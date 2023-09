As diferenças entre os carros: Fórmula 1, F2, F3 e F4

e de Fórmula 2 podem até ter alguma similaridade, mas um olhar mais próximo, apurado, escancara as diferenças entre eles, no visual e nas características técnicas. Aqui estão as principais particularidades que tornam os carros das quatro grandes modalidades de monopostos únicos.

A mais democrática das categorias de fórmula está presente com força no Brasil, Itália, Espanha, Inglaterra, França e EUA.

Na geração atual de carros, estabelecida lá em 2019, a F3 tem 4,96 metros de comprimento, 1,88 m de largura e 1,04 m de altura. A grande diferença vem do motor: é um carro que pesa por volta de 673 kg (com o piloto), mas que chega a 380 cavalos, beira os 300 km/h na potência e vai de 0 km/h a 100 km/h em meros 3s1. Os pneus são de 13 polegadas e o tanque de combustível aguenta até 65 litros.

A F3, que no passado fazia o que a F4 representa hoje, ganhou corpo internacional e é uma linha direta para a F2 e, depois, para a F1, seguindo boa parte do calendário de ambas e com DRS, o sistema de abertura da asa móvel, disponível. O brasileiro Gabriel Bortoleto sagrou-se campeão da categoria em 2023.

