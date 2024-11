FC 25: tudo sobre o novo modo carreira

É tudo sobre o Ultimate Team? Quase. O modo carreira no EA Sports FC 25 ainda é um dos favoritos. Sabendo disso, a EA Sports introduziu alguns recursos na nova versão do game. Aqui estão as mudanças mais importantes no modo carreira do FC 25.

01 Live Start Points

A inovação mais significativa no modo carreira do FC 25 são os Live Start Points. A EA Sports acompanha os resultados e acontecimentos de ligas reais e os coloca regularmente no modo carreira. Por exemplo, você está começando sua carreira durante as férias de inverno do futebol real? Então, pode começar nesse ponto - incluindo classificações na tabela, transferências, etc. Por exemplo, você pode dar a volta por cima depois de um início ruim pro seu time favorito. Ou pode começar com o RB Leipzig após a terceira rodada da Bundesliga 1 e se estabelecer na primeira divisão com os Red Bulls.

02 Snapshots

Momentos marcantes da temporada serão replicados como Snapshots, tentando chamar mais players pro jogo. São acontecimentos especiais como Toni Kroos anunciando o fim da carreira. Agora é sua vez: Você pode levar o campeão mundial aos principais títulos em sua última temporada, antes que ele tenha um início espetacular na Icon League.

Capa do EA FC 25 com Jude Bellingham © EA Sports

03 FC IQ

O novo sistema de gerenciamento de equipes FC IQ 25 também estará disponível no modo carreira. Os novos recursos incluem funções de jogador baseadas em uma análise dos dados da Opta. Com o FC IQ, você pode mergulhar em configurações táticas individuais ou usar predefinições baseadas nas táticas de equipes reais.

As funções de jogador foram criadas para melhorar o comportamento dos atletas em campo. Com os técnicos certos, você pode trabalhar com um jogador pra que ele cumpra a função pretendida. Também pode usar as funções de jogador pra explorar e desenvolver ainda seus talentos.

Nomes como Ahmed Al Meghessib terão que se adaptar aos novos recursos © Hanier Avila Manzo/Red Bull Content Pool

04 Equipes femininas

No FC 24, as equipes femininas puderam ser jogadas no Ultimate Team pela primeira vez. Agora, você pode começar sua carreira com uma equipe feminina de cinco ligas licenciadas. Os técnicos podem se alternar entre equipes femininas e masculinas. Uma diferença em relação a uma carreira com uma equipe masculina é a estrutura financeira do seu clube.

05 Origem dos jogadores

As carreiras dos jogadores no FC 25 serão mais aprofundadas. Pra isso, a EA anunciou o Origin Stories, que oferece várias opções de início de carreira. A escolha é sua: você pode jogar com uma das quatro histórias predefinidas ou começar uma nova jornada. Entre as opções estão atletas com passado difícil ou que são medianos e buscam uma chance. Também é possível jogar com alguns ícones do game como Thierry Henry, Andrea Pirlo ou Ronaldo.

06 A mídia social encontra o modo carreira

A apresentação das notícias no modo carreira foi revisada. Entre outras coisas, agora você pode obter as últimas notícias sobre transferências de Fabrizio Romano . De modo geral, você notará que todo o menu do modo carreira tem um novo estilo.

07 Jovens talentos 2.0

O desenvolvimento de jogadores foi ampliado no FC 25. Há 90 novos locais para observação - levando a 160 países onde você pode observar jogadores talentosos e recrutá-los pro seu time. O realismo do desenvolvimento dos jovens também foi aprimorado visualmente no modo carreira do FC 25 - os talentos de 15 anos agora parecem ter a idade que têm.

Com a ajuda do FC IQ, você pode desenvolver jovens jogadores de acordo com suas necessidades. Outra novidade são os torneios bimestrais de jovens no novo modo de campo pequeno Rush, onde você pode ganhar bônus pelo desenvolvimento do jogador.

Baixe agora o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!