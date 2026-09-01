Rali dos Sertões 2026: o campeão Lucas Moraes
© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Rali

4 vezes Lucas Moraes! Como ele aprendeu a dominar os Sertões

Brasileiro ampliou seu domínio ao chegar ao quarto título geral de Carros da maior competição off-road das Américas.
Escrito por Mariana Lajolo
3 min de leituraPublished on

Parte desta história

Lucas Moraes

Único brasileiro a subir no pódio do Dakar na disputa dos carros

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Índice

  1. 1
    2019: Campeão mais jovem da história 🏆
  2. 2
    2022: Bi no aniversário de 30 anos dos Sertões 🏆🏆
  3. 3
    2024: Tri em um novo patamar 🏆🏆🏆
  4. 4
    2026: Tetra já como campeão mundial 🏆🏆🏆🏆
Lucas Moraes aprendeu o caminho pra vencer o Rali dos Sertões, e agora não para mais. Pela quarta vez, o piloto brasileiro mais vitorioso da atualidade chegou ao título geral na categoria Carro da maior competição off-road das Américas ---ao lado de Kaique Bentivoglio.
Uma história que começou em 2018, quando o piloto encarou pela primeira vez o desafio. E já começou em grande estilo, vencendo categoria Protótipo T1.
Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio

Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio

© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Achou que ele iria parar por aí? Veja abaixo detalhes como foram os quatro títulos de Lucas no Rali dos Sertões.

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01

2019: Campeão mais jovem da história 🏆

Após estrear com uma vitória na categoria Protótipo 1 em 2018, Lucas já conhecia bem o esquema do Rali dos Sertões e sabia que podia mais.
No ano seguinte, correndo contra pilotos com muito mais quilometragem do que ele, Lucas conseguiu manter o controle da mente e do carro por quase 5.000 km entre Campo Grande (MS) e Aquiraz (CE) e se tornou, aos 29 anos, o mais jovem na história a vencer a classificação geral dos carros, um de seus feitos inéditos.
Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes encara o desafio

Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes encara o desafio

© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

02

2022: Bi no aniversário de 30 anos dos Sertões 🏆🏆

A edição de 2022 celebrou os 30 anos do Rally dos Sertões. Os pilotos cruzaram o país, saindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, e guiaram por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Maranhão, até a chegada em Salinópolis, no Pará.
Naquele ano, os Sertões foi o maior rali do mundo em trechos cronometrados: 4.378km dos 7.202km, mais de 60%.
Lucas liderou boa parte da competição, mas enfrentou problemas sérios na reta final. A direção hidráulica do seu carro quebrou faltando cerca de 190 quilômetros pro fim da prova. Ele teve que fazer muita força pra manter o carro na ponta e garantir mais um título. O bicampeonato ajudou a abrir de vez as portas no cenário internacional.
Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes levanta poeira

Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes levanta poeira

© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

03

2024: Tri em um novo patamar 🏆🏆🏆

Em 2023, Lucas chegou ao Rali os Sertões em outro patamar. Depois de ter se tornado o primeiro brasileiro a subir ao pódio do Rally Dakar na categoria Carros, no ano anterior, as atenções estavam todas sobre ele.
Vindo de grandes equipes de fábrica do exterior, o piloto teve que se readaptar às características únicas e implacáveis do terreno do cerrado e da caatinga brasileiros pra levar o tri.
O Sertões daquele ano teve 3.704 km passando por Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia.
04

2026: Tetra já como campeão mundial 🏆🏆🏆🏆

Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio no tetra

Rali dos Sertões 2026: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio no tetra

© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Atual campeão Mundial de Rally-Raid, Lucas Moraes voltou a vencer o Rali dos Sertões em 2026.
Pela primeira vez, a tradicional prova brasileira contou com um campeão mundial ativo em seu grid. Lucas ganhou de forma impecável: venceu o Prólogo, o Super Prime e seis das oito especiais da prova, cruzando a linha de chegada com mais de 26 minutos de vantagem.
A edição 2026 exigiu muita precisão dos pilotos. Ela teve 4.020 entre Goiás, Tocantins e Bahia, passando pelas dunas do Jalapão.
+ Veja mais imagens insanas da aventura de Lucas Moraes no Sertões 2026
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Parte desta história

Lucas Moraes

Único brasileiro a subir no pódio do Dakar na disputa dos carros

BrasilBrasil
Veja o Perfil
Rali