 5000ste ronde aan de leiding van een F1-race, een record dat nog maar 5 teams in de geschiedenis van de F1 gehaald hebben.

Het seizoen is nog niet gedaan en Max Verstappen heeft, net als vorig seizoen, zijn persoonlijk record van 10 overwinningen in één seizoen al behaald.

Als hij nog 4 keer wint, breekt hij het record van Vettel en Schumacher.

De race in Monza is de kortste race van het seizoen. In 2003 was het de kortste wedstrijd ooit. Michael Schumacher won na 74 minuten.

Het circuit heeft een pole lap met de hoogste gemiddelde snelheid. Lewis Hamilton reed die in 2020 met een gemiddelde snelheid van 264,363 km/u.

Daarnaast kent het parcours ook het record voor de spannendste finish. Het scheelde slechts één honderdste tussen eerste en tweede plaats in de race van 1971. Peter Gethin won toen voor Ronnie Peterson.

De GP van Italië staat onafgebroken op de kalender van de F1, een record dat het deelt met de GP van Groot-Britannië.

Maar in tegenstelling tot die laatste is het nagenoeg altijd op hetzelfde circuit gereden: Monza. Enkel in 1980 werd het op Imola gereden.

Johnny Herbert won de race in 1995. De andere 8 keer dat hij op het circuit racete, haalde hij de finish niet.

Sebastian Vettel behaalde zijn eerste overwinning in 2008 op - het natte - Monza. Hij reed toen voor Scuderia Toro Rosso, dat toen ook voor de eerste keer won.