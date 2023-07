Olha ele aí: o Daniel Ricciardo voltou pra casa

Vice-campeão da F-Renault 2010, Ricciardo entrou na F1 no meio do ano seguinte com a Hispania, que fechou as portas logo depois. Dessa forma, é razoável considerar 2012 como a temporada real de estreia do australiano, com a Toro Rosso. E foi um ano bastante duro, mas de aprendizado e bons sinais. Ricciardo levou o modesto carro do time italiano aos pontos em seis oportunidades, com destaque absoluto para a nona colocação na abertura da temporada, correndo em casa, no GP da Austrália.