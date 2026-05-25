O momento em que Neymar descobriu que estava na seleção

Neymar , 34 anos, revelou o momento emocionante em que descobriu que foi convocado pra seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo - ao vivo, em casa, cercado de amigos e familiares, enquanto a convocação passava na TV.

O atacante do Santos compartilhou imagens mostrando como ele soube que voltaria ao maior palco do futebol com a seleção brasileira - um momento que teve um peso extra depois de lesões, contratempos e meses de incerteza sobre seu futuro no time verde-amarelo.

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A sétie em que Neymar mostra oas bastidores de sua vida e carreira podem ser vistos no canal do craque no YouTube em Red Bull TV .

+ Assista ao último episódio da série do YouTube de Neymar Jr. - "Eu to indo para a Copa do Mundo"

Em casa, cercado por amigos e familiares

No dia do anúncio, vários amigos e familiares se reuniram no apartamento de Neymar em Santos. Entre eles, alguns parças e estrelas como Bruninho, do vôlei, e o cartor Thiaguinho.

Neymar já representou o Brasil em três Copas - 2014, 2018 e 2022 - mas desta vez, admitiu, sentiu-se diferente.

"Nas outras, eu fiquei um pouco ansioso, mas essa confesso que está sendo completamente diferente. Indo ou não, será a última", disse ele antes do anúncio.

O atacante do Santos esperou em casa, nervoso, pelo anúncio © Diego Sanches/Red Bull Content Pool Quotation Difícil não se emocionar. Depois de tudo que a gente passou, conseguir mais uma Copa. É incrível Neymar

A sala explodiu quando Neymar ouviu seu nome

Na casa de Neymar, a tensão foi aumentando à medida que os nomes eram lidos um a um em ordem alfabética. Até chegar à letra N.

Neymar levantou os dois braços e ficou abraçado pela esposa, Bruna, emocionado. Depois, levantou-se pra abraçar o fisioterapeuta Rafael, que o ajudou em sua recuperação física. Os dois choraram juntos. Muitas lágrimas e abraços da família e dos amigos se seguiram até Neymar ligar pro pai. "Conseguimos, pai. Conseguimos. Que alívio", repetiu ao telefone.

Neymar não conseguiu esconder sua emoção ao ouvir seu nome © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Apoio fundamental da torcida

O momento chega depois de um longo período de lesões, críticas e incertezas sobre se Neymar conseguiria voltar ao maior palco do futebol.

"Com tudo o que passamos, com tudo o que eles me viram passar, eu chegar aqui e conseguir competir em outra Copa do Mundo - é incrível", disse ele mais tarde.

Neymar compartilha sua alegria com sua esposa e filha © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Ao seu redor, há também uma clara sensação de quanto o apoio externo foi importante durante esse período - especialmente dos torcedores brasileiros.

"Quero agradecer a todos os brasileiros que me apoiaram e torceram por mim, que pediram para que eu estivesse na equipe", disse ele. "É muito especial sentir esse amor dos torcedores."

Agora se preparando pro que pode ser sua quarta participação em Copas, Neymar fez uma promessa final: "Com certeza daremos nossas vidas pra trazer a Copa de volta pro Brasil."

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