Amigas e rivais: 'Super Six' redefinem o surfe feminino

As estrelas do novo filme de surfe "NOW DAYS" são tão importantes que foram apelidadas de "Super Six". Caroline Marks, Molly Picklum, Caitlin Simmers , Sierra Kerr , Erin Brooks e Sky Brown já carregam títulos de campeãs, apesar de a mais velha ter apenas 24 anos. Cada uma delas tem uma abordagem única do surfe, mostram estilos drasticamente diferentes e, em qualquer dia, qualquer uma delas pode ser a melhor.

NOW DAYS © Red Bull Content Pool / Ryan Miller

Uma nova geração de superestrelas

Em todos os esportes, as superestrelas de cada geração elevam as competições a níveis nunca vistos antes. Não faltam exemplos: Caitlin Clark no basquete, Trinity Rodman no futebol, Tiger Woods no golfe ou Eileen Gu nos esquis. No entanto, é incomum que várias superestrelas entrem em cena ao mesmo tempo.

E quando isso acontece, o que se vê é uma revolução. Quando questionada sobre quem seriam as surfistas dominantes de sua geração, Molly Picklum disse o seguinte:

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"Muitas de nós estão num nível muito semelhante, pressionando umas às outras. Então, obviamente, é por isso que você verá vencedores diferentes a cada ano."

As mulheres do 'Super Six' são as pioneiras do 'NOW DAYS' © Arto Saari

A análise da atual campeã mundial da WSL World Championship Tour tem se mostrado correta. O surfe teve uma nova campeã nos últimos três anos consecutivos: Caroline Marks, Caitlin Simmers e Molly Picklum.

Antes disso, Stephanie Gilmore e Carissa Moore ganharam 13 dos 15 últimos títulos mundiais com sua maestria inigualável. As "Super Six" estão redefinindo o surfe feminino por meio de rivalidades amigáveis, progressão e domínio coletivo.

Por que as 'Super Six' são comparadas ao 'Fab Five'?

'Super Six': Marks, Brooks, Picklum, Simmers, Brown e Kerr © Arto Saari

Embora estejam se degladiando na água pelas melhores ondas, as surfistas do "Super Six" demonstram fair play e amizade fora dela. Isso tem feito surgirem comparações ao "Fab Five", um lendário time de basquete da Universidade de Michigan do início dos anos 1990.

A formação inicial dos "Fab Five" contava com Chris Webber, Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King e Ray Jackson. Eles tinham estilo dentro e fora da quadra, mudaram o padrão dos jogadores de shorts curtos e apertados pra longos e folgados, trouxeram o hip hop pra cultura esportiva e eram exemplos de confiança. Embora a equipe não tenha conseguido vencer o Campeonato Nacional em 1992 e 1993, seu legado já havia sido criado por meio de seu trabalho em equipe coeso.

Caroline Marks © Trevor Moran / Red Bull Content Pool

As "Super Six" têm sido comparadas a eles por demonstrarem uma base muito técnica, que tem elevado o patamar as competições. Também apresentam uma influência coletiva na cultura do surfe e uma transcendência que ultrapassa a individualidade pra celebrar a sinergia do grupo e seu efeito no esporte e na cultura.

O surfe está longe de ser um esporte de equipe e, assim como em outras disputas individuais, as vitórias são muito menos comuns do que as derrotas. Quando os melhores talentos chegam ao topo, nascem grandes rivalidades.

Rivalidade, respeito e a era Molly Picklum-Caitlin Simmers

Finais da WSL 2025: Molly Picklum e o prêmio pelo trabalho duro © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool WSL 2024: Caitlin Simmers, campeã mundial © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool

"Rivalidade e respeito realmente andam de mãos dadas", disse a campeã mundial de 2025, Molly Picklum, sobre sua relação com a campeã mundial de 2024, Caitlin Simmers. "É muito legal quando você tem alguém que o pressiona tanto que te faz uma pessoa melhor na vida".

A rivalidade entre as duas elevou o surfe competitivo nas últimas temporadas, com batalhas notáveis em Pipeline, Tahiti, Trestles e muito mais. A dinâmica entre elas é comparada aos estágios iniciais de uma das maiores rivalidades da história do esporte: o domínio das estrelas do tênis Chris Evert e Martina Navratilova entre 1973 e 1988.

Caitlin Simmers © Ryan Miller / Red Bull Content Pool

Tanto Evert quanto Navratilova poderiam ter recebido o título de maiores de todos os tempos se não tivessem dividido a mesma era. As duas tiveram 80 partidas uma contra a outra, divididas quase igualmente, com Navratilova vencendo por 43. Depois que se aposentaram do tênis competitivo, Evert e Navratilova se tornaram melhores amigas e continuaram a se apoiar mutuamente na luta contra o câncer.

Por outro lado, Molly e Caitlin já eram amigas íntimas nos estágios iniciais de sua rivalidade. "Acho que realmente temos um equilíbrio saudável de podermos nos ver como seres humanos e nos vermos como concorrentes. Se o seu melhor amigo é seu rival, isso é a melhor coisa do mundo. É a coisa mais divertida."

Caitlin concorda: "Com certeza queremos vencer uma a outra. Mas não é como se deixássemos de ser amigas depois disso, o que eu acho importante".

Progressão por meio da amizade e da competição

O elenco de 'NOW DAYS' © Arto Saari / Red Bull Content Pool

As rivalidades amigáveis se estendem por todo o "Super Six", especialmente fora das competições. Sky Brown, medalhista olímpica de bronze no skate, admite a influência que Sierra Kerr exerceu sobre ela. Sky lembra que viu Sierra fazer um 540 em uma rampa vertical e isso a impulsionou a aprender o truque (sim, Sierra também foi uma skatista na infância). No surfe, Brown disse: "Sierra fez um backflip. Agora eu também quero fazer um".

Erin Brooks também sente essa inspiração: "A inovação vem de ver todas as outras meninas. Elas me incentivam muito, especialmente a Sierra. Ela já fez tantos aéreos incríveis. Sempre que vemos uma fazer algo, queremos repetir e subir mais um degrau".

Erin Brooks © Marcelo Maragni/Red Bull Illume

Como líder da equipe, Caroline garante que elas estão apenas começando: "Estamos entrando no auge de nossas carreiras e somos as maiores concorrentes umas das outras".

Pra Erin, o free surf com o "Super Six" tem sido importante pra construção das relações dessa geração: "É meio estranho que você possa ser amiga de suas maiores rivais, mas todas são muito legais e é muito bom vê-las fora do cenário competitivo, apenas se divertindo e sendo garotas".

Com mais títulos mundiais e medalhas no horizonte, as "Super Six" sabem que continuar evoluindo é a chave pro futuro e, juntas, elas estão se impulsionando pra chegar lá e transformar ainda mais o surfe mundial.

45 min NOW DAYS Um retrato do surfe em um ponto de virada cultural, uma nova geração assume o protagonismo e o futuro ganha forma.

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