© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Rali
4 vezes Lucas Moraes! Como ele aprendeu a dominar os Sertões
Brasileiro ampliou seu domínio ao chegar ao quarto título geral de Carros da maior competição off-road das Américas.
Lucas Moraes aprendeu o caminho pra vencer o Rali dos Sertões, e agora não para mais. Pela quarta vez, o piloto brasileiro mais vitorioso da atualidade chegou ao título geral na categoria Carro da maior competição off-road das Américas ---ao lado de Kaique Bentivoglio.
Uma história que começou em 2018, quando o piloto encarou pela primeira vez o desafio. E já começou em grande estilo, vencendo categoria Protótipo T1.
Achou que ele iria parar por aí? Veja abaixo detalhes como foram os quatro títulos de Lucas no Rali dos Sertões.
01
2019: Campeão mais jovem da história 🏆
Após estrear com uma vitória na categoria Protótipo 1 em 2018, Lucas já conhecia bem o esquema do Rali dos Sertões e sabia que podia mais.
No ano seguinte, correndo contra pilotos com muito mais quilometragem do que ele, Lucas conseguiu manter o controle da mente e do carro por quase 5.000 km entre Campo Grande (MS) e Aquiraz (CE) e se tornou, aos 29 anos, o mais jovem na história a vencer a classificação geral dos carros, um de seus feitos inéditos.
02
2022: Bi no aniversário de 30 anos dos Sertões 🏆🏆
A edição de 2022 celebrou os 30 anos do Rally dos Sertões. Os pilotos cruzaram o país, saindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, e guiaram por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Maranhão, até a chegada em Salinópolis, no Pará.
Naquele ano, os Sertões foi o maior rali do mundo em trechos cronometrados: 4.378km dos 7.202km, mais de 60%.
Lucas liderou boa parte da competição, mas enfrentou problemas sérios na reta final. A direção hidráulica do seu carro quebrou faltando cerca de 190 quilômetros pro fim da prova. Ele teve que fazer muita força pra manter o carro na ponta e garantir mais um título. O bicampeonato ajudou a abrir de vez as portas no cenário internacional.
03
2024: Tri em um novo patamar 🏆🏆🏆
Em 2023, Lucas chegou ao Rali os Sertões em outro patamar. Depois de ter se tornado o primeiro brasileiro a subir ao pódio do Rally Dakar na categoria Carros, no ano anterior, as atenções estavam todas sobre ele.
Vindo de grandes equipes de fábrica do exterior, o piloto teve que se readaptar às características únicas e implacáveis do terreno do cerrado e da caatinga brasileiros pra levar o tri.
O Sertões daquele ano teve 3.704 km passando por Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia.
04
2026: Tetra já como campeão mundial 🏆🏆🏆🏆
Atual campeão Mundial de Rally-Raid, Lucas Moraes voltou a vencer o Rali dos Sertões em 2026.
Pela primeira vez, a tradicional prova brasileira contou com um campeão mundial ativo em seu grid. Lucas ganhou de forma impecável: venceu o Prólogo, o Super Prime e seis das oito especiais da prova, cruzando a linha de chegada com mais de 26 minutos de vantagem.
A edição 2026 exigiu muita precisão dos pilotos. Ela teve 4.020 entre Goiás, Tocantins e Bahia, passando pelas dunas do Jalapão.
+ Veja mais imagens insanas da aventura de Lucas Moraes no Sertões 2026
Baixe o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!