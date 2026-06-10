F1 Academy: 7 pilotos mulheres pra acompanhar nas pistas

A Fórmula 1 está sempre cheia de prodígios. Mas, nesta momento, um dos mais empolgantes celeiros de talentos do automobilismo não está acontecendo nas pistas aos domingo - ele está se desenvolvendo no paddock, antes mesmo do início do fim de semana do Grande Prêmio.

A F1 Academy, série de corridas só para mulheres, está moldando o futuro do automobilismo ao estimular o talento feminino, e estas são sete pilotos que estão causando um grande impacto no grid.

01 Como a F1 Academy está moldando o futuro do automobilismo?

Alisha Palmowski stormed ahead at Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Grandes multidões, competição mais acirrada, apoio de fabricantes e crescente atenção global: A F1 Academy está entrando em uma nova era. Em um curto espaço de tempo, a série se tornou uma das histórias mais interessantes das corridas juniores. E com as equipes de Fórmula 1 investindo no desenvolvimento de talentos femininos, o grid está repleto de pilotos que não estão apenas competindo por troféus, estão correndo pra remodelar o futuro do esporte.

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O nível das atletas aumentou drasticamente, os holofotes estão mais brilhantes do que nunca, e as pilotos que chegam ao grid agora parecem mais preparadas, mais polidas e mais ambiciosas do que em qualquer outro momento da curta história do campeonato.

Se você tem acompanhado a série apenas casualmente até agora, este é o ano para prestar atenção!

02 O que é a F1 Academy?

F1 Academy races are held at F1 Grand Prix weekends © Getty Images / Red Bull Content Pool

Fundada em 2023 e liderada pela ex-piloto de Fórmula 1 Susie Wolff, a F1 Academy foi criada pra desenvolver e apoiar pilotos mulheres no caminho pra níveis mais altos de automobilismo a partir da Fórmula 4.

O grid apresenta 18 pilotos em tempo integral, com idades entre 16 e 25 anos, em seis equipes. Cada piloto é apoiada por uma equipe de F1 ou por um grande parceiro global. O formato inclui duas ou três corridas por fim de semana, ação em grid invertido e testes extensivos projetados pra acelerar o desenvolvimento dos pilotos.

As corridas do campeonato nos finais de semana da Fórmula 1 dão às jovens pilotos acesso a equipes de elite, engenheiros, circuitos e exposição global. Para 2026, o campeonato da F1 Academy está programado pra correr com a Fórmula 1 em China, Canadá, Reino Unido, Holanda e EUA (Austin e Las Vegas).

03 7 pilotos pra ficar de olho!

F1 Academy: Alisha Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alisha Palmowski

Piloto da Campos Racing - Apoiada pela Red Bull Racing

Alisha Palmowski chegou à temporada de 2026 como uma das principais candidatas ao campeonato após um ano de estreia de destaque, com uma vitória em uma corrida e cinco pódios.

Sua ascensão na categoria foi construída com base no sucesso consistente. Ela conquistou duas vezes o título de vice-campeã júnior na Daniel Ricciardo Series (2020 e 2021), antes de subir em 2023 pro Ginetta Junior Championship, onde marcou 10 pódios ao longo da temporada. Em 2024, continuou nessa toada no Campeonato GB4, conquistando três vitórias e terminando como vice-campeã.

Agora, retornando pra sua segunda temporada na F1 Academy, a piloto britânica traz uma forte combinação de velocidade e habilidade, tornando-a uma forte candidata ao título.

Alisha Palmowski, Emma Felbermayr e Payton Westcott no pódio em Xangai © Getty Images / Red Bull Content Pool

Emma Felbermayr

Piloto da Rodin Motorsport - Apoiada pela Audi

O desempenho de Emma Felbermayr na temporada 2025 da F1 Academy - seu ano de estreia - revelou potencial. Um grande destaque veio em Montreal, onde ela conquistou sua primeira vitória na série depois de se recuperar de uma desqualificação no início do fim de semana.

Seu caminho pra esse nível de corrida foi construído de forma constante. Ela foi vice-campeã na ADAC Ladies Cup de 2021 antes de progredir pro kart de shifter KZ2 e ganhar experiência valiosa em competições internacionais de elite, como a WSK Super Master Series e a FIA Karting World Cup.

Emma levou esse ímpeto pro início da temporada 2026 da F1 Academy, colocando-se imediatamente na briga pelo título com pontos finais e pódios consistentes, estabelecendo-se como uma séria candidata entre os líderes.

