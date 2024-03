vai pisar fundo novamente em São Paulo! Dessa vez, a competição de carros mais insana do mundo terá pela primeira vez uma temática geek. Se liga nos 40 carrinhos selecionados para a disputa que vai rolar em junho.

Grandes momentos do Red Bull Ladeira Abaixo pelo mundo

Equipe: E.T. O Extraterrestre

