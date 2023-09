Chegou voando: Liam Lawson tá pronto pra brilhar na F1

. Foi de última hora, sentou no carro da Scuderia AlphaTauri no GP da Holanda depois que

Não apenas isso. Lawson conseguiu um sólido décimo lugar no grid em Singapura. Ficou à frente do companheiro, Yuki Tsunoda, e também do Max Verstappen e do Sergio Pérez, a dupla da Red Bull Racing. Conduziu o carro em uma pista traiçoeira — e onde jamais havia guiado — até o nono lugar.