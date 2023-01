100 torcedores elegem o melhor Braga de todos os tempos

. Pra comemorar o aniversário de 95 anos do clube, no dia 8 de janeiro, eles tiveram a deliciosa missão de escalar o melhor

do seu time de coração? Pois foi o que fizeram 100 torcedores do

é o encarregado pra defender a meta desse Braga dos sonhos. O goleiro foi titular nos títulos da Série B do Brasileiro em 1989 e do Paulista de 1990, além do vice da Série A em 1991. Não importava o técnico e a fase: enquanto esteve no Braga, Marcelo segurou as pontas.

Se, como diz o chavão, um bom time começa por um bom goleiro, Marcelo Martelotte é o encarregado pra defender a meta desse Braga dos sonhos. O goleiro foi titular nos títulos da Série B do Brasileiro em 1989 e do Paulista de 1990, além do vice da Série A em 1991. Não importava o técnico e a fase: enquanto esteve no Braga, Marcelo segurou as pontas.

Se, como diz o chavão, um bom time começa por um bom goleiro, Marcelo Martelotte é o encarregado pra defender a meta desse Braga dos sonhos. O goleiro foi titular nos títulos da Série B do Brasileiro em 1989 e do Paulista de 1990, além do vice da Série A em 1991. Não importava o técnico e a fase: enquanto esteve no Braga, Marcelo segurou as pontas.

aproveitava sua técnica e explosão para tramar as jogadas ofensivas. Assim marcou no empate em 1 a 1 contra o Novorizontino no jogo de ida da final do Paulista de 90. A boa fase em 90 e 91 o levou à Seleção Brasileira. Foram três passagens pelo Braga, sendo a primeira, de 1988 a 1993, a mais marcante.

O Braga do início dos anos 90 tinha lateral que decidia. Gil Baiano aproveitava sua técnica e explosão para tramar as jogadas ofensivas. Assim marcou no empate em 1 a 1 contra o Novorizontino no jogo de ida da final do Paulista de 90. A boa fase em 90 e 91 o levou à Seleção Brasileira. Foram três passagens pelo Braga, sendo a primeira, de 1988 a 1993, a mais marcante.

O Braga do início dos anos 90 tinha lateral que decidia. Gil Baiano aproveitava sua técnica e explosão para tramar as jogadas ofensivas. Assim marcou no empate em 1 a 1 contra o Novorizontino no jogo de ida da final do Paulista de 90. A boa fase em 90 e 91 o levou à Seleção Brasileira. Foram três passagens pelo Braga, sendo a primeira, de 1988 a 1993, a mais marcante.

era volante. Mas quando chegou ao Braga, em 1989, ele já era escalado como zagueiro. E era aquele zagueiro dos bons, firme, de imposição física. Formou com Júnior uma das melhores duplas defensivas do Brasil no início da década de 90, daquelas temidas por qualquer adversário.

Nos tempos de Guarani, Nei Pandolfo era volante. Mas quando chegou ao Braga, em 1989, ele já era escalado como zagueiro. E era aquele zagueiro dos bons, firme, de imposição física. Formou com Júnior uma das melhores duplas defensivas do Brasil no início da década de 90, daquelas temidas por qualquer adversário.

Nos tempos de Guarani, Nei Pandolfo era volante. Mas quando chegou ao Braga, em 1989, ele já era escalado como zagueiro. E era aquele zagueiro dos bons, firme, de imposição física. Formou com Júnior uma das melhores duplas defensivas do Brasil no início da década de 90, daquelas temidas por qualquer adversário.

. E vice-versa. Zagueiro clássico, Júnior é cria da base do Guarani e por lá jogou com Nei. Quis o destino que os dois fossem negociados juntos com o Braga. E o resto é história.

Impossível falar de Nei no Braga sem falar de Júnior . E vice-versa. Zagueiro clássico, Júnior é cria da base do Guarani e por lá jogou com Nei. Quis o destino que os dois fossem negociados juntos com o Braga. E o resto é história.

Impossível falar de Nei no Braga sem falar de Júnior . E vice-versa. Zagueiro clássico, Júnior é cria da base do Guarani e por lá jogou com Nei. Quis o destino que os dois fossem negociados juntos com o Braga. E o resto é história.

era a reserva de vigor do Bragantino. O lateral esquerdo, que fisicamente se parecia com o homônimo volante que jogou no Corinthians, se fazia notar por correr o campo todo incansavelmente e pela disciplina tática.

Biro Biro era a reserva de vigor do Bragantino. O lateral esquerdo, que fisicamente se parecia com o homônimo volante que jogou no Corinthians, se fazia notar por correr o campo todo incansavelmente e pela disciplina tática.

Biro Biro era a reserva de vigor do Bragantino. O lateral esquerdo, que fisicamente se parecia com o homônimo volante que jogou no Corinthians, se fazia notar por correr o campo todo incansavelmente e pela disciplina tática.

no Braga pode ser dimensionado pelo fato dele ter sido o jogador mais votado. O ex-volante é o símbolo de um período de glórias do clube. Atuando como primeiro volante, era exímio no desarme e ainda saía pro jogo. Dois anos depois de chegar ao Massa Bruta, já era titular da seleção brasileira. Em 1992, foi negociado com o La Coruña, onde jogou por 13 anos e virou lenda.

O tamanho de Mauro Silva no Braga pode ser dimensionado pelo fato dele ter sido o jogador mais votado. O ex-volante é o símbolo de um período de glórias do clube. Atuando como primeiro volante, era exímio no desarme e ainda saía pro jogo. Dois anos depois de chegar ao Massa Bruta, já era titular da seleção brasileira. Em 1992, foi negociado com o La Coruña, onde jogou por 13 anos e virou lenda.

O tamanho de Mauro Silva no Braga pode ser dimensionado pelo fato dele ter sido o jogador mais votado. O ex-volante é o símbolo de um período de glórias do clube. Atuando como primeiro volante, era exímio no desarme e ainda saía pro jogo. Dois anos depois de chegar ao Massa Bruta, já era titular da seleção brasileira. Em 1992, foi negociado com o La Coruña, onde jogou por 13 anos e virou lenda.

Do elenco atual do Braga, o zagueiro Léo Ortiz foi o jogador mais lembrado, com 14 votos.

O jogador com mais votos que não conseguiu entrar no time foi o atacante João Santos, com 31 citações.