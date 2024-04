é um sucesso. E cara, não é só no Brasil. O evento global atrai muita gente em todas as dezenas de países por onde passa ou já passou. Mas se por acaso você ainda não se convenceu, aqui estão seis motivos pra não perder de jeito nenhum o evento que vai rolar dia 16 de junho. Seja indo até lá pra conferir presencialmente, em São Paulo, ou acompanhando a transmissão ao vivo.

Carrinhos descem a ladeira no mundo inteiro, porque o Red Bull Ladeira Abaixo é um evento global. Neste ano, além do Brasil, o evento vai passar por Bulgária, Canadá, EUA, Inglaterra e Índia, entre outros. Na gringa, a competição leva o nome de Red Bull Soapbox Race , termo em inglês para designar esses carrinhos caseiros sem motor.

Carrinhos descem a ladeira no mundo inteiro, porque o Red Bull Ladeira Abaixo é um evento global. Neste ano, além do Brasil, o evento vai passar por Bulgária, Canadá, EUA, Inglaterra e Índia, entre outros. Na gringa, a competição leva o nome de Red Bull Soapbox Race , termo em inglês para designar esses carrinhos caseiros sem motor.

A avenida Brigadeiro Luis Antônio, esquina com a avenida Paulista, é só um dos locais mais movimentados de São Paulo e conhecido por receber todos os anos o trecho final da tradicional Corrida de São Silvestre. Neste ano, é lá que vai rolar o Red Bull Ladeira Abaixo , do lado dos Jardins. Perfeito pra quem quiser colar e ver o evento ao vivo.

A avenida Brigadeiro Luis Antônio, esquina com a avenida Paulista, é só um dos locais mais movimentados de São Paulo e conhecido por receber todos os anos o trecho final da tradicional Corrida de São Silvestre. Neste ano, é lá que vai rolar o Red Bull Ladeira Abaixo , do lado dos Jardins. Perfeito pra quem quiser colar e ver o evento ao vivo.