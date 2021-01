6 filmes e séries pra entender tudo sobre breaking

O nascimento do breaking , na Nova York dos anos 70, e sua evolução representam uma revolução cultural das maiores do nosso tempo. Por isso, seus movimentos incríveis e as histórias de vida dos personagens viram frequentemente roteiro de bons filmes e séries, que podem ser documentários ou ficção. Se você tem curiosidade ou quer aprender mais sobre esse estilo de dança, se liga nessas produções que listamos abaixo:

Breaking The Beat

Foi no bairro do Bronx, em Nova York, que surgiu no fim da década de 70 o estilo de dança que rapidamente conquistou o mundo. O documentário "Breaking the Beat" volta ao local que deu origem a toda essa história pra reviver em 10 minutos a história pelo olhar do lendário B-Boy Alien, que estava lá quando tudo começou.

Shake The Dust

A vontade de dançar às vezes é incontrolável. O corpo começa a se mover no ritmo da música e, de repente, você esquece onde está. Isso é especialmente verdade para os B-Boys e B-Girls retratados no documentário "Shake The Dust", que mostra como a dança resiste até em algumas das comunidades mais violentas do mundo.

Bomba Beach

O breaking é uma dança feita de pessoas e que acolhe novos movimentos a todo instante. Em "Bomba Beach", você acompanha a dançarina de hip-hop sueca Niki Awandee e o B-Boy holandês Niek Traa em uma jornada pelos cenários paradisíacos de Porto Rico para tentar integrar a bomba – gênero caribenho marcado pela forte presença de tambores – aos seus próprios estilos de dança.

Lords of BSV

Dançar quase sem tocar o chão, como esse estivesse flutuando, foi a forma que o jamaicano George Adams encontrou para não ficar parado por causa da osteomielite, doença que ataca os ossos. Assim nascia o bruk up, estilo de dança vindo do breaking e que em Bed Stuy – bairro da região do Brooklyn, em Nova York (EUA) – ganhou força ao unir toda uma comunidade marcada por adversidades.

ABC do... Red Bull BC One

A maior competiçao de breaking do mundo nasceu em 2004 e coloca B-Boys e B-Girls em batalhas 1 x 1. Neste tempo, muita gente boa foi revelada e o gênero se espalhou pelo planeta, a ponto até de entrar na programação do maior evento esportivo do planeta. Este episódio da série ABC do... conta a história da competição.

The Get Down

Produzida pela Netflix, a série The Get Down levou dez anos para ficar pronta. O resultado é um retrato fiel de como o breaking nasceu, tudo com um elenco de primeira e uma trilha sonora incrível. Para isso, o diretor australiano Baz Luhrmann contou com a ajuda de gente grande da cultura hip-hop, entre eles Grandmaster Flash , que foi produtor da série. Assista ao trailer abaixo.