Rafaela Ferreira e Ella Lloyd em Las Vegas © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ella Lloyd

Piloto da Rodin Motorsport - Apoiada pela McLaren

O retorno de Ella Lloyd pra temporada 2026 da F1 Academy ocorre depois de um ano de estreia de destaque, com uma vitória em uma corrida e cinco pódios. A piloto galesa, que já foi saltadora de obstáculos e medalhista de ouro no Campeonato de Esqui do País de Gales, sempre demonstrou grande velocidade.

Antes de chegar à F1 Academy, ela deixou sua marca no kart e nas fórmulas juniores. Sua mudança pros monopostos em 2024 trouxe mais sucesso, com quatro pódios no Campeonato Britânico de F4.

Agora, com uma temporada completa de experiência na F1 Academy, e tendo conquistado as honras de Estreante do Ano em 2025, ela está bem posicionada pra transformar a promessa em briga por pódios.

Payton Westcott e Alisha Palmowski em Xangai © Getty Images / Red Bull Content Pool

Payton Westcott

Piloto da Prema Racing - Apoiada pela Mercedes

Payton Westcott é a primeiro kartista da F1 Academy Discover Your Drive a se graduar pra uma vaga em tempo integral. A norte-americana começou a andar de kart com apenas seis anos e rapidamente construiu uma base sólida, competindo em séries como a United States Pro Kart Series, a California Pro Kart Challenge e a Challenge of the Americas, onde garantiu um terceiro lugar.

Em 2024, ela passou pro kartismo europeu, representando o programa Discover Your Drive da F1 Academy. Sua mudança pros monopostos, um ano depois, provou ser um ponto de virada importante, com vitórias e pódios na Formula Winter Series, no Euro 4 Championship, no Italian F4 Championship e no UAE Trophy.

Com 2026 sendo seu ano de estreia na F1 Academy, Paytonjá conquistou a reputação de ser uma das novatas mais promissoras do grid.

Rafaela Ferreira e Nina Gademan em Montreal 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nina Gademan

Piloto da MP Motorsport - Apoiada pela Alpine

Nina Gademan entra em sua segunda temporada da F1 Academy cheia de ímpeto, depois de garantir sua primeira vitória e quatro pódios em 2025. A piloto holandesa já demonstrou potencial pra vencer corridas, o que a coloca como uma das principais candidatas ao campeonato.

Finalista do Girls On Track Le Mans Shootout de 2019, ela venceu a Copa de Karting Slalom nos Jogos de Automobilismo da FIA no ano seguinte. Ela continuou sua ascensão com honras de estreante na PTC Cup e um segundo lugar na classe TB das 24 Horas de Zolder de 2022 em uma formação totalmente feminina.

Depois de fazer sua estreia em monopostos na F4 britânica em 2024, ela passou a correr em tempo integral em 2025. Apesar de um contratempo causado por uma lesão, ela terminou com quatro pódios e uma emocionante vitória em casa em Zandvoort. Ela também somou pódios no Campeonato da Arábia Saudita de F4, construindo uma boa forma pra temporada 2026 da F1 Academy.

Rafaela Ferreira has already broken records in her young career © Getty Images / Red Bull Content Pool

Rafaela Ferreira

Piloto da Campos Racing - Apoiada pela Racing Bulls

Rafaela Ferreira traz uma forte mistura de velocidade, agressividade e determinação pra sua segunda temporada na F1 Academy.

A piloto brasileira já fez história: ela foi a primeira mulher a marcar uma pole position na Copa Brasil de Kart de 2022. Em seguida, em 2023, tornou-se a primeira mulher a subir no pódio do Campeonato Brasileiro de F4, antes de melhorar ainda mais em 2024, tornando-se a primeira mulher vencedora de corrida da série - e conquistando um total de três vitórias e 10 pódios nesse campeonato.

Aproveitando esse impulso, ela manteve a boa forma em 2025 na F1 Academy, conquistando sete pódios ao longo da temporada, o que é promissor pra sua campanha de 2026.

Alisha Palmowski e Rafaela Ferreira treinam © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alba Larsen

Piloto da MP Motorsport - Apoiada pela Ferrari

Alba Larsen é considerada uma das jovens talentosas mais empolgantes do grid, com velocidade destacada nos testes e na qualificação, que muitas vezes a fez igualar ou vencer rivais mais experientes.

Como a segunda piloto mais jovem da F1 Academy de 2025, ela obteve sete resultados entre os cinco primeiros colocados. Se conseguir transformar esse ritmo bruto em resultados consistentes, tem grande potencial pra emergir como uma estrela de destaque em 2026.

04 Próximas corridas da F1 Academy de 2026

Grande Prêmio da Holanda - Zandvoort, Holanda - 21 a 23 de agosto

Grande Prêmio dos Estados Unidos - Austin, Estados Unidos - 23 a 25 de outubro

Grande Prêmio de Las Vegas - Las Vegas, Estados Unidos - 19 a 21 de novembro

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